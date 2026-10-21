México

Lilly Téllez lanza su noticiero ante presunta censura en el Senado: “Aquí nadie me va a callar”

La senadora del PAN dedicó la primera emisión a cuestionar a Morena, la Ley Catrastal y Andy López Beltrán

Lilly Téllez publicará su noticiero cada domingo. | YouTube Voz Valiente con Lilly Téllez
Lilly Téllez publicará su noticiero cada domingo. | YouTube Voz Valiente con Lilly Téllez
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Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), presentó su propio noticiero a través de redes sociales en respuesta a lo que considera actos de censura en su contra en las sesiones de la Cámara Alta.

En un video publicado en su cuenta de X, la legisladora indicó que el proyecto llamado: ‘Voz Valiente con Lilly Téllez’ surgió tras cuestionar a sus seguidores sobre “si les gustaría que hiciera un noticiario” y sostuvo que el espacio le permitirá hablar sin interrupciones.

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“Hace unos meses en mis redes sociales les pregunté si les gustaría que hiciera un noticiario y ustedes me dijeron que sí. Bueno, algunos chairos no, pero la mayoría me dijeron que sí.

“Hoy abro este espacio para que conozcas la verdad. Este espacio es para ustedes. Aquí nadie me va a interrumpir, nadie me va a callar y nadie me apagará el micrófono, porque la verdad se tiene que conocer”, dijo en un video publicado en su cuenta de X.

Asimismo, resaltó que previo a su carrera política laboró como periodista y aseguró que es la primera senadora con su noticiario.

De acuerdo con la senadora panista, su programa se publicará cada domingo y, con base en su primera emisión, el video tendrá una duración aproximada de 16 minutos.

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¿De qué habló en su primer episodio?

La senadora dedicó el estreno de Voz Valiente con Lilly Téllez a cuestionar a Morena, al Gobierno federal y a varias decisiones legislativas.

La panista abrió la emisión con acusaciones contra Morena, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Atribuyó al partido oficialista prácticas de corrupción, censura, debilitamiento institucional y endeudamiento, señalamientos que expresó sin presentar pruebas durante el programa.

Téllez sostuvo que México atraviesa una crisis por la situación de seguridad, la falta de inversión y el deterioro de los servicios públicos.

También afirmó que desde el Senado se busca limitar su participación mediante cambios en los tiempos, reglas y temas de discusión.

Desabasto de medicamentos ocupó uno de los bloques

La senadora habló de protestas de pacientes, familiares y trabajadores sanitarios por la falta de tratamientos e insumos.

Señaló que las movilizaciones ocurrieron en 25 ciudades y mencionó medicamentos para cáncer, diabetes y enfermedades crónicas que, según dijo, llevan tiempo sin surtirse.

Además, cuestionó las condiciones de hospitales públicos y del personal médico. Sostuvo que el sistema de salud está colapsado y afirmó que los manifestantes mantendrán sus reclamos hasta recibir los tratamientos que necesitan.

Téllez retomó los casos de Neuronic Mexicana y Birmex, a partir de investigaciones periodísticas y datos atribuidos a la Auditoría Superior de la Federación.

Mencionó contratos, entregas incompletas de medicamentos y presuntas anomalías, aunque aclaró que ni la empresa ni las autoridades habían dado explicaciones detalladas, según su versión.

Contratos, predial y deuda para 2027

La legisladora también dirigió acusaciones contra Jorge Amílcar Olán, a quien vinculó con contratos públicos y con los hijos del expresidente López Obrador.

Citó reportes sobre negocios en los sectores de medicamentos, combustible, balastro y la refinería de Dos Bocas.

En otro segmento, rechazó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

Dijo que la creación de una clave única catastral puede derivar en un “predialazo” y en mayor control sobre la propiedad privada.

Finalmente, cuestionó la Ley de Ingresos de la Federación 2027 por el endeudamiento interno de hasta $ 1,7 billones y la deuda externa de hasta USD 13.500 millones, además de un déficit previsto de 3,9% del producto interno bruto.

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