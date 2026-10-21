México

Un fan tocó a Josi Cuen durante un concierto en Guadalajara: el cantante explicó por qué no denunciará

Durante su encuentro con la prensa, contó cómo logró controlar su enojo tras lo ocurrido, mientras Jorge Medina reflexionó sobre los límites del público y el respeto hacia los artistas

Josi Cuen canta con un micrófono y chaqueta bordada, al lado de un recuadro circular con la captura de un video grabado en un evento con público
Josi Cuen se enfrenta a fan por tocarlo indebidamente durante un concierto. (Josi Cuen / TikTok)
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Josi Cuen descarta una denuncia tras el presunto tocamiento indebido que sufrió durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, Jalisco. El cantante afirma que se contuvo para evitar que el altercado escalara y que una reacción distinta podía colocarlo a él como responsable.

El intérprete sostiene que existen elementos para identificar al asistente involucrado. Menciona que hay registros del lugar, el asiento y la persona que presuntamente lo tocó en repetidas ocasiones mientras convivía con el público.

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Aunque sus abogados le plantearon la posibilidad de emprender acciones legales, Cuen decidió no avanzar por esa vía. El cantante explicó que no encuentra necesidad de llevar el episodio ante las autoridades, pese a que cuenta con evidencia para hacerlo.

Hay demasiada evidencia. Hay un lugar, un asiento, se sabe quién es la persona, obviamente”, declara al hablar de las opciones que tenía después del incidente ocurrido en el recinto de Guadalajara.

Josi Cuen asegura que evitó una reacción que complicara el incidente

Josi Cuen protagonizó un incómodo momento durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, cuando un fan lo tocó en la entrepierna mientras el cantante convivía con el público.

El episodio ocurrió cuando Josi Cuen se acercó a los asistentes durante su presentación. En videos difundidos en redes sociales se aprecia un intercambio entre el cantante y un hombre que se encontraba cerca del escenario.

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De acuerdo con el relato del intérprete, el asistente presuntamente lo toca en la entrepierna en más de una ocasión. Cuen reacciona al arrojar tequila hacia el rostro del hombre para marcar distancia.

El contacto no termina ahí. Tras un nuevo acercamiento, el cantante empuja al asistente. El momento genera un breve conato de pelea y obliga a intervenir al personal de seguridad del palenque.

Cuen reconoce que la conducta del hombre le provoca molestia. Aun así, explica que decide controlar su respuesta para no abrir otro frente durante el espectáculo ni exponer su imagen ante los asistentes.

Me contuve, me contuve”, expresa el cantante al recordar la reacción que tuvo frente al presunto tocamiento indebido. Su testimonio surge después de que la grabación del hecho comenzara a circular entre usuarios de redes sociales.

El artista considera que una respuesta impulsiva habría cambiado la discusión pública sobre el altercado. Señala que, en ese escenario, la atención podía dirigirse a su conducta y no al acto que denuncia.

“De otra manera a lo mejor hubiera reaccionado mal y entonces sí, pues yo hubiera sido el culpable, ¿no?”, comenta Cuen. El intérprete califica el episodio como un momento incómodo que no pasó a mayores.

El cantante mantiene su trato con los asistentes al Palenque

Jorge Medina y Josi Cuen conquistan el Auditorio Nacional con una gran fiesta mexicana
Foto: Andrés Martínez / Infobae México

Después de la intervención de seguridad, Cuen retoma su presentación e interactúa con otros asistentes. El cantante señala que su trabajo consiste en ofrecer entretenimiento y permitir que el público disfrute del espectáculo.

“Nos dedicamos a que la gente se divierta, se entretenga”, afirma. Bajo esa lógica, rechaza que el comportamiento de una sola persona determine su relación con quienes acuden a verlo.

El músico diferencia entre el presunto responsable y el resto de sus seguidores. Explica que no pretende limitar las convivencias ni cambiar la cercanía con su público debido a un hecho aislado.

El público no tiene la culpa. Quien tiene la culpa fue quien lo hizo”, sostiene. Cuen evita revelar la identidad del hombre y tampoco plantea buscarlo públicamente para pedir explicaciones.

El artista confirma que sus abogados le informan que puede actuar por la vía legal. A pesar de ello, descarta presentar una denuncia y deja el tema fuera de los tribunales.

“Nuestros abogados dijeron que si queríamos accionar, como decimos nosotros, lo hiciéramos, pero no, sinceramente yo no le veo necesidad”, declara sobre la decisión tomada tras el concierto en Guadalajara.

Jorge Medina cuestiona el respeto del público hacia los artistas

Jorge Medina y Josi Cuen conquistan el Auditorio Nacional con una gran fiesta mexicana
Foto: Andrés Martínez / Infobae México

El cantante Jorge Medina reconoce que hay episodios que pueden surgir de manera inesperada durante los espectáculos, especialmente en espacios donde los artistas tienen contacto directo con sus seguidores.

“Desafortunadamente, pasan ese tipo de cosas, no las puedes evitar”, señala Medina. El músico plantea que las reacciones ante este tipo de actos podrían ser distintas si el contacto indebido ocurriera en sentido contrario.

¿Qué pasa cuando es al revés?”, cuestiona. Su comentario se refiere a la presión que enfrentan los artistas para contenerse cuando son grabados con celulares y cada movimiento puede difundirse en redes sociales.

Medina también pone el foco en los límites que deben respetarse durante las convivencias entre intérpretes y asistentes. “¿Qué pasa con el respeto de allá para acá?”, pregunta al respaldar la postura de Cuen.

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