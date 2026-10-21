FGR reconoce 32 fosas clandestinas en México frente a 651 que documentaron los estados en 2025, según informe

Dos peritos forenses realizan tareas de documentación en un terreno rural junto a un mapa de México con divisiones territoriales demarcadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció apenas 32 fosas clandestinas en seis estados durante 2025, mientras las fiscalías locales documentaron 651 en 16 entidades, una diferencia 20 veces mayor según la actualización anual de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

El hallazgo ocurre en un país donde el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 130,000 personas sin paradero conocido.

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La Plataforma Ciudadana de Fosas, coordinada por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, documentó además 433 fosas a partir de notas periodísticas durante el mismo año.

Sonora concentra 204 fosas clandestinas, la cifra más alta reportada por fiscalías estatales

Fosas reportadas por las fiscalías. (Plataforma Ciudadana de Fosas/Captura de pantalla)

Sonora encabeza el recuento local con 204 fosas, equivalentes a casi una tercera parte del total nacional documentado por fiscalías estatales. Le siguen Chihuahua, con 85; y Baja California Sur y Jalisco, con 71 cada una. Estas cuatro entidades concentran 431 fosas, dos de cada tres del total reportado.

Dentro de esas cuatro entidades, la concentración también se repite a nivel municipal. En Sonora, Hermosillo reúne 90 de las 204 fosas estatales, la cifra más alta entre los 96 municipios con hallazgos registrados en 2025; le siguen, también en territorio sonorense, Cajeme, con 41, y Nogales, con 31. En Baja California Sur, La Paz concentra 57 de las 71 fosas del estado, mientras en Chihuahua, Casas Grandes reúne 46 de las 85 reportadas.

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El resto del top 10 de municipios con más fosas lo completan Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, con 26; Mazatlán, en Sinaloa, con 22; Caborca, en Sonora, con 18; Juárez, en Chihuahua, con 16; e Ixtlahuacán de los Membrillos, también en Jalisco, con 14.

La FGR no reportó ninguna fosa en los cuatro estados con más hallazgos locales

Fosas clandestinas reportadas por la FGR. (Plataforma Ciudadana de Fosas/Captura de pantalla)

Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Sinaloa no aparecen con hallazgos en el recuento de la FGR para 2025, pese a que sus fiscalías locales documentaron conjuntamente 410 fosas clandestinas. La diferencia también es significativa en los estados donde ambas fuentes sí reportaron casos.

En Jalisco, la fiscalía estatal reportó 71 fosas frente a las seis que reconoció la FGR. En Michoacán, el recuento local fue de 28 y el federal de dos. En Guerrero, la fiscalía estatal documentó 19 hallazgos, mientras la FGR registró cinco.

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Entre 2013 y 2025, la FGR reportó un total histórico de 426 fosas clandestinas en el país, concentradas principalmente en Guerrero, con 130; Tamaulipas, con 110; y Veracruz, con 49. Guerrero alcanzó su pico en 2023, con 31 fosas reportadas ese año, antes de caer a dos en 2024 y repuntar a cinco en 2025.

Municipios con más fosas clandestinas reportadas en 2025. ( Plataforma Ciudadana de Fosas/Captura de pantalla)

Tamaulipas, por su parte, mantuvo hallazgos cada año desde 2017 y llegó a su máximo también en 2023, con 30 fosas, antes de bajar a 15 en 2025. Veracruz pasó de reportar hallazgos cada año entre 2019 y 2023 a sumar dos años consecutivos sin ningún registro federal, mientras Colima pasó de cero fosas durante una década a encabezar el recuento de 2024 con 18 y volver a cero en 2025.

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La falta de transparencia sobre cómo llegan los datos de las fiscalías estatales a la FGR impide explicar por qué los hallazgos locales no se reflejan en las cifras federales. Desde que comenzó la documentación de la plataforma en 2006, la FGR ha sido sistemáticamente la fuente oficial con menos hallazgos reportados.

Las fiscalías estatales recuperaron 833 cuerpos y 226 restos humanos en 2025

La Plataforma Ciudadana de Fosas señala que las fiscalías estatales de México registraron veinte veces más fosas clandestinas que la federación durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fiscalías estatales reportaron la recuperación de 833 cuerpos de fosas clandestinas en 15 entidades durante el año. Jalisco concentró la mayor cantidad, con 257, seguido de Sonora, con 239; Chihuahua, con 119; y Baja California Sur, con 96.

En el resto de las entidades, Aguascalientes reportó 27 cuerpos, con 14 mujeres, 11 hombres y dos sin información de sexo. Michoacán documentó 15, de los cuales 12 correspondieron a hombres y tres a mujeres. Guerrero reportó 13 cuerpos, siete sin ese dato y seis de hombres, mientras Tabasco y Zacatecas sumaron 24 y 13 respectivamente, ninguno con información sobre sexo.

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Oaxaca registró ocho cuerpos, seis de hombres y dos de mujeres. San Luis Potosí, Puebla y Nuevo León reportaron cuatro cada uno, Tlaxcala tres y Chiapas dos, los últimos sin desagregación completa por sexo en la mayoría de los casos.

De los 833 cuerpos registrados en total, 487 correspondieron a hombres y 59 a mujeres. En 287 casos, equivalentes a más de una tercera parte del total, las fiscalías no proporcionaron información sobre el sexo de las víctimas.

Fosas clandestinas por año, según la FGR. (Plataforma Ciudadana de Fosas/Captura de pantalla)

En Chihuahua, un sitio conocido como “la fosa de Willy”, en el municipio de Casas Grandes, concentró 38 fosas de donde se exhumaron 89 cuerpos. En Sonora, un predio localizado en la carretera 26, al poniente de Hermosillo, derivó en la confirmación de 60 cuerpos distribuidos en 35 fosas, todos correspondientes a hombres, y en la detención de cinco personas.

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Las fiscalías estatales reportaron además 226 restos humanos recuperados en 10 entidades, encabezadas por Michoacán, con 99, de los cuales 98 no tenían información de sexo. Le siguieron San Luis Potosí, con 37; Sonora, con 30, dividida en 12 mujeres y 18 sin información; y Guerrero, con 28, todos sin ese dato.

Chihuahua reportó 11 restos, con dos mujeres y nueve hombres, una proporción distinta al resto de las entidades. Zacatecas sumó ocho restos y Nuevo León seis, ambos sin información de sexo, mientras Aguascalientes, Oaxaca y Chiapas documentaron cifras menores sin desagregar. En el 85.8% de los restos reportados en total, equivalente a 194 casos, tampoco se registró información sobre el sexo de las personas. El informe advierte que estas cifras no equivalen al número de víctimas, pues varios restos pueden corresponder a una misma persona.

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Once entidades no entregaron información útil sobre fosas clandestinas

(Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

De acuerdo con el informe, Baja California reservó los datos solicitados por cinco años. Coahuila solicitó una prórroga y no respondió una vez vencida. Nayarit tampoco entregó información, e Hidalgo cerró la solicitud con una resolución de incompetencia.

Tamaulipas señaló que entregaría los registros disponibles, pero no los adjuntó a su respuesta. La Ciudad de México admitió la existencia de fosas, aunque argumentó no contar con el nivel de desagregación solicitado.

Colima remitió a un enlace institucional que no estaba disponible. Guanajuato refirió a un portal que no distingue con claridad cuáles hallazgos corresponden a fosas clandestinas. Morelos remitió a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y Veracruz, a sus informes anuales, sin entregar una base sistematizada. El Estado de México señaló no contar con los datos solicitados pese a tener su propio portal de transparencia.

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