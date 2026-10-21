México

Sergio Mayer responde a las críticas por dejar San Lázaro para entrar a Juego de Villanos

El político presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Morena el 15 de mayo de 2026, argumentando motivos personales y maltratos internos tras su participación en el reality La Casa de los Famosos en EEUU

Sergio Mayer
CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM
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Sergio Mayer se defendió de las críticas que ha recibido por solicitar licencia a la Cámara de Diputados para participar en el reality show Juego de Villanos de la cadena estadounidense Telemundo.

El programa de telerrealidad aterrizó en la programación de la televisora el martes 20 de octubre. A través de su cuenta oficial en X, Mayer Breton invitó a su comunidad a seguir su participación.

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“Hoy comienza esta gran aventura por @TLMDRealities @Telemundo. No te lo puedes perder. #JuegoDeVillanos”, escribió.

Sin embargo, su publicación derivó en críticas en su contra por ausencias recientes en la Cámara de Diputados para formar parte de proyectos en la televisión.

Un hombre con barba entrecana y traje oscuro con pañuelo blanco junta las manos en un jardín, con un rótulo con su nombre en la base
Sergio Mayer solicitó licencia en octubre de 2026 para integrarse al reality Juego de Villanos. (X)

Mayer hace frente a quienes lo critican por sumarse a otro reality

Juego de Villanos reúne a 18 personalidades para enfrentarlas en una competencia basada en estrategia, alianzas, rivalidades y eliminaciones, donde el ganador se llevará un premio en efectivo de 200 mil dólares.

Las grabaciones comenzaron en octubre pasado y actualmente Sergio Mayer estaría desvinculado del proyecto. No obstante, el estreno en la televisión puso bajo el escrutinio público al diputado independiente.

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En un tono confrontativo, Mayer Breton respondió un mensaje directo de un usuario que cuestionaba que pasaba más tiempo en la televisión que legislando.

“No te confundas, lo que me importa un comino es tu opinión”, expuso.

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X publicado por Sergio Mayer que cita el comentario crítico de otro usuario
El actor y político mexicano Sergio Mayer responde en la red social X a un usuario que cuestionó su participación en programas de telerrealidad. (X)

En otros mensajes con el mismo tono, Mayer desestimó las opiniones de quienes consideran que no está comprometido ni enfocado en legislar.

En ese sentido, manifestó que retomó sus actividades legislativas. El martes, durante su participación en la comisión de Defensa Nacional, compartió puntos de vista sobre el proyecto de presupuesto de egresos con respecto al presupuesto a Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Asimismo, explicó que participó en el diálogo parlamentario sobre posibles modificaciones a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas en materia de reclutamiento criminal.

Su polémica participación en LCDLF 2026 y renuncia a Morena

Los cuestionamientos contra Sergio Mayer surgieron desde su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos México (2023).

Como diputado en funciones, Mayer Breton participó en los proyectos La Granja VIP (como invitado especial 2025) y en La Casa de los Famosos Telemundo (como participante).

En febrero pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió un procedimiento contra Sergio Mayer por solicitar licencia a su cargo legislativo para participar en La Casa de los Famosos, lo que el partido consideró una violación a la ética y la prioridad de intereses personales.

Tres meses después, Sergio Mayer presentó su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, según un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el Instituto Nacional Electoral.

Documento oficial de Morena CNHJ titulado "COMUNICADO" con fecha 20 de mayo de 2026, detallando la exclusión de Sergio Mayer del partido
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un comunicado el 20 de mayo de 2026 para solicitar la baja definitiva de Sergio Mayer y bloquearlo como candidato en futuros procesos de selección. (X: @CNHJ_Morena)

El también actor invocó el artículo 40, inciso J, de la Ley General de Partidos Políticos. Alegó “diversos motivos de carácter personal” y solicitó la cancelación de su registro en el padrón nacional, así como la eliminación de sus datos personales de las bases del instituto.

El escrito fue recibido el 15 de mayo a las 14:24 horas, con el folio 001191, de acuerdo con el sello de recepción de la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. La firma de recepción corresponde a una persona identificada como Talía.

En declaraciones ante medios de información, Mayer Breton reconoció que las manifestaciones críticas dentro de su partido lo motivaron a renunciar a su militancia.

“Somos cerca de 12 millones de militantes y eso genera justamente grupos, de alguna manera, que buscan cada uno llevar agua a su molino y eso me hace sentir incómodo porque estoy en medio del fuego cruzado… no tengo ninguna posibilidad de tener un respaldo por ningún lado, entonces, si de todos modos no tengo respaldo y les molesta a algunos mi presencia, hay que tener dignidad y por eso tomé esta decisión”, dijo.

¿Dónde ver Juego de Villanos?

En México, Juego de Villanos podrá verse por Telemundo Internacional, disponible en distintos servicios de televisión de paga.

En izzi, el canal se encuentra en el 205. En Megacable, está disponible en el 214 en señal SD y en el 1,214 en HD.

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