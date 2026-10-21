Día de Muertos: el significado espiritual de la sal, el agua, las velas y las flores en el altar

La tradición mexicana organiza el altar según los cuatro elementos de la naturaleza y asigna a cada objeto una tarea específica en el tránsito de las almas entre dos mundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El agua, la sal, las velas y las flores conforman el núcleo espiritual de la ofrenda de Día de Muertos: cada elemento acompaña a las ánimas en su tránsito entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, esta estructura ritual nace de la fusión entre las prácticas funerarias de los pueblos originarios y las tradiciones católicas incorporadas durante la colonización.

La tradición mexicana distribuye el altar según agua, tierra, fuego y viento. El agua ocupa el lugar del líquido vital; las veladoras, el del fuego; las flores y los alimentos, el de la tierra; y el papel picado, el del viento. Esta correspondencia da sentido ritual a la disposición completa de la ofrenda.

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La lógica espiritual detrás de esta organización no es decorativa. Cada elemento cumple una función específica en el recorrido que, según la cosmovisión mexica, las almas emprenden desde el Mictlán hacia el hogar de sus familiares vivos durante los días 1 y 2 de noviembre.

El agua purifica

El vaso o la jarra de agua colocados en el altar tienen un propósito doble. Por un lado, mitigan la sed de las ánimas después de su largo recorrido desde el inframundo. Por otro, el líquido simboliza la pureza del alma en su paso temporal por el mundo terrenal.

Cada elemento de la ofrenda cumple una función ritual distinta: purificar el cuerpo, calmar la sed del viaje, iluminar el camino de regreso y marcar el sendero hacia el altar familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comunidades como la nahua, el agua se acompaña de un recipiente con sal para que los familiares difuntos puedan refrescarse tras el cansancio del camino. Esta combinación refuerza la idea de que la ofrenda no solo alimenta, sino que también limpia espiritualmente a quien la recibe.

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La sal como protección

El sentido espiritual de la sal se asocia directamente con la preservación. Su función es evitar que el alma o el cuerpo del difunto se corrompan durante el trayecto de ida y vuelta que, según la creencia popular, realizan cada año en estas fechas.

En el ritual matlatzinca, la sal forma parte de la primera ofrenda colocada el 31 de octubre, destinada a las almas de los niños. Se combina con leche, fruta, pan y agua en una mezcla que busca proteger a las ánimas más jóvenes desde su llegada.

El mantel blanco que suele acompañar la sal en el altar refuerza este simbolismo de pureza. Juntos, ambos elementos construyen un espacio ritualmente limpio donde las ánimas pueden descansar sin riesgo de contaminación espiritual.

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Las veladoras iluminan el regreso del alma a su antigua morada

HUITZILTEPEC, GUERRERO, 02NOVIEMBRE2024.- La localidad de Huitziltepec continúan preservando su ancestral ritual de Día de Muertos, el cual inicia desde el 23 de octubre y termina el 30 de noviembre con ofrenda para las "almas en pena”. Cada año, habitantes de esta localidad originaria del estado de Guerrero y en donde el ochenta por ciento de su población habla lengua Nahua, cada 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre acuden al panteón a iluminar el camino para el regreso de sus difuntos. Según dicta su tradición, alumbrar el camino y cada una de las tumbas significa enseñar a los difuntos la forma de regresar tras visitar los hogares de sus familiares que siguen con vida y que los recuerda y reciben con ofrendas y flores. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

La llama de las velas representa la fe y la esperanza, pero su función espiritual principal es servir de guía. Sin esa luz, las ánimas no podrían encontrar el camino de vuelta a la casa donde fueron recordadas.

Antes de la llegada del cirio, los antiguos mexicanos usaban rajas de ocote con el mismo propósito orientador. En varias comunidades indígenas, cada veladora encendida representa a un difunto en particular, por lo que el número de velas en el altar depende de cuántas almas la familia desea recibir esa noche.

El color también tiene peso espiritual. Los cirios morados señalan un duelo reciente. Cuando se colocan cuatro veladoras en forma de cruz, la disposición remite a los cuatro puntos cardinales, un recurso que ayuda al alma a orientarse en su recorrido final hacia el hogar.

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El cempasúchil traza el sendero hacia los vivos

Desde el Mictlán hasta el hogar familiar, las ánimas atraviesan un recorrido que la ofrenda acompaña con protección, pureza, orientación luminosa y aroma floral durante los primeros días de noviembre. REUTERS/Jorge Luis Plata

El cempasúchil, cuyo nombre en náhuatl significa “veinte flor”, concentra la carga espiritual más fuerte entre los elementos florales. Su color amarillo o anaranjado funciona como señal visual para que las almas ubiquen el camino de regreso al altar familiar.

La costumbre de esparcir pétalos desde la entrada de la casa o el cementerio hasta la ofrenda responde a esta función de guía olfativa y visual. Los antiguos mexicanos atribuían a esta planta propiedades curativas que, con el paso del tiempo, quedaron reservadas al ámbito ceremonial.

El alhelí y la flor de nube complementan el repertorio floral en los altares dedicados a niños fallecidos. Ambas especies se asocian con la pureza y la ternura, cualidades que la tradición reserva específicamente para acompañar el espíritu de las almas infantiles.

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El copal limpia el espacio

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas explica cómo la fusión entre ritos prehispánicos y católicos dio forma al significado actual de cada objeto colocado sobre la mesa del altar. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/ CUARTOSCURO.COM

El copal era, en la tradición prehispánica, el elemento que los pueblos indígenas ofrecían a sus dioses como oración y alabanza. El incienso, en cambio, llegó con la colonización española y se incorporó más tarde al ritual.

Ambas resinas cumplen hoy una función compartida: limpiar el lugar de la ofrenda de energías negativas para que el alma pueda entrar sin ningún peligro. El humo que desprenden funciona como una fragancia de reverencia que acompaña toda la estancia del ánima en el altar.

Las calaveras de azúcar

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 01OCTUBRE2025.- Artesanos se preparan para el inicio de la Feria del Alfeñique 2025 en Toluca, calaveras de azúcar y chocolate, figuras de alfeñique, dulces típicos, dulce de pepita, papel picado, ceras sin algo de lo que los visitantes podrán disfrutar de esta feria previo a la celebración del Día de Muertos; sus puestos instalados en los Portales de Toluca estarán abiertos hasta el 3 de noviembre. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Las calaveras de azúcar hacen alusión directa a la presencia constante de la muerte, pero la integran a un contexto de celebración familiar más que de duelo. Su origen remite a la tradición mesoamericana del tzompantli, el altar donde las culturas mesoamericanas exhibían en hilera los cráneos de prisioneros sacrificados.

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Según interpretaciones populares, las calaveras de tamaño mediano aluden a la muerte como presencia constante en la vida cotidiana.

Este dulce, elaborado también en versiones de chocolate o amaranto, se coloca junto al resto de la ofrenda como parte del banquete que recibe a las ánimas. Su función combina el homenaje simbólico a la muerte con el gusto tradicional por lo dulce que caracteriza a la festividad.