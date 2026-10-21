México

Con gritos de “fuera el PAN” y “traidores”, trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero que visitó el mitin en Reforma

El dirigente acudió junto con otros panistas a sumar su apoyo a los trabajadores y a exigir la renuncia de Zoé Robledo

"Estamos desde el IMSS respaldando las exigencias del personal médico y de enfermería por mejores condiciones", publicó en sus redes sociales Jorge Romero
"Estamos desde el IMSS respaldando las exigencias del personal médico y de enfermería por mejores condiciones", publicó en sus redes sociales Jorge Romero (@JorgeRoHe)
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El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, tuvo que abandonar entre empujones, abucheos y gritos de “traidor” el plantón que sostienen trabajadores del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) frente a las oficinas en Reforma, Ciudad de México, luego de que acudiera con la intención de demostrar apoyo a la causa de los manifestantes.

La mañana de este miércoles 21 de octubre, se registraron enfrentamientos frente a las oficinas del IMSS, donde trabajadores mantienen una manifestación desde hace semanas para exigir un aumento salarial y mejores condiciones laborales, principalmente.

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El dirigente nacional panista llegó al sitio acompañado de otros liderazgos del partido, con pancartas y una manta que decía #PANPorLaSalud y banderas con los íconos del blanquiazul. Se instalaron frente a las oficinas del IMSS junto con los manifestantes y comenzaron un pronunciamiento público de apoyo y acompañamiento a los trabajadores.

No obstante, el encuentro terminó de una forma inesperada para los partidistas, quienes fueron corridos por los manifestantes, quienes, entre gritos y abucheos, acusaron a los presentes de oportunistas.

“Nosotros somos apartidistas. Nosotros no estamos a favor y que ellos vengan y se presenten el día de hoy en nuestro campamento es una burla”, acusó Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, enfermero general de Torreón, Coahuila, quien es uno de los manifestantes que mantienen el plantón desde hace al menos dos semanas.

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Corren entre gritos a panistas que quisieron sumarse a movilización del IMSS

El dirigente Jorge Romero llegó junto con otros liderazgos partidistas, colocaron sus pancartas y alzaron sus mantas. Emitieron un discurso de apoyo y solidaridad con la causa, sin embargo, fueron interrumpidos por el hartazgo y la indignación de los manifestantes.

A través de sus redes sociales, Jorge Romero compartió imágenes donde anunciaba orgulloso su instalación al plantón. “Estamos desde las oficinas centrales del IMSS respaldando las exigencias del personal médico y de enfermería por mejores condiciones para atender a las familias mexicanas”, se lee en su publicación, donde se aprecia su llegada en camionetas blancas a Reforma.

De acuerdo a videos del momento que circularon en redes sociales, los trabajadores de la salud que se encuentran exigiendo principalmente mejoras salariales, comenzaron a gritar “¡Fuera PAN!“, ”¡Traidores a la patria¡“, ”Oportunistas" y “Ratero” al tiempo que corrían a los funcionarios panistas.

“Ya nos cansamos de esta política barata” y “Se quieren colgar de nuestro movimiento” fueron algunas de las frases que se escucharon desde el megáfono de los médicos y enfermeros que orillaron a Jorge Romero y compañía, quienes al final, tuvieron que abordar las camionetas desde donde llegaron y abandonar el lugar.

Posterior a ello, en una declaración a medios, los manifestantes aseguraron que continuarán el campamento debido a que las inconformidades persisten a pesar de los esfuerzos del gobierno federal para atender la crisis: “Estamos tomando la decisión para una marcha nacional y las movilizaciones que sean necesarias”.

Anuncian aumento salarial a trabajadores del IMSS tras semanas de protestas

El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) acordaron este miércoles 21 de octubre un aumento global de 8% para la plantilla laboral, luego de una negociación que concluyó durante la madrugada del martes 20 de octubre. El ajuste se dividió en 4% directo al salario tabular y otro 4% como ayuda para el pago de renta de casa habitación.

El acuerdo surgió después de que los afiliados al sindicato rechazaran, el 14 de octubre, una propuesta previa de incremento. Tras esa consulta, la dirigencia sindical retomó las mesas de diálogo con las autoridades del Instituto. Zoé Robledo, director del IMSS, informó que el Consejo Técnico avaló elevar la oferta de 6.8% a 8%.

El SNTSS sostuvo que se trató del mayor incremento por encima de la inflación que obtuvo en 20 años y consideró concluida la revisión salarial de 2026. Robledo afirmó que sólo en tres ocasiones, durante los últimos 23 años, el aumento global alcanzó ese nivel: 2022, 2025 y 2026. El director atribuyó la propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el ajuste fue viable financieramente.

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