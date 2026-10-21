Rodadas de disfraces, pan de muerto, leyendas y catrinas: las mejores actividades para salir este fin de semana en la CDMX

La oferta combina recorridos ciclistas con concurso de disfraces, ferias gastronómicas dedicadas al pan de muerto y la exhibición de las Calaveras Gigantes de Tláhuac. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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Rodadas nocturnas, pan de muerto, leyendas del Centro Histórico y catrinas marcan la agenda del próximo fin de semana en la Ciudad de México, que concentra una decena de actividades gratuitas durante la temporada de Día de Muertos 2026. El sábado 24 y el domingo 25 de octubre funcionan como antesala del Gran Desfile de Día de Muertos, previsto para el 31 de octubre.

La oferta combina recorridos ciclistas con concurso de disfraces, ferias gastronómicas dedicadas al pan de muerto y la exhibición de las Calaveras Gigantes de Tláhuac, entre otras propuestas distribuidas en distintos puntos de la capital.

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Campaña promocional que convoca a la ciudadanía a participar en el Paseo Nocturno Muévete en Bici con motivo del Día de Muertos en la Ciudad de México. (Autoridad del Centro Histórico/Facebook)

Rodadas nocturnas con concurso de disfraces

El Paseo Nocturno en bicicleta regresa a la CDMX como parte de las celebraciones del Día de Muertos. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Rodada Ciclista por el Día de Muertos se realizará el sábado 24 de octubre, de 7:00 pm a 11:00 pm. El recorrido une la Fuente de Petróleos con el Centro Histórico, con una ruta de 19 kilómetros por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

El evento incluirá biciescuela, préstamo de bicicletas y un concurso de disfraces para los participantes.

¿Qué actividades hay este fin de semana en CDMX por Día de Muertos? El sábado 24 de octubre se realizan dos rodadas ciclistas nocturnas con disfraces: una de 19 kilómetros entre la Fuente de Petróleos y el Centro Histórico, y “Muévete en Bici”, de 26 kilómetros por Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, con meta de superar los 250 mil asistentes.

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El mismo sábado, el paseo “Muévete en Bici” ingresará a los senderos del Bosque de Chapultepec, que abrirá de manera especial de 2:00 pm a 10:00 pm. La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que el bosque contará con un espectáculo de drones con “muchos spots de color, de luz” y experiencias de tecnología sobre el lago.

En el corredor que conecta con Paseo de la Reforma permanece además la exposición de 208 alebrijes monumentales y la instalación lumínica “Camino a la Luz”, que estará vigente hasta el 8 de noviembre.

Ferias de pan de muerto y gastronomía

Un pan de muerto relleno de nata reposa sobre un plato de barro junto a una taza de chocolate caliente en una cocina tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto trasladará su edición de este fin de semana al campus de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, de 10:00 am a 7:00 pm.

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La sede se ubica en la calzada México-Xochimilco, en la alcaldía Tlalpan, con acceso por la estación Xomalli del Tren Ligero. El festival reunirá 100 propuestas gastronómicas y un desfile de catrinas como actividad complementaria.

A la par, la Feria de los Barrios del Centro Histórico ocupará la Plaza Santo Domingo con los negocios de comida y artesanías más tradicionales de la capital. Entre los puestos destacan cochinita, migas y machetes, además de tortas con hasta cien años de historia.

La feria también reunirá artesanos de oficios antiguos, como paragüeros, joyeros, relojeros y un escribano, en un recorrido que combina gastronomía con oficios en desaparición.

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Calaveras gigantes y antesala de la Mega Procesión de las Catrinas

Un día después, el domingo 25 de octubre a partir de las 6:00 pm, se realizará la Mega Procesión de las Catrinas. El contingente partirá del Ángel de la Independencia y recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico, con participantes caracterizados como catrinas y catrines en homenaje a la tradición popularizada por José Guadalupe Posada. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCUR.COM

El sábado 24 de octubre comenzarán a exhibirse las Calaveras Gigantes de Tláhuac, en la colonia Santa Cecilia, con permanencia hasta el 7 de noviembre. La muestra se suma al recorrido de instalaciones de temporada que se extienden por distintas alcaldías.

Un día después, el domingo 25 de octubre a partir de las 6:00 pm, se realizará la Mega Procesión de las Catrinas. El contingente partirá del Ángel de la Independencia y recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico, con participantes caracterizados como catrinas y catrines en homenaje a la tradición popularizada por José Guadalupe Posada.

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Este recorrido antecede al evento central de la temporada, el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre a las 2:00 pm, con salida desde la Glorieta de la Diana Cazadora y destino al Zócalo.

Leyendas y agenda del Centro Histórico

Un autobús turístico decorado con motivos del Día de Muertos realiza un recorrido nocturno con pasajeros caracterizados en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad del Centro Histórico anunció el Festival Entre Xolos y Catrinas, que reúne ofrendas, expresiones artísticas y recorridos vinculados a las tradiciones de la muerte y al papel del xoloitzcuintle en el imaginario popular, informó La Jornada.

La programación incluye talleres, cine, clases de gastronomía, una rodada nocturna llamada “Leyendas sobre Ruedas” el 29 de octubre y una feria de cempasúchil los días 30 y 31 en la calle peatonal de San Ildefonso.

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En colaboración con la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), se realizarán recorridos culturales a bordo del Centro Bus el 28 y el 30 de octubre, a partir de las 6:30 pm, con un costo de cinco pesos. El abordaje será en la parada de Argentina, sobre la calle Donceles, con música, teatro y actores caracterizados durante el trayecto.

El festival también contempla una caminata de catrinas y catrines que saldrá de Argentina 8 hacia la plaza Manuel Tolsá, acompañada por música y calendas de Pilares, con pasarela y cierre previsto entre las 9:00 pm y las 10:00 pm.

Las actividades dedicadas al xoloitzcuintle serán gratuitas, al igual que una clase de pan de muerto en la sede de la autoridad y otra de coctelería y bebidas sin alcohol en el Club de Banqueros.

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Temporada completa de Día de Muertos 2026

Una figura de la Catrina permanece instalada junto al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México durante los preparativos del Día de Muertos. (Selene Miranda/Infobae México)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció más de cinco mil actividades gratuitas en sus 16 alcaldías durante toda la temporada, con la Megaofrenda del Zócalo como eje central de la celebración.

La instalación incluirá una Catrina monumental de 32 metros, con intención de registrar un récord Guinness, un campo de cempasúchil con alrededor de 100 mil plantas y esculturas de ajolotes intervenidas por artistas. La ofrenda se inaugurará el jueves 29 de octubre y permanecerá hasta el lunes 2 de noviembre.

En el Bosque de Chapultepec, el Sendero del Cempasúchil se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 2:00 pm a 10:00 pm, bajo el concepto “La Puerta entre dos mundos”. El mismo recinto será sede del Festival Ruido Joven el 31 de octubre, con las presentaciones de Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo, además de un bazar con más de 120 bandas independientes.

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La alcaldía Tláhuac presentó el Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM) 2026, que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre con China como país invitado, con un concurso de pan de muerto y desfiles de catrinas en su explanada.

La celebración también se extenderá a los pueblos y barrios originarios de Xochimilco, donde del 31 de octubre al 2 de noviembre se realizarán actividades culturales, entre ellas seis puestas en escena en los embarcaderos dedicadas a la leyenda de La Llorona.