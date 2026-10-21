Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Este certamen representará la primera oportunidad para que los jóvenes atletas mexicanos compitan en el máximo escenario internacional. (Comité Olímpico Mexicano)

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El Comité Olímpico Mexicano dio a conocer a los atletas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre.

La delegación mexicana únicamente no contará con participación en las disciplinas de: breakdancing, equitación, esgrima, futsal, tenis de mesa y rugby sevens.

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Lista completa de atletas mexicanos que participarán en Dakar 2026

América López competirá por México en atletismo. (Comité Olímpico Mexicano)

A continuación, te presentamos la lista completa de atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026:

Atletismo

Enrique Ramírez

Pedro Jaramillo

Kendra Duany

América López

Mauricio Camacho

Alison Salinas

Carlo Cruz

Kenya Cuahutle

Bádminton

Sara Delgado

Baloncesto 3x3 Femenil

Vania González

Victoria Hernández

Maya Pimentel

Yania Valverde

Balonmano de playa Femenil

Celeste Rosales

Daniela López

María Muñoz

Abril Anguiano

Camila Calleros

Karen Díaz

Yunuen Álvarez

Mariana Vega

Melissa Monraz

Melina Hernández

Beisbol 5

Alexandra Frías

Sebastián Leal

Abril Martínez

Jesús Mendoza

Carlos Mercado

Isaac Rodríguez

Erika Solís

Edsy Valenzuela

Boxeo

Alan Ocampo

Víctor Rocha

Jorge Luis Nieblas

Atena Juárez

Ciclismo de ruta

Gianluigi Zamudio

Nabyenka Barreño

Gimnasia Artística

Lorenzo Zaragoza

Hugo Pérez

Saúl Valenzuela

Sophia García

Camila Valdespino

Francia Zolorzábal

Judo

Ariadna Chávez (abanderada)

Lucha playa

Karen Ríos

María José Paz

Natación

Daniel Saborío (abanderado)

Fernanda García

Remo Costero

Enrique Morelos

Frida Weber

Skateboarding

María José Cabrera

Taekwondo

Guillermo Kato Cortés

Jorge Martínez

Aline Herrera

Vania Mondragón

Tiro con Arco

Diego Góngora

Maya Casas

Triatlón

Alessandro Cortés

Vela

Maryluz Rodríguez

Voleibol de Playa

Celia López y Ángela Pérez

Wushu

Samantha Rojas

Con estos atletas, México buscará hacer historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Qué son los Juegos Olímpicos de la Juventud

Aquí te contamos a detalle qué son los Juegos Olímpicos de la Juventud

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento multideportivo organizado por el Comité Olímpico Internacional para deportistas de entre 14 y 18 años. En esta competencia, jóvenes de distintos países participan en disciplinas del programa olímpico y representan a sus respectivos comités nacionales.

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La primera edición de verano se llevó a cabo en Singapur en 2010. Desde entonces, el certamen se disputa cada cuatro años y también cuenta con una versión de invierno. Su propósito es ofrecer una plataforma internacional a atletas que se encuentran en proceso de desarrollo.

La competencia no se limita al ámbito deportivo. Los Juegos incluyen actividades educativas y culturales que buscan impulsar el juego limpio, el respeto, la inclusión y la excelencia, además de fomentar la convivencia entre participantes de diferentes nacionalidades.

Dakar 2026 tendrá un lugar especial en la historia olímpica, ya que será el primer evento de este tipo celebrado en África. Senegal recibirá a jóvenes atletas que buscarán sobresalir en una competencia que puede marcar el inicio de su trayectoria en escenarios de mayor exigencia.

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