Caen siete secuestradores en Edomex, cuatro eran policías ministeriales

Estos cuatro servidores públicos fueron identificados como Arturo “N”, de 50 años; Jhorman “N”, de 30 años; Fernando “N”, y Jesús “N”, ambos de 31 años, así como los civiles Cuauhtémoc “N”, de 53 años; Mauricio “N”, de 20 años, y Óscar “N”, de 31 años de edad Foto: FGJ

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Cuatro agentes de la Policía de Investigación y tres civiles fueron detenidos en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex) por su presunta participación en un secuestro exprés, luego de que habrían privado de la libertad a una persona y exigido a su familia dinero en efectivo y vehículos para liberarla. La captura ocurrió durante un operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para rescatar a la víctima.

Los siete presuntos integrantes de la banda fueron sorprendidos cuando pretendían cobrar el rescate, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades policiacas. La detención ocurrió en un centro comercial ubicado sobre la carretera México-Cuautla, a la altura de la colonia El Capulín.

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La Fiscalía investiga a cuatro agentes por secuestro exprés

Los policías de investigación identificados son Arturo N, de 50 años; Jhorman N, de 30; Fernando N y Jesús N, ambos de 31 años. Los civiles detenidos son Cuauhtémoc N, de 53 años; Mauricio N, de 20, y Óscar N, de 31 años.

Una fotografía rota con la imagen de una agresión yace sobre una superficie metálica junto a dos casquillos de bala y gotas de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades describieron a los tres civiles como “madrinas”. Junto con los agentes, habrían participado en la privación ilegal de la libertad y en las exigencias hechas a la familia de la víctima.

Los cuatro servidores públicos fueron puestos a disposición del representante social de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Esa instancia inició una carpeta de investigación por la probable participación de los agentes en el delito de secuestro exprés.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México afirmó en un comunicado que “no tolerará abusos por parte de ninguno de sus integrantes y ejercerá todo el peso de la ley en contra de cualquier servidor público, de cualquier nivel de esta Institución, que infrinja la norma jurídica y que con sus acciones atente contra la sociedad en general”.

Liberaron a mujer de secuestro en Nicolás Romero

En atención a una solicitud de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal de Nicolás Romero, detuvieron a tres hombres, probables implicados en los hechos con apariencia de delitos de privación ilegal de la libertad, en agravio de una mujer, y encubrimiento por receptación; durante la intervención rescataron a la persona que, al parecer, retenían contra su voluntad.

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A través de una llamada al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), atendieron un reporte donde referían la privación ilegal de la libertad de dicha mujer en calles de la colonia Francisco Sarabia, en el municipio de Nicolás Romero, por lo que se avisó a uniformados estatales en campo para su atención.

Efectivos de la dependencia estatal que realizaban despliegues estratégicos en coordinación con policías locales, acciones instruidas en las Mesas de Paz, implementaron un operativo de búsqueda y las acciones tácticas permitieron ubicar el paradero de los sospechosos en la colonia Clara Córdova Morán, donde se ubicó un inmueble en el que al parecer se localizaba la femenina.

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Derivado de la intervención, rescataron a una mujer, quien permanecía retenida contra su voluntad y se aseguraron dos motocicletas con reporte de robo FOTO: SSEM

Apegados a protocolo de actuación y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la persona, las fuerzas de seguridad ingresaron al sitio; tras una revisión física encontraron a una mujer que refirió que la retenían contra su voluntad aparentemente con la intención de abusar sexualmente de ella.

Luego de informarles que privar de la libertad a una persona constituye un delito, los oficiales detuvieron a Brian “N”, de 25 años; Omar “N”, de 29 años; y Leonardo “N”, de 32 años; a simple vista observaron dos motocicletas, al consultar los datos de identificación vehicular, resultó que ambas unidades contaban con reporte de robo vigente.

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