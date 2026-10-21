Jorge Medina y Josi Cuen regresan a la Plaza de Toros La México: fecha y cuándo salen a la venta los boletos

Jorge Medina y Josi Cuen conquistan el Auditorio Nacional

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Jorge Medina y Josi Cuen volverán a compartir escenario en la Ciudad de México con un espectáculo que promete reunir a sus seguidores alrededor de la música regional mexicana. Bajo el nombre Siempre Juntos Tour, los cantantes anunciaron una nueva presentación en la Plaza de Toros La México, donde buscarán reencontrarse con el público capitalino en una noche marcada por sus canciones y la conexión que han construido con sus admiradores.

La cita está programada para el 13 de febrero en el emblemático recinto de la Ciudad de México. Durante su encuentro con los medios en La México, compartieron algunos detalles de una propuesta que, además de música, incluirá anécdotas, risas y momentos de cercanía con los asistentes.

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La expectativa comienza a crecer entre quienes siguen las carreras de los dos artistas y desean verlos nuevamente juntos sobre el escenario. Sin embargo, quienes ya están buscando entradas deben tener en cuenta una fecha importante: los boletos saldrán a la venta el 23 de octubre a través de Superboletos. Por ahora, el anuncio confirma el día del concierto y la plataforma de venta, mientras los seguidores esperan conocer más detalles sobre los precios y las localidades disponibles.

Jorge Medina y Josi Cuen: cuándo y dónde será el concierto

(Instagram)

La Plaza de Toros La México será el escenario del reencuentro musical el próximo 13 de febrero. El recinto, ubicado en la capital del país, recibirá a los intérpretes como parte de Siempre Juntos Tour, una gira que apuesta por reunir las voces y las experiencias de dos figuras vinculadas con la música de banda.

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El anuncio oficial destaca el regreso del proyecto a la Ciudad de México. La propuesta busca conectar con quienes han seguido sus trayectorias y con el público que disfruta de los espectáculos en vivo del regional mexicano.

Durante la presentación ante los medios, ambos artistas compartieron un adelanto de lo que representa este espectáculo. Las anécdotas y el sentido del humor tendrán un lugar dentro de la experiencia, junto con la música y la interacción con los asistentes. La intención es ofrecer una velada en la que el público no solo escuche sus canciones, sino que también disfrute de la complicidad entre los intérpretes.

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¿Cuándo salen a la venta los boletos para Siempre Juntos Tour?

Foto: Infobae México / Andrés Martínez

La venta de entradas está anunciada para el 23 de octubre mediante la plataforma Superboletos, donde los interesados podrán consultar las opciones disponibles cuando se habilite la compra. Es importante considerar que los boletos todavía no están a la venta, por lo que quienes quieran asistir deberán esperar hasta la fecha indicada.

La información difundida confirma el canal oficial de compra, pero no especifica los precios, las zonas del recinto ni los posibles cargos por servicio. Por ello, se recomienda revisar directamente la plataforma cuando comience la venta para conocer las condiciones y las localidades disponibles, sin dar por confirmados costos que aún no se han anunciado.

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Para evitar confusiones, conviene tener presente la información esencial: la presentación será el 13 de febrero en la Plaza de Toros La México y la venta comenzará el 23 de octubre. La disponibilidad de entradas dependerá de las localidades que se habiliten para el espectáculo.