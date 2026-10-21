México Deportes

Voz autorizada: Ricardo Lavolpe exhibe las deficiencias que tiene Malagón en la portería

Para el argentino, el guardameta tiene reflejos y capacidad de reacción, pero debe mejorar su lectura de las jugadas aéreas

Ricardo La Volpe cuestionó las salidas de Luis Ángel Malagón en jugadas a balón parado y sostuvo que el portero del América debe corregir el manejo de su área (Especial)
Ricardo La Volpe cuestionó las salidas de Luis Ángel Malagón en jugadas a balón parado y sostuvo que el portero del América debe corregir el manejo de su área (Especial)
Guardar

Ricardo La Volpe cuestionó las salidas de Luis Ángel Malagón en jugadas a balón parado y sostuvo que el portero del América debe corregir el manejo de su área para afianzarse tras su regreso de una lesión que lo mantuvo siete meses fuera de actividad.

Malagón volvió a disputar un partido oficial el pasado 10 de octubre, después de recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles. El arquero recibió dos de los tres goles de León a partir de tiros de esquina, una secuencia que lleva a La Volpe a revisar su actuación.

PUBLICIDAD

El duelo ante el Club León será la prueba de fuego para demostrar que portero conserva el puesto, mientras Almada busca continuidad en la fase final del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El duelo ante el Club León será la prueba de fuego para demostrar que portero conserva el puesto, mientras Almada busca continuidad en la fase final del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Fue a través de su canal de YouTube, donde el exentrenador de la Selección Mexicana separó las cualidades de Malagón bajo los tres postes de sus decisiones cuando el rival envía servicios al área. Para el argentino, el guardameta tiene reflejos y capacidad de reacción, pero debe mejorar su lectura de las jugadas aéreas.

‘Tengo que reconocer que Malagón es un gran atajador. Yo no lo discuto, lo respeto mucho, pero es de esos arqueros que tengo bien detectados: el atajador, reflejos, reacción’.

La Volpe señala el control del área chica de Malagón

El análisis del exdirector técnico se concentra en los tiros de esquina y tiros libres. La Volpe consideró que el arquero debe anticipar la trayectoria de la pelota, ordenar a los defensas y decidir si sale a cortar el servicio antes de que un delantero pueda rematar.

PUBLICIDAD

Para el argentino, un portero titular no puede depender sólo de sus reflejos. La intervención en el juego aéreo también exige dominio de la zona chica y comunicación constante con la línea defensiva.

‘Pero a la hora que tiene que ver un corner, un tiro libre, no maneja el área chica. No es un arquero que sepa salir y los goles yo lo veo casi en el borde del área chica’.

El exfutbolista tomó como referencia los goles que recibe América ante León. Dos de las tres anotaciones del rival nacieron de tiros de esquina, una vía que expone las dudas que La Volpe detecta en la respuesta del portero.

Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)
Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

La crítica no se dirige a las atajadas de Malagón en disparos cercanos ni a su reacción en mano a mano. La Volpe sostuvo que el pendiente aparece cuando la pelota llega por aire y el arquero debe definir si abandona la línea para intervenir.

Malagón vuelve tras siete meses de recuperación

El duelo ante León formó parte de los primeros compromisos de Malagón desde su regreso. El portero se mantuvo fuera durante siete meses por la lesión en el tendón de Aquiles.

Durante su ausencia, Rodolfo Cota asumió la titularidad en la portería azulcrema. El retorno de Malagón abrió de nuevo la competencia interna, mientras el equipo busca recuperar estabilidad en el Apertura 2026.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 America's Luis Malagon during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 America's Luis Malagon during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Guillermo Almada mantuvo la confianza en Malagón durante las primeras dos jornadas posteriores al parón de selecciones. Esa decisión lo perfila para continuar en el once inicial de las Águilas en los siguientes partidos.

La recuperación física representa una parte del proceso para el arquero. El otro reto es recuperar coordinación con la defensa, confianza en sus recorridos y seguridad cuando debe salir a cortar un centro.

Temas Relacionados

Ricardo LavolpeLuis Ángel MalagónMalagónClub Américamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lilly Téllez acusa a senadora de Morena de exigir lujos sin pagar: la llama “parásito del presupuesto”

La senadora del PAN recordó que Malú Micher ha pasado toda su vida en cargos de gobierno, con una trayectoria de diecisiete años como legisladora y trece años en puestos burocráticos

Lilly Téllez acusa a senadora de Morena de exigir lujos sin pagar: la llama “parásito del presupuesto”

Con gritos de “fuera el PAN” y “traidores”, trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero que visitó el mitin en Reforma

El dirigente acudió junto con otros panistas a sumar su apoyo a los trabajadores y a exigir la renuncia de Zoé Robledo

Con gritos de “fuera el PAN” y “traidores”, trabajadores del IMSS corren a Jorge Romero que visitó el mitin en Reforma

IMSS cambia las reglas para la Modalidad 40: cómo te afectará la nueva medida si cotizas por tu cuenta en el seguro

El Consejo Técnico aprobó restricciones al salario declarado y eliminó la posibilidad de regularizar semanas no cotizadas

IMSS cambia las reglas para la Modalidad 40: cómo te afectará la nueva medida si cotizas por tu cuenta en el seguro

Lilly Téllez lanza su noticiero ante presunta censura en el Senado: “Aquí nadie me va a callar”

La senadora del PAN dedicó la primera emisión a cuestionar a Morena, la Ley Catrastal y Andy López Beltrán

Lilly Téllez lanza su noticiero ante presunta censura en el Senado: “Aquí nadie me va a callar”

Golpean al CJNG y Los Mezcales en Colima: caen una vendedora de droga y “El Puma”, coordinador de una célula dedicada a cometer homicidios

Las autoridades también catearon un punto de venta de droga y centro de empaquetado en el que localizaron más de 2 mil 400 bolsas con probable “ice”

Golpean al CJNG y Los Mezcales en Colima: caen una vendedora de droga y “El Puma”, coordinador de una célula dedicada a cometer homicidios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Caen siete secuestradores en Edomex, cuatro eran policías ministeriales

Golpean al CJNG y Los Mezcales en Colima: caen una vendedora de droga y “El Puma”, coordinador de una célula dedicada a cometer homicidios

Acusan vacío legal en reforma contra reclutamiento forzado: piden a Sheinbaum protección a la niñez

Condenan a 25 años de prisión a hombre que intentó detonar nueve explosivos en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

“Te comiste un peliculón”: Maestro Shifu da un giro a la polémica por su Lamborghini y enciende las redes

“Te comiste un peliculón”: Maestro Shifu da un giro a la polémica por su Lamborghini y enciende las redes

Perdió todas sus riquezas y terminó muerto de hambre en una esquina del Centro Histórico

Jorge Medina y Josi Cuen regresan a la Plaza de Toros La México: fecha y cuándo salen a la venta los boletos

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

Rodadas de disfraces, pan de muerto, leyendas y catrinas: las mejores actividades para salir este fin de semana en la CDMX

DEPORTES

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar buscan los tres puntos de visita contra el Ararat-Armenia en la Europa League: hora y dónde ver

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar buscan los tres puntos de visita contra el Ararat-Armenia en la Europa League: hora y dónde ver

¿Quiénes son los 15 mexicanos que han ganado la Serie Mundial de la MLB?

Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27