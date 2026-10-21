Voz autorizada: Ricardo Lavolpe exhibe las deficiencias que tiene Malagón en la portería

Ricardo La Volpe cuestionó las salidas de Luis Ángel Malagón en jugadas a balón parado y sostuvo que el portero del América debe corregir el manejo de su área (Especial)

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Ricardo La Volpe cuestionó las salidas de Luis Ángel Malagón en jugadas a balón parado y sostuvo que el portero del América debe corregir el manejo de su área para afianzarse tras su regreso de una lesión que lo mantuvo siete meses fuera de actividad.

Malagón volvió a disputar un partido oficial el pasado 10 de octubre, después de recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles. El arquero recibió dos de los tres goles de León a partir de tiros de esquina, una secuencia que lleva a La Volpe a revisar su actuación.

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El duelo ante el Club León será la prueba de fuego para demostrar que portero conserva el puesto, mientras Almada busca continuidad en la fase final del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Fue a través de su canal de YouTube, donde el exentrenador de la Selección Mexicana separó las cualidades de Malagón bajo los tres postes de sus decisiones cuando el rival envía servicios al área. Para el argentino, el guardameta tiene reflejos y capacidad de reacción, pero debe mejorar su lectura de las jugadas aéreas.

‘Tengo que reconocer que Malagón es un gran atajador. Yo no lo discuto, lo respeto mucho, pero es de esos arqueros que tengo bien detectados: el atajador, reflejos, reacción’.

La Volpe señala el control del área chica de Malagón

El análisis del exdirector técnico se concentra en los tiros de esquina y tiros libres. La Volpe consideró que el arquero debe anticipar la trayectoria de la pelota, ordenar a los defensas y decidir si sale a cortar el servicio antes de que un delantero pueda rematar.

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Para el argentino, un portero titular no puede depender sólo de sus reflejos. La intervención en el juego aéreo también exige dominio de la zona chica y comunicación constante con la línea defensiva.

‘Pero a la hora que tiene que ver un corner, un tiro libre, no maneja el área chica. No es un arquero que sepa salir y los goles yo lo veo casi en el borde del área chica’.

El exfutbolista tomó como referencia los goles que recibe América ante León. Dos de las tres anotaciones del rival nacieron de tiros de esquina, una vía que expone las dudas que La Volpe detecta en la respuesta del portero.

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Guillermo Almada respaldó el regreso de Luis Ángel Malagón a la titularidad del América durante el empate 1-1 ante Monterrey (Cortesía)

La crítica no se dirige a las atajadas de Malagón en disparos cercanos ni a su reacción en mano a mano. La Volpe sostuvo que el pendiente aparece cuando la pelota llega por aire y el arquero debe definir si abandona la línea para intervenir.

Malagón vuelve tras siete meses de recuperación

El duelo ante León formó parte de los primeros compromisos de Malagón desde su regreso. El portero se mantuvo fuera durante siete meses por la lesión en el tendón de Aquiles.

Durante su ausencia, Rodolfo Cota asumió la titularidad en la portería azulcrema. El retorno de Malagón abrió de nuevo la competencia interna, mientras el equipo busca recuperar estabilidad en el Apertura 2026.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 12, 2026 America's Luis Malagon during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Guillermo Almada mantuvo la confianza en Malagón durante las primeras dos jornadas posteriores al parón de selecciones. Esa decisión lo perfila para continuar en el once inicial de las Águilas en los siguientes partidos.

La recuperación física representa una parte del proceso para el arquero. El otro reto es recuperar coordinación con la defensa, confianza en sus recorridos y seguridad cuando debe salir a cortar un centro.