Condenan a 25 años de prisión a hombre que intentó detonar nueve explosivos en Zacatecas

La FGR obtuvo una sentencia de 25 años de prisión contra Ángel Eduardo Hernández Olguín por tentativa de homicidio y delitos relacionados con explosivos. (Cortesía)

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Ángel Eduardo Hernández Olguín fue sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad penal en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y posesión de artefactos explosivos y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la dependencia, el hombre fue detenido en agosto de 2024 en la comunidad de Granada, perteneciente al municipio de Villa García, Zacatecas, cuando presuntamente intentaba detonar nueve artefactos explosivos improvisados con los que pretendía privar de la vida a otras personas.

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La captura estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), quienes realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona.

La FGR informó que, durante el procedimiento, también fueron asegurados 12 cartuchos útiles que el detenido llevaba en la bolsa de su pantalón. Los nueve artefactos tenían cuerpos esféricos de forma irregular y estaban envueltos con cinta canela e industrial.

Tras la detención, el Ministerio Público Federal inició la investigación correspondiente y reunió los elementos probatorios que posteriormente presentó ante la autoridad judicial.

Los nueve artefactos explosivos improvisados fueron asegurados durante la detención del sentenciado en Villa García, Zacatecas, en agosto de 2024. (Cortesía)

Los nueve artefactos explosivos asegurados en Zacatecas

Según el reporte oficial, los explosivos improvisados fueron localizados durante el operativo realizado en la comunidad de Granada. La intervención de las fuerzas federales ocurrió antes de que, de acuerdo con la acusación, el detenido lograra detonarlos.

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La FGR señaló que los artefactos estaban confeccionados con cuerpos esféricos irregulares, recubiertos con cinta canela e industrial. La dependencia no detalló en su comunicado los componentes internos de los dispositivos ni precisó si fueron sometidos a una detonación controlada durante las diligencias posteriores.

Además de los explosivos, los elementos de seguridad encontraron los 12 cartuchos útiles que portaba Hernández Olguín. Tanto estos como los artefactos quedaron relacionados con la investigación penal.

La Fiscalía sostuvo que los dispositivos estaban destinados a privar de la vida a otras personas, conducta por la que el acusado enfrentó cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.

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Este delito se refiere a una conducta dirigida a causar la muerte de una persona cuando el resultado no llega a consumarse. En este caso, la acusación presentada ante las autoridades judiciales se relacionó con la presunta intención de detonar los nueve artefactos explosivos.

Elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional detuvieron al acusado durante recorridos de seguridad en la comunidad de Granada. (Cortesía)

FGR acredita responsabilidad penal tras juicio oral

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Zacatecas.

Durante las distintas etapas del procedimiento penal, la representación federal presentó las pruebas que consideró necesarias para demostrar la responsabilidad del acusado. De acuerdo con la FGR, los elementos aportados fueron valorados por la autoridad judicial durante el juicio oral.

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Como resultado del proceso, se dictó una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Hernández Olguín.

La resolución abarca los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, así como los relacionados con la portación de artefactos explosivos y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, conforme a la información difundida por la institución.

La FGR destacó que la condena se obtuvo a partir de las pruebas presentadas durante el procedimiento judicial. El comunicado oficial, sin embargo, no especificó el centro penitenciario al que fue asignado el sentenciado ni detalló las condiciones de cumplimiento de la pena.

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El caso se originó con la detención ocurrida en agosto de 2024 y concluyó con la resolución condenatoria anunciada por la Fiscalía, que atribuyó el resultado a la labor de investigación e integración de la carpeta realizada por el Ministerio Público Federal.