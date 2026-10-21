Lilly Téllez acusa a senadora de Morena de exigir lujos sin pagar: la llama “parásito del presupuesto”

Lilly Téllez acusa a senadora de Morena de exigir lujos sin pagar

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Lilly Téllez señaló a la senadora de Morena, Malú Micher por sus protestas contra las políticas de una aerolínea mexicana, asegurando que “ella quiere usar las salas VIP de Aeroméxico sin pagar. Y también quiere un salón de belleza gratis en el Senado”.

Estas declaraciones se dan en un contexto, donde la legisladora de la bancada guinda publicó una queja en su cuenta oficial de X donde acusaba a la línea aérea de cambiar los lineamientos para acceder a las zonas preferenciales de los aeropuertos.

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“Está vez sí se pasaron en @Aeromexico. Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto o sólo vuelos internacionales o bien únicamente si cuentan con tarjeta @AmericanExpress o #inbursa/aeromexico. Además no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía ; el precio carísimo , se tiene que subir y bajar escaleras, pues no hay orugas; y llueva, truene o relampaguee pues ¡a mojarte si está lloviendo !porque ni un paraguas ofrecen", escribió Micher.

Ante esta situación, Téllez difundió un mensaje manifestando que la funcionaria es una persona " prepotente que acaba de amenazar a la aerolínea privada porque no le dan trato de lujo como ella lo quiere, sin pagarlo".

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Lilly Téllez llama “parásito del presupuesto” a Malú Micher

Siguiendo con su comunicado, recordó que Malú Micher ha pasado toda su vida en cargos de gobierno, con una trayectoria de diecisiete años como legisladora y trece años en puestos burocráticos. “Ella es literalmente lo que se conoce como un parásito del presupuesto”.

Agregó que “no sabe trabajar, por eso se la ha llevado pegada a la política, donde consigue cargos por su notorio servilismo y su lambisconería. Malú Micher, la senadora manos de tijera, fue el hazmerreír de México cuando afirmó que los programas del bienestar se debían a la austeridad y no a los impuestos. Imagínese a qué grado llega su ignorancia, que hasta los morenarcos tuvieron que desmentirla ante semejante disparate”.

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La senadora Malú Micher (X/@MaluMicher)

En este sentido, sostuvo que estos apoyos no se financian únicamente con recursos del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino también con los impuestos que pagan los trabajadores formales del país.

Polémica del salón de belleza

Hace unos meses, el salón de belleza instalado en el Senado de la República desató polémica en redes sociales por los cuestionamientos sobre los privilegios en la Cámara alta frente al discurso de austeridad de Morena.

La legisladora del partido en el poder fue una de las que exigió que este lugar no se quitara, ya que afirmó que el cuidado personas es un derecho de las mujeres. “Quería que los mexicanos siguiéramos pagando su maquillaje y su peinado. El único que la aguanta en el Senado es el Changoleón, porque son igualitos, payasos que llegaron al cargo solo para tener privilegios, andar de gorra y amenazar a ciudadanos y a empresas con sus ínfulas de poder y su vulgar charolazo”.

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Asimismo, explicó que su apodo “senadora manos de tijera” viene de cuando la funcionaria le pidió a otra senadora que cortará su el cable del megáfono que estaba ocupando, dándole unas tijeras que utilizaron frente a su rostro en plena protesta.

“No solo es tonta esa Micher, porque un cable de esos no se corta con tijeras, sino que también Micher es una vil pandillera que recurrió a un acto de violencia física con arma blanca, razón por la que la denuncié, pero su protector, Marcelo Ebrard, ha evitado que se le aplique el castigo que por ley corresponde. Su incontinencia emocional hasta llegar a esa agresión se dio porque yo protestaba contra el premio que le dieron al destructor del sistema de salud, su amigo y cómplice, Juan Antonio Ferrer”, dijo.

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Culpó al exdirector del desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) de participar en el desmantelamiento de los servicios de salud y cuestionó que, pese a ello, recibiera un cargo en Europa. Por ello, responsabilizó a la legisladora de parte de las afectaciones al sistema sanitario que perjudican a las y los mexicanos.

“Ella hizo el trabajo sucio en el Senado. Desechaba todas las peticiones, los avisos y las alertas que hicimos sobre la falta de medicinas, de vacunas, de equipo, de citas y de salarios para médicos. Y todo lo hizo para ayudar a Marcelo Ebrard a ser presidente y obtener otro hueso político”, comentó.

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