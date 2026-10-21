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México tiene 90 días para atender observaciones de auditoría de la FAA

La autoridad aeronáutica de Estados Unidos entregó a México el informe preliminar de una evaluación sobre seguridad aérea

AIFA CArga Isidoro Pastor Román entrevista
México atenderá observaciones de auditoría de la FAA (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
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México cuenta con 90 días para atender las observaciones preliminares de una auditoría realizada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), cuyo informe fue entregado a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) el pasado 14 de octubre. El plazo establece que las autoridades mexicanas deberán responder y realizar las adecuaciones correspondientes antes de la segunda quincena de enero de 2027.

Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), confirmó que el Gobierno de México ya recibió los resultados de la evaluación y trabaja en la respuesta que presentará ante la autoridad estadounidense.

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El funcionario explicó que la revisión implicó la entrega de documentación por parte de México y que las autoridades nacionales atendieron los requerimientos dentro de los tiempos establecidos para esa etapa del procedimiento.

“Ya nos entregaron los resultados de la auditoría y tenemos los 90 días para responder, estamos trabajando. Fue una auditoría donde todo se entregó y fue parte de lo que nos agradecieron, que se atendió en tiempo y forma”, señaló.

El secretario precisó que el proceso se desarrolló durante el periodo en que se llevaron a cabo los preparativos y actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, circunstancia que incidió en el calendario de entrega de documentos.

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México deberá responder a la auditoría de la FAA en enero de 2027

Habrá más vuelos hacia EEUU desde el AIFA y el AICM. Crédito: Cuartoscuro
Habrá más vuelos hacia EEUU desde el AIFA y el AICM. Crédito: Cuartoscuro

De acuerdo con Esteva Medina, la notificación de la auditoría llegó cuando el país se encontraba en plena etapa de organización del Mundial, por lo que la documentación solicitada se entregó en agosto. Posteriormente, la FAA presentó el informe preliminar con los resultados de su evaluación el 14 de octubre.

A partir de esa fecha comenzó el periodo de 90 días para que la AFAC revise las observaciones, determine las medidas necesarias y entregue una respuesta formal.

“Cuando nos lo notificaron, estábamos en pleno momento del Mundial, entonces se desfasó para entregar toda la documentación en agosto. Ellos cumplieron con los tiempos de entregar un informe preliminar, ahora son estos resultados que recibimos el día 14 y ahora dan 90 días para atenderlos”, explicó el titular de la SICT.

El plazo representa una etapa de seguimiento en la que las autoridades mexicanas deberán demostrar que atendieron los puntos señalados por el organismo estadounidense. Sin embargo, el informe recibido es preliminar, por lo que las acciones definitivas dependerán de las observaciones específicas y de la evaluación que realicen las dependencias responsables.

¿Qué observaciones hizo la FAA a México?

A model of the Boeing 737 MAX 10 aircraft is displayed during an event marking the FAA certification of the aircraft at Boeing's Everett Delivery Center in Everett, Washington, US, October 20, 2026. REUTERS/Jason Redmond
A model of the Boeing 737 MAX 10 aircraft is displayed during an event marking the FAA certification of the aircraft at Boeing's Everett Delivery Center in Everett, Washington, US, October 20, 2026. REUTERS/Jason Redmond

Las observaciones identificadas hasta el momento son de carácter técnico y administrativo, principalmente en aspectos relacionados con:

  1. Operación de los aeropuertos,
  2. Las disposiciones regulatorias y normativas,
  3. Los recursos destinados al funcionamiento
  4. Fortalecimiento de las autoridades aeronáuticas.

Esteva Medina indicó que la revisión contempla la verificación y certificación de distintas operaciones, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los criterios aplicables a la seguridad de la aviación.

El funcionario no detalló cuáles son las observaciones particulares contenidas en el informe preliminar ni precisó cuántas adecuaciones deberá implementar México. Tampoco presentó un listado de aeropuertos o instalaciones involucradas en los señalamientos.

Respecto a los recursos, el titular de la SICT aseguró que la autoridad estadounidense recibió información sobre la disponibilidad presupuestaria para mantener las operaciones y fortalecer las capacidades institucionales.

“Mucho tiene que ver con cuestiones regulatorias, normativas, de operación y también les preocupaba el tema de recursos, en donde ya se les informó el tema de que los recursos están asegurados no nada más para la operación, sino para un fortalecimiento”, afirmó.

La respuesta mexicana deberá abordar los puntos incluidos en la evaluación, aunque la información difundida hasta ahora no permite establecer si las observaciones implican cambios de mayor alcance en la estructura del sistema aeronáutico nacional.

¿Por qué es importante la auditoría de la FAA?

La Administración Federal de Aviación es el organismo encargado de regular y supervisar la seguridad de la aviación civil en Estados Unidos. Forma parte del Departamento de Transporte de ese país y participa en evaluaciones relacionadas con el cumplimiento de estándares de seguridad aérea.

Estas revisiones tienen relevancia para las operaciones internacionales, debido a que permiten examinar los procedimientos, las normas y las capacidades de las autoridades responsables de supervisar la aviación civil.

Según la información proporcionada, la FAA realiza auditorías a distintos países generalmente cada 10 años. En el caso mexicano, la evaluación busca verificar aspectos vinculados con la regulación, la operación aeroportuaria y los recursos institucionales.

La revisión también adquiere importancia por la conectividad aérea entre México y Estados Unidos, uno de los principales mercados para los vuelos internacionales que salen y llegan al país, tomando en cuenta que se levantaron las restricciones al país para que aeronaves mexicanas vuelen a territorio de EU.

El resultado del procedimiento dependerá de las medidas que México implemente y de la valoración que haga la autoridad estadounidense sobre la respuesta presentada.

Las declaraciones de Esteva Medina se produjeron después de su participación en la ceremonia por el 70 aniversario de la creación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), antecesora institucional de la actual Agencia Federal de Aviación Civil.

Por ahora, la SICT sostiene que trabaja en las adecuaciones correspondientes y que los recursos para la operación y el fortalecimiento de la autoridad aeronáutica están asegurados.

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