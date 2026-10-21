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CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

El funcionario sostuvo que hay transferencias, becas y documentos que acreditan el apoyo otorgado

Rommel Pacheco - CONADE
Rommel Pacheco rechazó que la CONADE deje sin respaldo a los deportistas mexicanos rumbo a competencias internacionales y calificó como “una falsedad” los señalamientos sobre una presunta falta de recursos. (X/ @CONADE)
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Rommel Pacheco rechazó que la CONADE deje sin respaldo a los deportistas mexicanos rumbo a competencias internacionales y calificó como “una falsedad” los señalamientos sobre una presunta falta de recursos. El funcionario sostuvo que hay transferencias, becas y documentos que acreditan el apoyo otorgado.

En entrevista con Claro Sports, Pacheco afirmó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuentan con recursos para los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. Señaló que la entrega depende de procedimientos administrativos y de requisitos que deben cumplir las federaciones y el Comité Olímpico Mexicano.

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(Conade)
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El funcionario sostuvo que la CONADE realizó las gestiones para liberar 11,000,000 pesos solicitados por el Comité Olímpico Mexicano el 4 de septiembre. Explicó que el organismo presentó antes, en marzo, una petición por 5,000,000 pesos para el mismo rubro.

“Si hoy, por cuestiones del Comité Olímpico, no puede recibir el recurso, no es algo que esté en las manos de CONADE”, afirmó Pacheco a Claro Sports.

Rommel Pacheco pide aclarar 20,000,000 pesos para los Juegos Centroamericanos

Por otra parte, Rommel también pidió aclarar el destino de 20,000,000 pesos que, según su versión, forman parte de una transferencia de 60,000,000 pesos enviada al Comité Olímpico Mexicano para los Juegos Centroamericanos.

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El funcionario señaló que el COM informó en distintas ocasiones que recibió 40,000,000 pesos de la CONADE. Mencionó publicaciones fechadas el 13 de abril, 22 de julio, 10 de agosto y 17 de octubre, entre ellas una nota de Claro Sports, en las que se reportó esa cantidad.

“Se le envió 60,000,000 pesos para los Juegos Centroamericanos”, sostuvo Pacheco. “Ellos afirman en diferentes ocasiones que la CONADE solamente les dio 40,000,000 pesos, cosa que hay 20,000,000 ahí al aire volando, que lo único que nosotros estamos pidiendo es que los aclaren”.

Los patrocinadores han apoyado al deporte nacional a lo largo de 2026. (Comité Olímpico Mexicano)
Los patrocinadores han apoyado al deporte nacional a lo largo de 2026. (Comité Olímpico Mexicano)
Equipos nacionales de polo acuático fueron los primeros en partir hacia tierras dominicanas.
Equipos nacionales de polo acuático fueron los primeros en partir hacia tierras dominicanas. (X / Comité Olímpico Mexicano )

Pacheco indicó que la solicitud de la CONADE busca transparentar el uso del dinero público. Añadió que la institución a su cargo debe rendir cuentas sobre los recursos que administra.

“Solo es salir a aclarar estas cifras, porque al final es recurso público que a mí me toca administrar y que se tienen que rendir cuentas claras”, dijo.

CONADE atribuye el retraso a trámites administrativos

El titular de la CONADE explicó que las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Mexicano deben presentar cada año un programa anual de planificación para acceder a recursos públicos.

Según su declaración, esos documentos tienen que entregarse entre septiembre y diciembre para que el dinero pueda integrarse a principios del siguiente año.

Pacheco cuestionó que las solicitudes se presentan con poca anticipación y sostuvo que la administración pública requiere distintos trámites antes de autorizar y dispersar los fondos.

“No es de: ‘Oye, mañana dame 5 y pasado mañana dame 11’”, afirmó el titular de la CONADE durante la entrevista con Claro Sports.

El funcionario aseguró que la dependencia realiza los trámites necesarios para acelerar la entrega de recursos destinados a la delegación mexicana que participaría en Dakar. No precisó si el dinero ya ha sido depositado al COM ni una fecha para que pueda recibirlo.

Pacheco también respondió a las críticas por la supuesta falta de respaldo para los deportistas. Sostuvo que los atletas que acudirán a la competencia juvenil ya cuentan con becas, apoyos y preparación dentro de su proceso deportivo.

“Estos atletas han tenido becas, han tenido apoyo y preparación justamente para el desarrollo y la preparación para que estén participando en los Juegos Olímpicos”, dijo.

Cinco personas formadas y una mascota sonriente posan frente a un letrero azul de la CONADE ante varios fotógrafos.
Anuncian alianza para fomentar el Flag Football en escuelas de México (Imagen Ilustrativa Infobae)
Rommel Pacheco negó confrontación de Conade con el COM (X/ @Rommel_Pacheco)
Rommel Pacheco negó confrontación de Conade con el COM (X/ @Rommel_Pacheco)

Pacheco aclara buena relación entre la CONADE y el COM

Finalmente, el funcionario celebró que empresas privadas se sumen al financiamiento de atletas mexicanos. Aun así, consideró incorrecto presentar esos patrocinios como una respuesta a una falta de recursos públicos.

“Felicito a los patrocinadores que se están sumando al deporte y qué bueno, y me da muchísimo gusto”, señaló. “Pero salir a decir que la CONADE no está apoyando a estos atletas, creo que eso es una falsedad”.

Pacheco evitó profundizar en una confrontación directa con el Comité Olímpico Mexicano y afirmó que ambas instituciones mantienen una buena relación. Insistió en que su postura se apoya en formatos, solicitudes y comprobantes relacionados con los recursos gestionados por la CONADE.

“Yo no entraría entre: ‘Oye, qué dijo el COM, qué dijo la CONADE’, porque nosotros lo estamos presentando con hechos, con formatos, con evidencia y no solamente con palabras al aire”, sostuvo.

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