México

Emanuel Navarrete lanza advertencia a O’Shaquie Foster: “El día de la pelea, vamos por todo”

El Vaquero mexicano ya se encuentra en San Antonio con la mira puesta en destronar al campeón CMB y unificar los títulos superpluma

Dos hombres con gafas oscuras sostienen varios cinturones de boxeo de colores rojo y verde frente a un edificio con escaleras.
Apostarán los títulos de las 130 libras en San Antonio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Semana crucial para Emanuel Navarrete en su objetivo de obtener la tercera faja de su carrera en las 130 libras del boxeo profesional. El orgullo del Estado de México ya se sitúa en San Antonio, Texas para disputar los títulos unificados superpluma contra O’Shaquie Foster.

El Vaquero Navarrete, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), se dejó ver en el juego de los San Antonio Spurs, de la NBA, para dejar un recadito a O’Shaquie Foster en sus redes sociales.

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“Esto será una locura el día de la pelea amigos, viva México vamos por todo”, publicó el pugilista después del frente a frente con O’Shaquie Foster y dejar en claro que si visita a los Estados Unidos es para conquistar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Apoyó a los Spurs rumbo a combatir ante Foster
Apoyó a los Spurs rumbo a combatir ante Foster (vaquero_navarrete)

Si Emanuel Navarrete se afianza el campeonato de O’Shaquie Foster, abrirá la compuerta de un cuarto título de las 130 libras y la posibilidad de emular una hazaña que sólo Saúl Canelo Álvarez tuvo éxito al unificar los cetros de los cuatro organismos: CMB, AMB, OMB y FIB en los supermedianos.

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“Ya encarrerados con esta parte de las unificaciones sería más fácil y viable tener acceso al cuarto título, pero es un proceso medio cmplicado. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas con (O’Shaquie) Foster y posteriormente analizaremos bien si se puede o no ir por el título”, mencionó en entrevista con ESPN.

El Vaquero recibe a O’Shaquie Foster con música de mariachi

Dos boxeadores vistos de perfil se miran de cerca mientras llevan cinturones de campeonato sobre sus hombros.
El mexicano busca los tres títulos superpluma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 20 de octubre, Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster estuvieron frente a frente por primera vez en la semana de la pelea de unificación de los títulos de peso superpluma, en las 130 libras. Rodeados de seguidores y medios de comunicación, ambos boxeadores participaron en un acto promocional previo a su combate, que contó con música de mariachi,

La ciudad de San Antonio Tiene una fuerte identidad latina y mexicana por su historia, su cercanía con el país y la presencia mayoritaria de población hispana. Por tanto, no hay duda la mayor parte de los espectadores apoye al Vaquero Navarrete en el Frost Bank Center.

¿Cómo llegan ambos peleadores a esta contienda por los títulos de las 130 libras?

Vaquero Navarrete se impuso por nocaut técnico ante Sugar Núñez (Facebook | Club de Box El Vaquero Navarrete)
Peleará contra Foster este sábado en San Antonio. El Vaquero Navarrete)

Emanuel Navarrete aterrizó en San Antonio, Texas tras derrotar al mexicano, Eduardo Sugar Núñez, en febrero de este año por nocaut técnico. En cambio, O’Shaquie Foster aparecerá en calidad de invicto: venció a Robson Conceição, Stephen Fulton y Raymond Ford en sus últimas tres confrontaciones.

El Vaquero tratará de aumentar su marca de victorias aunado a los cinturones de la división superpluma. Antes de enfrentar a Foster lleva una foja de 40 triunfos (33 por nocaut y 7 por decisión), un empate, dos derrotas y un combate sin resultado en 44 compromisos dentro del boxeo profesional.

Por otro lado, O’Shaquie Foster cuenta 28 peleas oficiales en el box profesional, de los cuales 25 veces salió victorioso (12 por la vía rápida) y terminó siendo derrotado en tres ocasiones. ante Samuel Teah, Rolando Chinea y Robson Conceição.

¿Qué estará en juego en la pelea de Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster?

Un hombre con gorra azul del WBC y camisa polo blanca sostiene un cinturón de boxeo de la WBO frente a un mueble de madera.
El Vaquero buscará arrebatar el título CMB a O’Shaquie Foster (Imagen Ilustrativa Infobae)

El combate de Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster está pactado a 12 asaltos, ya que estarán en juego los títulos mundiales de peso superpluma: el Vaquero apostará los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

A su vez, el estadounidense, O’Shaquie Foster, pondrá sobre la mesa el fajín del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El ganador se retirará del Frost Bank Center con tres de los cuatro cetros correspondientes a las 130 libras este sábado 24 de octubre. La pelea se transmitirá por canal 7.

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