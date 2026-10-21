México

Las agravantes que incrementarán el reclutamiento forzado a 20 años de prisión en México, iniciativa de ley aprobada por diputados

La propuesta sanciona a quien, mediante fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaño, coerción económica o el aprovechamiento de una condición de extrema vulnerabilidad, obligara, indujera o incorporara a una persona a una asociación delictuosa

El dictamen fue aprobado por unanimidad y será trasladado al Senado para su siguiente proceso Foto: Cámara de Diputados
El dictamen fue aprobado por unanimidad y será trasladado al Senado para su siguiente proceso Foto: Cámara de Diputados
Guardar

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad tipificar y sancionar el reclutamiento forzado con penas de entre 15 y 20 años de prisión, una medida que estableció protección específica para niñas, niños y adolescentes incorporados por grupos criminales.

El dictamen obtuvo 419 votos a favor y fue enviado al Senado para su discusión. La reforma buscó incorporar esta conducta a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

PUBLICIDAD

La propuesta sancionó a quien, mediante fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaño, coerción económica o el aprovechamiento de una condición de extrema vulnerabilidad, obligara, indujera o incorporara a una persona a una asociación delictuosa, banda, pandilla o grupo criminal organizado.

La conducta incluyó la participación en delitos, labores de vigilancia o logística y la prestación de servicios para organizaciones criminales. El dictamen también determinó que cualquier reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entendiera y castigara como reclutamiento forzado.

La joven de 16 años logró ser rescatada y no advirtió el grave peligro que corría ya que los reclutadortes no le diojeron en qué iba a trabajar, no dónde, lo que se da en medio de reclutamiento forzado por parte de cérteles de droga en Jalisco y otros estados Foto: SSP
La joven de 16 años logró ser rescatada y no advirtió el grave peligro que corría ya que los reclutadortes no le diojeron en qué iba a trabajar, no dónde, lo que se da en medio de reclutamiento forzado por parte de cérteles de droga en Jalisco y otros estados Foto: SSP

Las agravantes contemplaron violencia, tortura y movilidad humana

Las sanciones pudieron aumentar hasta en una mitad si quien cometiera el delito trabajaba o había trabajado en una empresa de seguridad privada y utilizaba información confidencial, capacitación o adiestramiento obtenidos durante ese empleo para reclutar víctimas.

PUBLICIDAD

El aumento de la pena también aplicó para quienes se ostentaran como servidores públicos. La medida contempló castigos mayores cuando la víctima perteneciera a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

Otra agravante se estableció cuando la persona reclutada estuviera en condición de movilidad humana, sin importar su estatus migratorio. También se incluyeron los casos en que el reclutamiento provocara lesiones o implicara tortura, violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El diputado del PRI Miguel Alejandro Alonso Reyes sostuvo que el reclutamiento forzado era una forma de violencia que arrebataba a la niñez la posibilidad de decidir sobre su vida y su futuro. Expuso que las víctimas eran separadas de la escuela, de sus familias y de sus aspiraciones para servir a quienes aprovechaban su vulnerabilidad.

Imagen VWTNYPDYQFANXLA5FQ6VADGAHI

Alonso Reyes señaló que niñas, niños y adolescentes deberían levantar la mano para preguntar en un salón de clases, pero en algunos casos tenían que aprender a obedecer y guardar silencio para protegerse y proteger a sus seres queridos. Calificó ese escenario como una tragedia que México debía enfrentar con determinación.

El legislador explicó que la bancada del PRI respaldó el dictamen para incorporar el reclutamiento forzado en la ley general en materia de trata de personas. “Es por ello que la bancada del PRI votará a favor de este dictamen para incorporar el reclutamiento forzado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y establecer penas de 10 a 20 años de prisión a quien reclute a una persona o más por parte de un grupo delictivo, adicionando, además, diversas agravantes”, dijo.

El dictamen vinculó el reclutamiento con otros delitos del narco

El diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja celebró la aprobación y afirmó que el reclutamiento forzado abría paso a desapariciones, tortura, homicidios y otros delitos. También consideró que esa práctica sostenía la capacidad operativa de los grupos criminales, junto con el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Mejía Berdeja describió el mecanismo como una leva forzada que recurría a engaños, falsas ofertas de trabajo y redes sociales para atraer a jóvenes. De acuerdo con el legislador, una vez que eran enganchados, los grupos delictivos aprovechaban su inocencia o fuerza para asignarles tareas criminales.

Imagen ZHVXGVCIHRAANHAEEIQYRLR6DE

El diputado mencionó que las víctimas podían ser utilizadas como sicarios, halcones o mensajeros del crimen. Señaló el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, como un ejemplo de esta práctica, aunque sostuvo que existían muchos otros casos.

La aprobación en la Cámara de Diputados dejó en manos del Senado la discusión de una reforma que definió el reclutamiento forzado como un delito castigable incluso cuando la incorporación a estructuras criminales ocurriera mediante engaños, amenazas o el aprovechamiento de la vulnerabilidad de una persona.

Temas Relacionados

mexico-noticiasreclutamiento forzadoCámara de Diputadosmenores de edadadolescentesniñosNarco en MéxicoleyespenalizacionesNarcotráfico en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Denuncian filtración de datos personales de periodista que solicitó información al gobierno de Sinaloa: Artículo 19 exige protección

El periodista recibió llamadas intimidantes después de hacer la solicitud de información

Denuncian filtración de datos personales de periodista que solicitó información al gobierno de Sinaloa: Artículo 19 exige protección

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

Una antigua leyenda narra cómo la convivencia de un clérigo con una mujer desemboca en un crimen que nadie logra explicar

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

El funcionario sostuvo que hay transferencias, becas y documentos que acreditan el apoyo otorgado

CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

El mediocampista mexicano podría participar en un duelo clave para las aspiraciones del Betis, que busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación europea

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Muere un hipopótamo en el Zoológico de Culiacán; investigan qué provocó su fallecimiento

Autoridades del lugar dieron a conocer que se han implementado medidas de prevención para vigilar la salud del ejemplar hembra

Muere un hipopótamo en el Zoológico de Culiacán; investigan qué provocó su fallecimiento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

Detienen a Landon Donovan por venta de droga en CDMX

Caso CIA: FGR recordó a Venezuela para argumentar peligros en el actuar del exfiscal de Chihuahua para la seguridad en México

Amenazan con narcomanta al gobierno en Mexicali, advierten que Los Rusos son apoyados por dependencias

Así salió de fiesta Emma Coronel y el cantante de narcocorridos Roberto Tapia: tequila y banda en vivo con influencers

ENTRETENIMIENTO

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

Rodadas de disfraces, pan de muerto, leyendas y catrinas: las mejores actividades para salir este fin de semana en la CDMX

Un fan tocó a Josi Cuen durante un concierto en Guadalajara: el cantante explicó por qué no denunciará

Ricky Martin en Puebla al 2x1: el cantante remata las entradas tras baja venta de boletos

Así salió de fiesta Emma Coronel y el cantante de narcocorridos Roberto Tapia: tequila y banda en vivo con influencers

DEPORTES

CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

CONADE y COM mantienen coordinación en favor de atletas mexicanos, asegura Rommel Pacheco

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Falcao y Zague encabezan la lista de estrellas que se enfrentarán en el partido de leyendas entre América y el Atlético de Madrid

Estos son los eventos en los que México aún puede buscar el boleto olímpico en 2026

Memo Ochoa conmueve al americanismo con emotiva invitación a su homenaje en el Estadio Banorte: “Volver al América es volver a casa”