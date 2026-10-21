México

Condenan a 25 años de prisión a hombre que intentó detonar nueve explosivos en Zacatecas

Ángel Eduardo Hernández Olguín fue detenido en agosto de 2024 en la comunidad de Granada, municipio de Villa García, cuando llevaba nueve artefactos explosivos improvisados y 12 cartuchos útiles

Retrato de un hombre con camisa a cuadros y los ojos cubiertos por una franja negra sobre fondo blanco con laterales desenfocados.
La FGR obtuvo una sentencia de 25 años de prisión contra Ángel Eduardo Hernández Olguín por tentativa de homicidio y delitos relacionados con explosivos. (Cortesía)
Guardar

Ángel Eduardo Hernández Olguín fue sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad penal en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y posesión de artefactos explosivos y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, el hombre fue detenido en agosto de 2024 en la comunidad de Granada, perteneciente al municipio de Villa García, Zacatecas, cuando presuntamente intentaba detonar nueve artefactos explosivos improvisados con los que pretendía privar de la vida a otras personas.

PUBLICIDAD

La captura estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), quienes realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona.

La FGR informó que, durante el procedimiento, también fueron asegurados 12 cartuchos útiles que el detenido llevaba en la bolsa de su pantalón. Los nueve artefactos tenían cuerpos esféricos de forma irregular y estaban envueltos con cinta canela e industrial.

Tras la detención, el Ministerio Público Federal inició la investigación correspondiente y reunió los elementos probatorios que posteriormente presentó ante la autoridad judicial.

Los nueve artefactos explosivos improvisados fueron asegurados durante la detención del sentenciado en Villa García, Zacatecas, en agosto de 2024. (Cortesía)
Los nueve artefactos explosivos improvisados fueron asegurados durante la detención del sentenciado en Villa García, Zacatecas, en agosto de 2024. (Cortesía)

Los nueve artefactos explosivos asegurados en Zacatecas

Según el reporte oficial, los explosivos improvisados fueron localizados durante el operativo realizado en la comunidad de Granada. La intervención de las fuerzas federales ocurrió antes de que, de acuerdo con la acusación, el detenido lograra detonarlos.

PUBLICIDAD

La FGR señaló que los artefactos estaban confeccionados con cuerpos esféricos irregulares, recubiertos con cinta canela e industrial. La dependencia no detalló en su comunicado los componentes internos de los dispositivos ni precisó si fueron sometidos a una detonación controlada durante las diligencias posteriores.

Además de los explosivos, los elementos de seguridad encontraron los 12 cartuchos útiles que portaba Hernández Olguín. Tanto estos como los artefactos quedaron relacionados con la investigación penal.

La Fiscalía sostuvo que los dispositivos estaban destinados a privar de la vida a otras personas, conducta por la que el acusado enfrentó cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.

Este delito se refiere a una conducta dirigida a causar la muerte de una persona cuando el resultado no llega a consumarse. En este caso, la acusación presentada ante las autoridades judiciales se relacionó con la presunta intención de detonar los nueve artefactos explosivos.

Elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional detuvieron al acusado durante recorridos de seguridad en la comunidad de Granada. (Cortesía)
Elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional detuvieron al acusado durante recorridos de seguridad en la comunidad de Granada. (Cortesía)

FGR acredita responsabilidad penal tras juicio oral

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas.

Durante las distintas etapas del procedimiento penal, la representación federal presentó las pruebas que consideró necesarias para demostrar la responsabilidad del acusado. De acuerdo con la FGR, los elementos aportados fueron valorados por la autoridad judicial durante el juicio oral.

Como resultado del proceso, se dictó una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Hernández Olguín.

La resolución abarca los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, así como los relacionados con la portación de artefactos explosivos y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, conforme a la información difundida por la institución.

La FGR destacó que la condena se obtuvo a partir de las pruebas presentadas durante el procedimiento judicial. El comunicado oficial, sin embargo, no especificó el centro penitenciario al que fue asignado el sentenciado ni detalló las condiciones de cumplimiento de la pena.

El caso se originó con la detención ocurrida en agosto de 2024 y concluyó con la resolución condenatoria anunciada por la Fiscalía, que atribuyó el resultado a la labor de investigación e integración de la carpeta realizada por el Ministerio Público Federal.

Temas Relacionados

FGRZacatecasVilla GarcíaÁngel Eduardo Hernández Olguínexplosivostentativa de homicidioGuardia Nacionalnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Denuncian filtración de datos personales de periodista que solicitó información al gobierno de Sinaloa: Artículo 19 exige protección

El periodista recibió llamadas intimidantes después de hacer la solicitud de información

Denuncian filtración de datos personales de periodista que solicitó información al gobierno de Sinaloa: Artículo 19 exige protección

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

Una antigua leyenda narra cómo la convivencia de un clérigo con una mujer desemboca en un crimen que nadie logra explicar

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

El funcionario sostuvo que hay transferencias, becas y documentos que acreditan el apoyo otorgado

CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

El mediocampista mexicano podría participar en un duelo clave para las aspiraciones del Betis, que busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación europea

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Muere un hipopótamo en el Zoológico de Culiacán; investigan qué provocó su fallecimiento

Autoridades del lugar dieron a conocer que se han implementado medidas de prevención para vigilar la salud del ejemplar hembra

Muere un hipopótamo en el Zoológico de Culiacán; investigan qué provocó su fallecimiento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

Detienen a Landon Donovan por venta de droga en CDMX

Caso CIA: FGR recordó a Venezuela para argumentar peligros en el actuar del exfiscal de Chihuahua para la seguridad en México

Amenazan con narcomanta al gobierno en Mexicali, advierten que Los Rusos son apoyados por dependencias

Así salió de fiesta Emma Coronel y el cantante de narcocorridos Roberto Tapia: tequila y banda en vivo con influencers

ENTRETENIMIENTO

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

Rodadas de disfraces, pan de muerto, leyendas y catrinas: las mejores actividades para salir este fin de semana en la CDMX

Un fan tocó a Josi Cuen durante un concierto en Guadalajara: el cantante explicó por qué no denunciará

Ricky Martin en Puebla al 2x1: el cantante remata las entradas tras baja venta de boletos

Así salió de fiesta Emma Coronel y el cantante de narcocorridos Roberto Tapia: tequila y banda en vivo con influencers

DEPORTES

Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Falcao y Zague encabezan la lista de estrellas que se enfrentarán en el partido de leyendas entre América y el Atlético de Madrid

Estos son los eventos en los que México aún puede buscar el boleto olímpico en 2026