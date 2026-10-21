Bautizan como “Lady Árbol Genealógico” a estudiante que amenazó con denunciar a su maestro por dejarle una tarea

El caso comenzó a circular ampliamente en internet después de que la joven manifestara su inconformidad con una tarea escolar. Su testimonio generó polémica y dio origen a un nuevo apodo viral.

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Una estudiante se convirtió en protagonista de una nueva polémica viral después de expresar su molestia por una actividad escolar que consistía en elaborar un árbol genealógico. La joven cuestionó las intenciones de su profesor, aseguró que la tarea la hizo sentir incómoda y advirtió que tomaría medidas contra él, lo que provocó una oleada de comentarios y memes en redes sociales.

El video comenzó a circular ampliamente el 19 de octubre de 2026 y rápidamente dio origen al apodo de Lady Árbol Genealógico, con el que usuarios de internet identificaron a la protagonista de la grabación.

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En el material, la estudiante manifiesta su inconformidad con la actividad y cuestiona por qué el docente necesitaría conocer los vínculos familiares de sus alumnos. Su reacción generó controversia, principalmente porque el árbol genealógico es una herramienta utilizada habitualmente en el ámbito educativo para estudiar la historia y las relaciones de parentesco.

¿Qué dijo Lady Árbol Genealógico sobre su profesor?

(Captura de pantalla)

En el video que circula en plataformas digitales, la joven expresa su indignación por la tarea y utiliza calificativos contra el maestro, a quien acusa de haberla hecho sentir incómoda.

“El muy depravado nos encargó un árbol genealógico. Por lo cual yo me sentí muy incómoda”, afirmó durante la grabación.

La estudiante también cuestionó la finalidad de la actividad escolar y planteó una pregunta que se convirtió en uno de los elementos más comentados de la publicación: “¿para qué quería saber quiénes son mis familiares?”.

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Además, manifestó su intención de actuar contra el docente y aseguró que llevaría el asunto hasta sus últimas consecuencias.

(Captura de pantalla)

La postura de la joven provocó reacciones divididas entre quienes consideraron exagerada su respuesta y quienes señalaron que las actividades escolares también deben tomar en cuenta la privacidad y las circunstancias familiares de cada estudiante.

Hasta el momento, el material difundido no aporta información suficiente para determinar si existió alguna conducta adicional por parte del profesor ni si se presentó una denuncia formal.

Los memes se apoderan de las redes sociales

(Captura de pantalla)

La conversación digital alrededor del caso se concentró principalmente en la manera en que la estudiante interpretó la tarea. Numerosos usuarios recurrieron al humor para cuestionar su reacción y señalaron que la elaboración de un árbol genealógico suele formar parte de las actividades escolares relacionadas con la familia y la historia personal.

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Entre las bromas que comenzaron a circular apareció la posibilidad de que la joven hubiera confundido el término con otra palabra, dando origen al comentario: “de seguro entendió ‘árbol ginecológico’”.

El apodo de Lady Árbol Genealógico también contribuyó a que la grabación adquiriera mayor difusión, siguiendo una dinámica frecuente en internet: asignar sobrenombres a protagonistas de videos que generan controversia.

Sin embargo, las reacciones de los internautas no constituyen pruebas sobre las circunstancias reales del incidente, por lo que el alcance de las acusaciones contra el maestro no puede establecerse únicamente a partir de la grabación viral.

La comparación con Lady Croquis

Otro elemento que llamó la atención fue la semejanza que los usuarios encontraron con el caso conocido como Lady Croquis.

Aquella polémica involucró a una madre de familia de Veracruz que cuestionó a un profesor por solicitar un croquis como tarea para su hija. La controversia también se difundió en redes sociales y dio lugar a críticas, comentarios irónicos y un apodo que terminó identificando el episodio.

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Padres de familia en Veracruz se manifiestan con un cartel de protesta y un mapa ilustrado para denunciar a un maestro por presunto acoso. (Facebook)

Ahora, el caso de Lady Árbol Genealógico volvió a colocar las tareas escolares en el centro de una discusión digital, aunque ambas situaciones tienen circunstancias particulares que no deben confundirse.

Mientras el video de la estudiante continúa generando reacciones, su protagonista se ha sumado a la lista de personajes que adquieren notoriedad a partir de una grabación difundida en internet.

Por ahora, el principal motivo de la viralización es la inconformidad expresada por la joven ante una actividad escolar y la advertencia de que actuaría contra su profesor. La polémica también deja abierta una discusión sobre la privacidad de los estudiantes, el propósito de las tareas y la rapidez con la que las redes sociales convierten una controversia en un fenómeno viral.

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