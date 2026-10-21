Jugadores mexicanos en la Serie Mundial de la MLB 2026: fechas, horarios y dónde verlos en el duelo Brewers vs Rays

El primer duelo se disputará el viernes 23 de octubre en el American Family Field bajo el formato al mejor de siete juegos. (Composición: Raúl A. González / Infobae México)

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La Serie Mundial 2026 pondrá frente a frente a dos equipos que persiguen el primer título de su historia: Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays.

También abrirá una ventana especial para México, con cuatro jugadores nacidos en el país o de ascendencia mexicana entre los candidatos a disputar el Clásico de Otoño.

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Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers disputarán la Serie Mundial 2026 en busca del primer título en la historia de ambas franquicias. (Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

El camino hacia la final dejó escenas opuestas: Milwaukee derribó a los bicampeones Los Angeles Dodgers con una barrida, mientras Tampa Bay remontó ante Cleveland Guardians para quedarse con el banderín de la Liga Americana.

Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez buscaránn entrar en la historia de la Serie Mundial con los Rays

La presencia de los Rays abre la posibilidad de que dos peloteros nacidos en México se incorporen al registro histórico de quienes disputaron una Serie Mundial.

Aranda, nacido en Tijuana, y Rodríguez, originario de Mérida, dependerán de los rosters de 26 jugadores que Tampa Bay presente antes del inicio.

Jonathan Aranda podría convertirse en el 19° jugador nacido en México que participa en una Serie Mundial.

El primera base cerró la campaña regular con promedio de .274, 22 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas, cifras que lo colocaron entre los bates de referencia de Tampa Bay .

El tijuanense también dejó su marca en los playoffs. En nueve partidos sumó nueve hits en 35 turnos y conectó un jonrón ante los New York Yankees durante la Serie Divisional, cuando los Rays empezaron su recorrido hacia el banderín de la Liga Americana .

Manuel Rodríguez podría elevar a 20 el número de peloteros nacidos en México que llegaron al Clásico de Otoño .

El relevista yucateco registró efectividad de 2.70 en la fase regular, con tres carreras permitidas en seis entradas y dos tercios.

Antes de esta edición, 18 jugadores mexicanos habían disputado una Serie Mundial, desde Roberto “Beto” Ávila en 1954 hasta Alejandro Kirk en 2025. Entre ellos, sólo Julio Urías y José Urquidy participaron en más de una final.

Jonathan Aranda aspira a convertirse en el decimonoveno pelotero nacido en México que participa en un Clásico de Otoño. (Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

De esta manera, la presencia de Aranda y Rodríguez coloca a dos peloteros nacidos en México en la organización de los Rays. Si ambos entran en la nómina definitiva, tendrán la posibilidad de pelear por un anillo en una serie donde Tampa Bay intentará dejar atrás las derrotas de 2008 y 2020.

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Joey Ortiz y JoJo Romero se suman al regreso de los Brewers después de 44 años

Milwaukee llegará a la Serie Mundial con dos jugadores nacidos en Estados Unidos y de ascendencia mexicana. Joey Ortiz y JoJo Romero representaron a México en competencias internacionales y ahora buscarán el título con una franquicia que esperó 44 años para regresar a esta instancia.

Ortiz bateó para .270, conectó nueve jonrones y produjo 47 carreras durante la temporada regular . El infielder ofrece alternativas en tercera base y campocorto, aunque su producción ofensiva bajó durante la postemporada.

El jugador de cuadro acumuló dos imparables en 17 turnos en los playoffs. Su versatilidad, de todos modos, puede pesar al momento de definir las alineaciones y los movimientos defensivos.

Romero llegó a Milwaukee durante la temporada y se convirtió en una pieza disponible desde el bullpen. El zurdo tuvo dos victorias frente a Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El relevista dejó una efectividad de 1.69 en cinco entradas y un tercio durante los playoffs, con nueve ponches. Su actuación contribuyó a la barrida de los Brewers sobre los bicampeones.

Joey Ortiz y JoJo Romero persiguen el título con los Milwaukee Brewers, novena que esperó 44 años para volver a la disputa del campeonato. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

Con Ortiz y Romero, Milwaukee sumará dos jugadores de ascendencia mexicana a una final que el club no disputaba desde 1982.

El recorrido hasta octubre también dejó una señal de autoridad: tras dominar la temporada regular con el mejor récord de las Grandes Ligas, 103-59, eliminaron a San Diego y barrieron a los Dodgers para quedar a cuatro triunfos del primer trofeo de su historia.

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Cómo llegaron, cuándo y dónde ver la Serie Mundial 2026 entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays

Los Brewers recibirán los dos primeros partidos en el American Family Field tras superar el récord de Tampa Bay, que terminó la fase regular con marca de 98-64. Los Rays serán locales desde el tercer juego y podrían disputar hasta tres encuentros consecutivos en su estadio.

El Juego 1 se jugará el viernes 23 de octubre en Milwaukee, seguido por el segundo encuentro el sábado 24. Ambos comenzarán a las 18:00 horas del centro de México.

La serie se trasladará a Tampa Bay para los Juegos 3 y 4, previstos para el lunes 26 y martes 27 de octubre. El Juego 5 se disputará el miércoles 28 solo si ningún equipo aseguró antes las cuatro victorias necesarias.

Milwaukee volverá a casa para los eventuales Juegos 6 y 7, programados para el viernes 30 y sábado 31 de octubre. La final se juega bajo formato 2-3-2 y al mejor de siete partidos.

Los encuentros estarán disponibles mediante FOX, FOX One y FOX Deportes. La disponibilidad de cada señal en México puede variar según el sistema de televisión o plataforma contratada.

Los Brewers concluyeron la temporada regular con la mejor marca de las Grandes Ligas al registrar 103 triunfos. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

Milwaukee llega tras eliminar a San Diego Padres y barrer a Los Angeles Dodgers; Tampa Bay dejó fuera a New York Yankees y remontó la serie ante Cleveland Guardians. Ahora, entre el ruido de las gradas y la presión de octubre, al menos un jugador vinculado con México quedará a cuatro victorias de levantar el trofeo.

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