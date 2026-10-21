México

Lilly Téllez pide a la FGR y a la Auditoría Superior investigar al hermano de Andrea Chávez por contrato de Liconsa en Chihuahua

El punto de acuerdo, fechado el 20 de octubre de 2026, da 30 días naturales a dependencias federales para detallar indagatorias y recuperaciones de recursos

Lilly Téllez, PAN,
Un punto de acuerdo presentado en el Senado revela hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación sobre contratos de leche por más de mil millones de pesos, pagos a personas fallecidas y concentración sospechosa de recursos en una sola sociedad agrícola Crédito: PAN senado
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La senadora panista Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Agricultura y Liconsa (Leche para el Bienestar). El motivo son las irregularidades documentadas en la Auditoría 235 de la Cuenta Pública 2023. En Chihuahua, el contrato observado estuvo a cargo de Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora con licencia de Morena Andrea Chávez.

El documento está fechado el 20 de octubre de 2026 y pide a las autoridades informar en un plazo máximo de 30 días naturales.

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¿Qué solicita el exhorto?

Retrato de Andrea Chávez con cabello castaño y blusa guinda, junto a dos personas desenfocadas de fondo
La Auditoría Superior de la Federación solventó técnicamente la observación mayor, pero dejó sin esclarecer 45.1 millones de pesos y un conjunto de anomalías que la iniciativa legislativa busca trasladar a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría Anticorrupción. (@AndreaChavezTre)

El punto de acuerdo contiene seis resolutivos. Entre los principales:

  • A la ASF: informar el estado de las siete Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y los cuatro Pliegos de Observaciones, así como los criterios con los que solventó una observación preliminar de 1,100.6 millones de pesos.
  • A la Secretaría Anticorrupción: reportar el estado de las investigaciones y evaluar medidas cautelares.
  • A la FGR: informar, en lo que permita la reserva legal, si existe una indagatoria sobre los hechos.
  • A Agricultura y Liconsa: detallar las acciones para recuperar los montos observados y publicar contratos, litros pagados por centro de acopio y el padrón de productores.

El texto subraya que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades individuales y afirma que las medidas propuestas “no prejuzgan sobre ninguna persona”.

Lo que documentó la ASF en Chihuahua

La gestión de Gregorio Chávez Treviño al frente de la gerencia estatal, y su parentesco con la aspirante morenista a la gubernatura de Chihuahua, añaden una dimensión política a irregularidades que las autoridades no han aclarado públicamente
La gestión de Gregorio Chávez Treviño al frente de la gerencia estatal, y su parentesco con la aspirante morenista a la gubernatura de Chihuahua, añaden una dimensión política a irregularidades que las autoridades no han aclarado públicamente

Según el Informe Individual, el 31 de diciembre de 2022 se formalizó el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 con 750 personas físicas para la compra de leche fresca. Durante 2023, Liconsa pagó por él 1,106.1 millones de pesos.

La ASF reportó, entre otros hallazgos:

  • Pagos a personas fallecidas: 973.8 mil y 53.1 mil pesos a dos proveedores que, según el RENAPO, murieron en febrero y marzo de 2023, por entregas posteriores.
  • Límite de vacas: 4.5 millones de pesos a seis proveedores que rebasaron el tope de vacas en ordeña.
  • Lugar de entrega: la leche se acopió en 11 centros particulares, no en el centro de Liconsa. Nueve productores dijeron no contar con boletas ni tickets de báscula.
  • Concentración de recursos: cuatro proveedores recibieron 75.7 millones de pesos y transfirieron 74.7 millones (98.7%) a una misma sociedad agrícola.
  • Maquila: la empresa recibió 115.4 millones de litros, 10.6 millones más que el máximo contratado, sin convenio modificatorio.

El gerente estatal declaró ante la ASF que el control se basaba en reportes semanales en Excel del proveedor de maquila y que los pagos procedían si había cuenta bancaria y RFC activos.

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Un punto clave: lo solventado y lo pendiente

El propio documento precisa que la ASF dio por solventada la observación de 1,100.6 millones de pesos por falta de evidencia de recepción, tras revisar la documentación de Liconsa. Lo que el informe deja pendiente de aclarar en toda la auditoría son 45.1 millones de pesos.

Téllez sostiene que esa determinación técnica “se respeta”, pero que no elimina las fallas de supervisión. También plantea que no es del todo claro a qué contrato corresponde parte de la documentación presentada.

El señalamiento sobre Gregorio Chávez

El exhorto indica que, desde noviembre de 2022 aproximadamente, la Gerencia Estatal de Liconsa en Chihuahua estaba a cargo de Gregorio Chávez Treviño. Atribuye a “reportes periodísticos” que es hermano de Andrea Chávez. La senadora pide que las autoridades determinen, con pruebas, si hubo nepotismo, tráfico de influencias u otra responsabilidad.

Cabe precisar que el documento no atribuye a Gregorio Chávez un delito. Se basa en el informe de la ASF y en una investigación de Emeequis, del periodista Jorge García Orozco, publicada el 19 de octubre.

Contexto político

La periodista Peniley Ramírez ya había dado a conocer, en una publicación de Reforma, los pagos a fallecidos y los señalamientos contra Gregorio Chávez. El presidente estatal del PRI, Álex Domínguez, pidió entonces investigar a fondo y evitar juicios anticipados.

Andrea Chávez pidió licencia en el Senado para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua en 2027. Tras no obtener la coordinación estatal de Morena, que recayó en Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “tiene un soldado” en ella. Morena la nombró después coordinadora municipal en Ciudad Juárez.

Al momento de redactar la nota, no se localizó un posicionamiento público de Andrea Chávez, de Gregorio Chávez, de Liconsa ni de la Secretaría Anticorrupción sobre estos señalamientos. El propio exhorto indica que tampoco hay información pública sobre el resultado de las siete PRAS ni sobre la recuperación de los montos observados.

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