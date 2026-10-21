¿Más café, mejor ánimo? Estudio encuentra efectos positivos de la cafeína en la microbiota intestinal y el bienestar emocional

El café podría influir en el estado de ánimo, la memoria y la salud intestinal. (Infobae / Visuales IA)

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El café podría influir en el estado de ánimo, la memoria y la salud intestinal mucho más de lo que se pensaba.

Una investigación de la University College Cork, en Irlanda, encontró que el consumo de esta bebida modifica determinadas bacterias del intestino y se relaciona con menores niveles de estrés y síntomas depresivos, incluso cuando se consume descafeinada.

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El estudio, publicado en abril de 2026 en la revista científica Nature Communications, examinó cómo el café interactúa con el eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación que conecta la microbiota intestinal con funciones neurológicas y emocionales.

“El café es más que simple cafeína: es un factor alimentario complejo que interactúa con nuestros microbios intestinales, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional”, explicó John Cryan, investigador de APC Microbiome Ireland y coautor del trabajo.

¿Cómo influye el café en el estado de ánimo y el estrés?

Los científicos estudiaron a 62 adultos sanos, de entre 30 y 50 años. La mitad consumía habitualmente entre tres y cinco tazas de café al día, mientras que los restantes no bebían esta preparación.

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Los 31 consumidores habituales suspendieron su consumo durante dos semanas. Posteriormente, 16 recibieron café con cafeína y 15 descafeinado durante 21 días, sin conocer qué versión tomaban.

Tras reincorporar la bebida, ambos grupos registraron menores puntuaciones de estrés percibido, síntomas depresivos e impulsividad.

Hay diversos beneficios del café. (IA Infobae)

El café con cafeína también se relacionó con menos ansiedad y malestar psicológico, además de mejores resultados en pruebas de atención.

Sin embargo, los investigadores encontraron un dato que matiza los beneficios: al inicio del estudio, quienes bebían café regularmente presentaban mayor impulsividad y reactividad emocional que los no consumidores.

Los resultados tampoco demuestran que aumentar el consumo de café prevenga o trate la depresión.

¿Qué efectos tiene el café sobre la microbiota intestinal?

Uno de los hallazgos principales fue la relación entre el consumo habitual y la composición de la microbiota, el conjunto de microorganismos que habitan en el intestino.

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Los consumidores de café presentaron una mayor abundancia relativa de bacterias como Cryptobacterium curtum y determinadas especies de Eggerthella.

Estos microorganismos participan en procesos metabólicos relacionados con la función intestinal, aunque su mayor presencia no significa necesariamente una mejora de la salud.

Durante las dos semanas sin café, los investigadores detectaron modificaciones en varios metabolitos intestinales.

Cuando los participantes retomaron la bebida, aparecieron nuevos cambios en las poblaciones bacterianas, independientemente de que el café tuviera cafeína.

Los científicos consideran que los polifenoles, compuestos vegetales presentes en el café, podrían participar en estas respuestas.

¿El café descafeinado también mejora la memoria?

La investigación encontró diferencias entre las dos versiones de la bebida.

Los participantes que consumieron café descafeinado mostraron mejoras en determinadas pruebas de aprendizaje y memoria.

En cambio, quienes recibieron café convencional obtuvieron mejores resultados en tareas relacionadas con la atención y la vigilancia.

Los autores plantean que algunos efectos cognitivos podrían depender de componentes distintos de la cafeína, aunque reconocen que factores como el sueño, la actividad física y la familiaridad con las pruebas pudieron influir.

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Un grupo de personas mostró menor riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo y estrés al tomar entre dos y tres tazas de café. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La investigación fue financiada por el Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) y tuvo una muestra reducida, con un periodo de intervención de apenas tres semanas.

Por ello, sus resultados no permiten establecer cuál es la cantidad óptima de café ni asegurar beneficios sostenidos a largo plazo.

Tampoco demuestran que los cambios intestinales sean responsables directos de las variaciones emocionales observadas.