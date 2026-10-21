Concierto de Taemin en México sin recinto a 9 días del show: fans exigen respuestas a promotora

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A nueve días del concierto programado para el 30 de octubre, el show para Taemin permanece sin recinto para su realización, mientras la promotora KLIVE enfrenta una ola de reclamos públicos de fans del artista de K-pop que exigen el nombre de la nueva sede antes de que termine la semana y transparencia en el ajuste del mapa de boletos y precios.

El Estadio Fray Nano fue la sede original anunciada desde agosto

El concierto de Taemin como parte de su gira mundial LiMiNaL se anunció desde el pasado 4 de agosto con el Estadio Fray Nano como escenario confirmado. La preventa para el club de fans comenzó el 7 de septiembre y la venta general abrió al día siguiente, con precios que iban de los $1,440 pesos en zona general hasta los $6,120 pesos en la categoría LiMiNaLiST, según el esquema de precios difundido en ese momento.

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El 15 de octubre, KLIVE y Fray Nano publicaron un comunicado conjunto en el que confirmaron que habría cambio de recinto, sin especificar cuál sería la nueva sede ni ofrecer una fecha concreta para resolverlo.

El texto pedía a los fans “evitar dejarse llevar por rumores, especulaciones o información difundida por fuentes no oficiales” y aseguraba que los boletos ya comprados seguirían siendo válidos.

Ese primer comunicado fue eliminado de las redes de KLIVE días después de su publicación.

La fecha de Monterrey, programada para el 28 de octubre en Arena Monterrey, no presenta ninguna afectación relacionada con este problema. Tanto KLIVE como SHAWOL MX insistieron en que se trata de una situación exclusiva del evento en la capital, sin relación con la presentación en el norte del país.

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La venta de boletos se detuvo antes del aviso oficial del cambio

Comunicado de KLIVE. El primer comunicado que emitieron fue eliminado de sus redes sociales. (Capturas de pantalla)

Usuarios en redes sociales señalan que la compra de boletos para la fecha de Ciudad de México se desactivó en Tixr aproximadamente una semana antes de que KLIVE emitiera el comunicado del 15 de octubre. Este dato alimentó la sospecha entre el fandom de que la promotora ya tenía conocimiento del problema del recinto sin haberlo comunicado a tiempo.

“Si desde la semana pasada se bloqueó la venta de boletos, significa que desde entonces ustedes ya sabían sobre la situación. No es capricho, es su mala gestión, falta de claridad y comunicación lo que tiene alterado al fandom”, escribió una usuaria en los comentarios de la publicación oficial de KLIVE.

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Otra fan cuestionó directamente la transparencia de la promotora: “Eliminaron el comunicado en el que se anunciaba el cambio de sede. ¿Qué esperan que piense la gente cuando ni siquiera tienen la transparencia de mantener publicada una comunicación tan importante? Borrar un comunicado no elimina el problema ni la responsabilidad de dar explicaciones”.

Las fanbases presentaron un pliego petitorio con plazo ya vencido

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El 19 de octubre, un grupo organizado de Shawols y Taemates —como se conoce a los seguidores de SHINee y de Taemin respectivamente— redactó una carta formal dirigida a Zepeda Bros y KLIVE, identificados en el documento como los responsables de la organización del evento.

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El pliego planteó tres exigencias concretas: la confirmación oficial del nuevo recinto a más tardar el 20 de octubre, con nombre, ubicación y condiciones de acceso; el respeto íntegro a los beneficios y condiciones de compra originales, sin que el cambio de sede sirviera para reducir o sustituir lo adquirido por los asistentes; y una respuesta pública y por escrito que atendiera cada punto de manera específica.

El documento también anunció el envío de una queja formal a PROFECO a través de los correos oficiales de atención al consumidor, denunciasprofeco@profeco.gob.mx y conciertos@profeco.mx, solicitando la intervención del organismo ante lo que consideran un incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se vendieron los boletos.

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El plazo del 20 de octubre venció sin que la promotora revelara la nueva ubicación del concierto. Esto intensificó la molestia expresada en redes sociales, donde varios usuarios acusaron a los organizadores de incumplir el compromiso que ellos mismos habían fijado.

La fanbase SHAWOL MX informó que, después de varios días sin respuesta de parte de la promotora, logró establecer comunicación directa con uno de los organizadores el 20 de octubre. Según el comunicado de la fanbase, el organizador confirmó la aprobación de algunos proyectos preparados por las fans para ambas fechas, Monterrey y Ciudad de México, pero no ofreció información sobre el recinto definitivo en la capital.

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Fans foráneas reportan afectaciones en hospedaje y logística de viaje

Un número considerable de los reclamos documentados en las redes sociales proviene de seguidores que viajarán desde otros estados o países para asistir al concierto y que hicieron reservaciones de hospedaje cerca del Estadio Fray Nano antes de que se anunciara el cambio de sede.

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La falta de información sobre la nueva ubicación les impide ajustar planes de viaje, traslados y, en algunos casos, permisos laborales.

“Generalmente no suelo involucrarme en discusiones, pero esta vez me parece indignante la manera en la que están manejando las cosas. Los fans no tendríamos por qué terminar pagando las consecuencias de una evidente falta de comunicación y organización entre promotores y recintos”, escribió una seguidora en un comentario extenso que circuló ampliamente entre el fandom mexicano.

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Otra usuaria, que señaló viajar desde el extranjero para el evento, expresó: “Me da rabia saber que viajo desde otro país para asistir a este evento y en vez de esperar con ansias y felicidad, espero con dolor de estómago y ansiedad por la mala organización”.

Varios comentarios adicionales solicitaron directamente la apertura de una opción de reembolso ante la incertidumbre prolongada. “Pongan opción de reembolso por todos los inconvenientes que están ocasionando, por favor. Las foráneas tenemos que solucionar más temas y no es justo que a último momento nos tengan sin recinto y sin respuestas claras”, pidió una fan en redes.

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Crece el temor a una cancelación anunciada el mismo día del concierto

TAEMIN dará un concierto en la CDMX. (https://taemin-official.com/)

Entre los reclamos más repetidos del fandom destaca el miedo a que el concierto termine por cancelarse sin aviso previo. Esta preocupación aparece de manera recurrente en distintos comentarios, con variantes que coinciden en el mismo temor.

“Siento que van a terminar cancelando y lo van a terminar diciendo el mero día, no puede ser que como productora nos vean la cara y no digan las cosas claras”, escribió una usuaria el lunes 19 de octubre. Otra fan fue más directa: “Mejor salgan a dar la cara y digan que no habrá concierto para que las fans puedan hacer otros planes”.

Otro comentario resumió la desconfianza generalizada hacia el manejo de la información: “¿Nos van a hacer la gatada de cancelar el mero día del concierto o qué onda?”. Esta inquietud se mantiene sin que KLIVE o Zepeda Bros hayan descartado públicamente ese escenario, limitándose a reiterar que la fecha del evento “se mantiene sin modificaciones”.

KLIVE y Zepeda Bros, las promotoras detrás

KLIVE se presenta en sus redes sociales como “promotora de experiencias de entretenimiento coreano en México”, especializada en K-pop, K-drama y fanmeetings. La empresa ha traído previamente a artistas como iKON y KARD, y organizó el fanmeeting de Seo In Guk en México, siempre en colaboración con otras compañías según el evento.

Zepeda Bros, por su parte, es una productora de conciertos y management fundada en 2008, con más de 500 espectáculos realizados y experiencia en festivales como Knotfest México y Ska Fest. El evento de Taemin en Ciudad de México se gestiona a través del sistema de boletaje que KLIVE enlaza en su propia biografía de Instagram, registrado bajo el grupo de Zepeda Bros dentro de la plataforma Tixr.

Esta estructura sugiere que, para este concierto en particular, Zepeda Bros opera como la entidad productora responsable de la logística y el boletaje, mientras KLIVE funciona como la cara pública ante el fandom de K-pop en redes sociales.