“Te comiste un peliculón”: Maestro Shifu da un giro a la polémica por su Lamborghini y enciende las redes

(Instagram)

Guardar

Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu, volvió a captar la atención de internet con un video que cambió el rumbo de la polémica por el Lamborghini Huracán EVO Spyder que presumía en sus publicaciones. Después de que surgieran señalamientos sobre la propiedad del automóvil y se difundiera un incidente con el vehículo, el creador de contenido compartió imágenes que apuntan a que la controversia habría formado parte de una estrategia planeada.

La grabación muestra conversaciones y comentarios que sugieren que la historia se construyó para provocar reacciones entre los usuarios. Una de las frases más llamativas fue: “Agarra unas palomitas porque te comiste un peliculón”. El mensaje alimentó la interpretación de que el supuesto escándalo se diseñó como una narrativa para mantener al público pendiente de cada nuevo capítulo.

PUBLICIDAD

La publicación acumula 12 millones de reproducciones, 524 mil likes y más de 58 mil compartidos en Instagram. En la sección de comentarios, algunos usuarios celebran la jugada con frases como “la máquina del contenido”, “eso solo lo hacen los capos”, “los genios hacen eso” y “qué peliculón”. La conversación pasó de las críticas por el automóvil a las reacciones ante el posible montaje de la historia.

Maestro Shifu y el video que cambió la conversación

(Instagram: @adrianozendejas32)

En el material aparecen distintas voces que repiten que el Lamborghini era rentado, junto con comentarios que se burlan de la situación.

Después, la grabación cambia de tono y muestra expresiones que apuntan a una estrategia para provocar críticas y mantener la atención sobre el creador. “Así, güey, eso, cabrón. Así, sí, tú tírame mierda”, se escucha en uno de los fragmentos.

PUBLICIDAD

Otra frase refuerza la intención de convertir la controversia en espectáculo: “¿Para qué lo subo a historia?”. El video también incluye la expresión “Dicen que lo tengo rentado y que es de mi carnal”, antes de rematar con la invitación: “Agarra unas palomitas porque te comiste un peliculón”. Las palabras han sido interpretadas por numerosos seguidores como una señal de que la polémica se construyó deliberadamente.

¿Qué pasó con el Lamborghini de Adriano Zendejas?

Adriano Zendejas y su polémica en redes sociales por el presunto alquiler de un automóvil deportivo - (Instagram)

La controversia comenzó cuando Zendejas utilizó el deportivo en una dinámica en la Ciudad de México, donde simulaba trabajar como conductor de Uber. Durante uno de los recorridos, una pasajera cuestionó que el automóvil fuera suyo. Después de acelerar, el vehículo cayó en un bache y el creador reconoció en la grabación: “No importa. Es rentado”. El incidente provocó que usuarios comenzaran a cuestionar sus publicaciones anteriores.

PUBLICIDAD

Posteriormente, un hombre identificado en redes sociales como Dagui aseguró ser el propietario del Lamborghini y afirmó que se lo rentaba a Zendejas por 100 mil pesos mensuales. También mostró documentación que, según su versión, respaldaba la propiedad del vehículo, y señaló que existían condiciones sobre el kilometraje y las modificaciones. Tras el incidente, afirmó haber recuperado el automóvil durante la madrugada del 20 de octubre y anunció que lo llevaría a revisión.

La aparición de estas declaraciones generó dudas sobre si la disputa y el reclamo eran reales o formaban parte de la estrategia de contenido. La explicación posterior de Zendejas apunta a que el episodio fue planeado, aunque el video por sí solo no permite establecer todos los detalles del acuerdo sobre el automóvil ni el alcance de los posibles daños.

PUBLICIDAD

Las redes reaccionan al supuesto experimento de Maestro Shifu

Exhiben a Maestro Shifu por fingir tener un Lamborghini: el verdadero dueño lo desmiente

Tras la publicación, los comentarios se llenaron de mensajes que destacan la capacidad del creador para mantener a la audiencia pendiente de la historia. Entre las expresiones compartidas por los usuarios aparecen “la máquina del contenido”, “los genios hacen eso” y “qué peliculón”, en referencia al giro que tomó la controversia.

La reacción también refleja cómo cambió el tono de la conversación: quienes inicialmente cuestionaban al influencer ahora discuten si la polémica fue una maniobra de marketing bien ejecutada. Sin embargo, las interpretaciones de los seguidores no sustituyen la confirmación de los detalles sobre el vehículo, por lo que conviene distinguir entre la estrategia que Zendejas asegura haber planeado y las cuestiones que todavía no están aclaradas públicamente.

PUBLICIDAD

Con millones de reproducciones y miles de comentarios, Maestro Shifu convirtió el episodio en uno de los temas más comentados de sus redes. Su frase “te comiste un peliculón” resume el giro con el que busca presentar la historia: una controversia que parecía centrada en un automóvil de lujo terminó generando una conversación sobre los límites entre realidad, entretenimiento y contenido viral.