Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El Comité Olímpico Mexicano dio a conocer a los atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre.
La delegación mexicana únicamente no contará con participación en las disciplinas de: breakdancing, equitación, esgrima, futsal, tenis de mesa y rugby sevens.
PUBLICIDAD
Lista completa de atletas mexicanos que participarán en Dakar 2026
A continuación, te presentamos la lista completa de atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026:
Atletismo
- Enrique Ramírez
- Pedro Jaramillo
- Kendra Duany
- América López
- Mauricio Camacho
- Alison Salinas
- Carlo Cruz
- Kenya Cuahutle
Bádminton
- Sara Delgado
Baloncesto 3x3 Femenil
- Vania González
- Victoria Hernández
- Maya Pimentel
- Yania Valverde
Balonmano de playa Femenil
- Celeste Rosales
- Daniela López
- María Muñoz
- Abril Anguiano
- Camila Calleros
- Karen Díaz
- Yunuen Álvarez
- Mariana Vega
- Melissa Monraz
- Melina Hernández
Beisbol 5
- Alexandra Frías
- Sebastián Leal
- Abril Martínez
- Jesús Mendoza
- Carlos Mercado
- Isaac Rodríguez
- Erika Solís
- Edsy Valenzuela
Boxeo
- Alan Ocampo
- Víctor Rocha
- Jorge Luis Nieblas
- Atena Juárez
Ciclismo de ruta
- Gianluigi Zamudio
- Nabyenka Barreño
Gimnasia Artística
- Lorenzo Zaragoza
- Hugo Pérez
- Saúl Valenzuela
- Sophia García
- Camila Valdespino
- Francia Zolorzábal
Judo
- Ariadna Chávez (abanderada)
Lucha playa
- Karen Ríos
- María José Paz
Natación
- Daniel Saborío (abanderado)
- Fernanda García
Remo Costero
- Enrique Morelos
- Frida Weber
Skateboarding
- María José Cabrera
Taekwondo
- Guillermo Kato Cortés
- Jorge Martínez
- Aline Herrera
- Vania Mondragón
Tiro con Arco
- Diego Góngora
- Maya Casas
Triatlón
- Alessandro Cortés
Vela
- Maryluz Rodríguez
Voleibol de Playa
- Celia López y Ángela Pérez
Wushu
- Samantha Rojas
Con estos atletas, México buscará hacer historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.
Qué son los Juegos Olímpicos de la Juventud
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento multideportivo organizado por el Comité Olímpico Internacional para deportistas de entre 14 y 18 años. En esta competencia, jóvenes de distintos países participan en disciplinas del programa olímpico y representan a sus respectivos comités nacionales.
PUBLICIDAD
La primera edición de verano se llevó a cabo en Singapur en 2010. Desde entonces, el certamen se disputa cada cuatro años y también cuenta con una versión de invierno. Su propósito es ofrecer una plataforma internacional a atletas que se encuentran en proceso de desarrollo.
La competencia no se limita al ámbito deportivo. Los Juegos incluyen actividades educativas y culturales que buscan impulsar el juego limpio, el respeto, la inclusión y la excelencia, además de fomentar la convivencia entre participantes de diferentes nacionalidades.
Dakar 2026 tendrá un lugar especial en la historia olímpica, ya que será el primer evento de este tipo celebrado en África. Senegal recibirá a jóvenes atletas que buscarán sobresalir en una competencia que puede marcar el inicio de su trayectoria en escenarios de mayor exigencia.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD