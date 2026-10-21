México

¿Quiénes pueden obtener de 50 a 200 mil pesos en el Edomex para emprender? Estos son los requisitos para poder inscribirte

Se busca impulsar proyectos productivos para generar empleos y fortalecer la economía social en el Estado de México

Fomento Cooperativo para el Bienestar 2026 programas sociales Edomex
Listo el programa de Fomento Cooperativo para el Bienestar 2026 (Gob. Edomex)
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El gobierno del Estado de México destinará 15 millones de pesos para beneficiar a más de 100 sociedades cooperativas mediante el programa Fomento Cooperativo para el Bienestar 2026, que contempla apoyos económicos de entre 50 mil y 200 mil pesos para la constitución, equipamiento y desarrollo de proyectos productivos.

La convocatoria, publicada por la Secretaría del Trabajo, está dirigida a organizaciones dedicadas a la producción y al consumo de bienes y servicios que busquen fortalecer sus actividades económicas y generar oportunidades laborales para sus integrantes.

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El objetivo de esta estrategia es impulsar la creación y consolidación de cooperativas, promover empleos dignos, mejorar los ingresos de las personas participantes y contribuir al desarrollo de la economía social y solidaria en la entidad mexiquense.

Las personas interesadas deberán considerar que el periodo de recepción de solicitudes concluye el 23 de octubre de 2026, por lo que tendrán que acudir presencialmente a las Oficinas Regionales de Empleo para iniciar el trámite y presentar la documentación establecida en la convocatoria.

¿En qué se pueden utilizar los apoyos para cooperativas en Edomex?

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Los recursos económicos estarán destinados a fortalecer la operación de las sociedades cooperativas y facilitar la puesta en marcha o el crecimiento de sus proyectos productivos.

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De acuerdo con la convocatoria, el dinero podrá utilizarse en los siguientes conceptos:

  • Mobiliario: adquisición de los muebles necesarios para las actividades de la cooperativa.
  • Maquinaria y equipo: compra de herramientas y dispositivos para mejorar los procesos de producción o prestación de servicios.
  • Materia prima: adquisición de insumos previamente autorizados, con un límite de hasta 15 por ciento del monto asignado.
  • Adaptación de locales: adecuaciones a los espacios donde se desarrollarán las actividades productivas, conforme a las características y necesidades de cada proyecto.

Los montos de apoyo van de 50 mil a 200 mil pesos, según las condiciones y los criterios establecidos en la convocatoria. Las organizaciones interesadas deberán revisar las disposiciones oficiales para identificar los requisitos, los conceptos financiables y las condiciones de participación.

¿Qué cooperativas pueden participar en el programa 2026?

Fomento Cooperativo para el Bienestar Edomex 2
Fomento Cooperativo para el Bienestar Edomex (Especial)

El programa está enfocado en sociedades cooperativas vinculadas con distintas actividades productivas, comerciales y de servicios. Entre los giros contemplados se encuentran:

  • Artesanías.
  • Agroindustria.
  • Turismo.
  • Talleres de reparación y oficios.
  • Transformación de materiales reciclables.
  • Manufactura.

La estrategia busca respaldar iniciativas que contribuyan a la actividad económica local y permitan a sus integrantes desarrollar proyectos de manera colectiva.

Durante la presentación de la convocatoria, el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, destacó la continuidad de esta política pública y la inversión destinada a fortalecer alternativas de organización económica.

“El gobierno del estado ha estado apoyando durante tres años esta economía social alternativa, invirtiéndole 45 millones de pesos”, señaló el funcionario.

Con esta nueva convocatoria, la administración estatal busca dar continuidad a los mecanismos de respaldo para las cooperativas, un modelo que permite a sus integrantes organizarse para producir bienes, ofrecer servicios y distribuir los beneficios derivados de su actividad.

Asesoría para constituir sociedades cooperativas

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Las cooperativas podrán solicitar,asesoría y acompañamiento técnico en materia fiscal y legal (ICATI/Facebook))

Además del financiamiento, las personas solicitantes que necesiten registrarse o incorporarse al Sistema Electrónico del Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas (SEPCOOP) podrán recibir asesoría y acompañamiento técnico en materia fiscal y legal.

Este apoyo está orientado a facilitar la constitución formal de las organizaciones y atender las necesidades relacionadas con su registro y funcionamiento.

La orientación puede resultar útil para quienes buscan conformar una cooperativa y requieren información sobre los procedimientos necesarios para establecerla legalmente, así como para quienes necesitan avanzar en su incorporación al padrón correspondiente.

¿Dónde registrarse y consultar la convocatoria?

Transformando el Campo Edomex 2026 registro programas sociales
Transformando el Campo 2026 (Gob. Edomex)

Las personas interesadas en acceder al programa Fomento Cooperativo para el Bienestar 2026 deberán acudir de manera presencial a cualquiera de las Oficinas Regionales de Empleo del Estado de México.

Los datos para realizar el trámite son los siguientes:

  • Fecha límite: 23 de octubre de 2026.
  • Modalidad de registro: presencial.
  • Horario de atención: de 9:00 a 17:00 horas.
  • Lugar: Oficinas Regionales de Empleo.
  • Monto de los apoyos: de 50 mil a 200 mil pesos.
  • Presupuesto del programa: 15 millones de pesos.

Las ubicaciones de las oficinas pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo, mientras la convocatoria completa, que contiene los requisitos de participación y las disposiciones para solicitar los recursos, está disponible en el siguiente documento oficial:

https://strabajo.edomex.gob.mx/sites/strabajo.edomex.gob.mx/files/files/PDF/CONVOCATORIA_COOPERATIVAS_2026.pdf

¿Cuándo se publicarán los resultados?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, los resultados de las solicitudes estarán disponibles a partir de noviembre de 2026, tanto en las Oficinas Regionales de Empleo como en el sitio oficial de la dependencia.

Las personas solicitantes podrán consultar la información en https://strabajo.edomex.gob.mx para conocer los resultados del proceso.

Con un presupuesto de 15 millones de pesos y la meta de beneficiar a más de 100 sociedades cooperativas, el programa estatal busca fortalecer proyectos productivos en distintos sectores, ampliar las oportunidades de empleo y consolidar alternativas de desarrollo económico basadas en la organización colectiva.

La dependencia exhortó a las organizaciones interesadas a revisar las bases y cumplir con el procedimiento dentro del plazo establecido, cuyo último día de recepción será el 23 de octubre.

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