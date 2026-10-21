México

Detienen a Landon Donovan por venta de droga en CDMX

El hombre y su acompañante fueron detenidos en Milpa Alta con diversas sustancias de cannabis

Policía CDMX
Las personas detenida fueron trasladadas a las instalaciones de la FGJCDMX para el seguimiento a su proceso legal (Luis Carbayo Cuartoscuro)
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Agentes de la SSC-CDMX detuvieron a Landon Donovan G. y Santiago “N” en la alcaldía Milpa Alta, por su presunta relación con la venta de drogas. El caso provocó confusión en redes sociales porque uno de los jóvenes compartía nombre y apellido con Landon Donovan, exfutbolista de la Selección de Estados Unidos que no estuvo relacionado con los hechos.

El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de ambos detenidos frente a una patrulla de la policía capitalina. De acuerdo con la información publicada, los agentes los descubrieron mientras presuntamente comercializaban sustancias ilícitas en esa zona del sur de la Ciudad de México el 17 de octubre.

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Los dos jóvenes fueron identificados como Landon “N” y Santiago “N”, una medida que preservó la presunción de inocencia mientras las autoridades determinaron su situación jurídica. Tras la detención, quedaron ante la Fiscalía CDMX.

Las imágenes circularon acompañadas de un mensaje que utilizó el nombre de Landon Donovan para referirse a uno de los detenidos. La coincidencia generó comentarios y bromas, aunque las fotografías no mostraron ningún elemento que vinculara al exjugador estadounidense con la captura.

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El detenido no es el exseleccionado de futbol de Estados Unidos

Landon Donovan, el exfutbolista, fue uno de los rivales más recordados por la afición mexicana durante su carrera con la selección estadounidense. La similitud de nombres llevó a que algunos usuarios interpretaran inicialmente que se trataba del antiguo delantero.

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El exseleccionado estadounidense participó en la victoria de Estados Unidos por 2-0 ante México en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002. En ese encuentro anotó el segundo gol que confirmó la eliminación del Tricolor, entonces dirigido por Javier Aguirre.

La trayectoria de Donovan incluyó actuaciones con la selección nacional de Estados Unidos y con Los Angeles Galaxy de la MLS. Sus enfrentamientos contra México durante eliminatorias mundialistas y partidos entre ambas selecciones lo mantuvieron como una figura conocida entre los aficionados mexicanos.

La detención ocurrida en Milpa Alta correspondió únicamente a un joven identificado como Landon “N”, cuyo nombre coincidió con el del exfutbolista. Las autoridades capitalinas realizaron la captura junto con la de Santiago “N” por la presunta comercialización de sustancias ilícitas.

El exfutbolista asegura que ni la localía ni la afición salvarán al equipo de Aguirre. (Ilustración: Jesús Aviles y Jovani Pérez)
El exfutbolista asegura que ni la localía ni la afición salvarán al equipo de Aguirre. (Ilustración: Jesús Aviles y Jovani Pérez)

En Iztapalapa capturan a otro narco

Efectivos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un joven en posesión de aparente marihuana, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban recorridos de seguridad en la colonia Ixtlahuacán, cuando observaron, en la esquina de las calles Pera y Lima, a un sujeto que manipulaba de manera inusual envoltorios de plástico similares a los utilizados para la distribución de narcóticos.

Al aproximarse para descartar alguna conducta ilícita, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue interceptado metros adelante.

ssc CDMX
Policías detuvieron a narcomenudistas (Foto: SSC)

De acuerdo con los protocolos de actuación policial, los uniformados le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 40 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana, así como dinero en efectivo.

Por estos hechos, los policías auxiliares detuvieron al joven de 26 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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