Leonardo Aguilar admite que las polémicas y el hate hacia su familia afectan su carrera musical: “No les he hecho nada”

El cantante admitió que las críticas hacia su familia lo marcaron, aunque aseguró que también elevaron el interés por su carrera musical. (Facebook Leonardo Aguilar)

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Leonardo Aguilar reconoció que las polémicas mediáticas que rodean a su familia han afectado su carrera, aunque aseguró que, al mismo tiempo, le han dado mayor visibilidad. Las declaraciones llegan después de que su presentación del 19 de octubre en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, con el Auditorio Jalisco con butacas vacías, generara comentarios en redes sociales.

Durante el concierto, el cantante protagonizó un intercambio con el público que circuló en videos compartidos en distintas plataformas digitales. En medio de la presentación, preguntó directamente a los asistentes: “¿Vamos bien? ¿Se decepcionaron?”, bromeó.

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La reacción del público llevó a Leonardo Aguilar a continuar con otra frase que también se difundió en redes sociales. “¿Les da envidia la gente que no vino?”, cuestionó el intérprete. Ante la respuesta de los presentes, reaccionó entre risas: “¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh? Híjole”.

“Prefiero que hablen mal de mí a que nadie hable”: Leonardo Aguilar

Tras el concierto con butacas vacías en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, el hijo de Pepe Aguilar habló sobre el costo personal de la exposición mediática. - (TikTok)

Previo al show, recibió en su camerino a Ventaneando, el hijo de Pepe Aguilar habló sobre cómo las críticas hacia su familia incidieron en su trabajo. El cantante admitió que, pese al desgaste, encontró una forma de capitalizar la controversia en favor de sus proyectos musicales.

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“Yo ni fui protagonista de nada de lo que ‘hatean’, nada. Y de repente era como que... ‘ahí está wey también vamos, pam!’ Y me atacaron a mí también, así fue”, relató. El intérprete añadió que prefiere la exposición negativa al silencio mediático: “Yo no les he hecho nada a nadie, yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”.

Leonardo Aguilar situó el origen de esta dinámica en un periodo concreto de su carrera. “Eso es algo de lo que me di cuenta, después de que han sido tres años de estar en el ojo negativo del huracán”, explicó. Para el cantante, ese escenario representó un reto, pero también un mecanismo de difusión: “Eso ha sido un reto, pero también me ha ayudado a que las cosas se divulguen más, las cosas que estoy haciendo”.

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Leonardo Aguilar explicó cómo tres años de controversia familiar cambiaron su relación con el apellido y con el público que lo sigue. IG: leonardoaguilaroficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del apellido Aguilar, entre el freno y el impulso

En una transmisión en vivo posterior, el cantante profundizó sobre el peso de pertenecer a la dinastía Aguilar en el contexto actual. “Se me ha quitado mucho del peso que antes sentía. Ya ahorita un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”, afirmó.

El hermano de Ángela Aguilar reconoció la complejidad del momento que atraviesa. “Se me quitó un peso, se agregaron otros y sobre todo me di cuenta que es la realidad que me tocó vivir. Repito, nada es blanco y negro, son mil tonos de gris”, dijo.

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Leonardo Aguilar no evadió el lado frustrante del escrutinio público. “Claro que me frustra, hay claro que digo de que no manches, porque estos comentarios”, admitió. Sin embargo, matizó que esa misma exposición amplificó el alcance de su contenido en redes sociales.

El cantante detalló de qué manera el hate hacia su familia influyó en su carrera. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

“Por otros también me ha dado un foco muy grande de que, pues al final de cuentas, si salgo a decir algo en redes sociales, si subo una foto, pues sería mucho más relevante a que si no hubiera pasado nada del tema mediático”, explicó el cantante.

El intérprete vinculó directamente la controversia con oportunidades laborales concretas, entre ellas su participación en las Fiestas de Octubre de Guadalajara. “Así como ha llegado mucha gente a la que no le caigo tan bien, han llegado millones de personas a ver mi contenido que nunca hubieran llegado si no hubiera existido este chisme”, señaló.

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Leonardo Aguilar destacó el peso de haber sido convocado para el evento tapatío, al margen del resultado de convocatoria. “Nadie hace favores en esta industria y, por la razón que sea, fui contemplado para ir a entretener”, dijo. Añadió que, para él, el logro no depende del número de asistentes: “Vayan cincuenta o vayan cinco mil personas a verme, pues para mí es un logro muy grande”.

El cantante cerró su reflexión con un balance sobre los efectos, positivos y negativos, de la exposición mediática que rodea a su apellido. “Yo creo que en muchas cosas me ha ayudado, en muchas cosas me ha perjudicado, pero todo está bien”, concluyó Leonardo Aguilar.

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