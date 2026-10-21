México

Golpean al CJNG y Los Mezcales en Colima: caen una vendedora de droga y “El Puma”, coordinador de una célula dedicada a cometer homicidios

Las autoridades también catearon un punto de venta de droga y centro de empaquetado en el que localizaron más de 2 mil 400 bolsas con probable “ice”

Detenidos CJNG y Los Mezcales en Colima
Foto: Fiscalía de Colima
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Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Mezcales -que son organizaciones rivales- fueron detenidos en operativos llevados a cabo por autoridades de Colima y seguridad federal. Además, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble utilizado supuestamente para el empaquetado y la venta de droga.

Sus capturas se llevaron a cabo en el marco de tres operativos coordinados entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, en distintos municipios de la entidad.

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Arresto del “Puma”, identificado como coordinador de una célula dedicada a cometer homicidios

En el municipio de Colima, elementos de la Policía Estatal y de la Marina detuvieron a Édgar Oswaldo “N”, alias “Puma”, señalado como presunto generador de violencia y coordinador de una célula de Los Mezcales dedicada a cometer homicidios,.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad detalló que en el operativo se aseguraron 100 bolsas con material granulado con características de la droga conocida como ice, un arma corta calibre 9 mm, un cargador y 14 cartuchos.

Detenido Los Mezcales en Colima
Foto: Fiscalía de Colima

Esta detención se enmarca en los trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional que las autoridades estatales atribuyen al combate contra los líderes operativos de las células criminales que operan en la entidad.

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Captura de una presunta integrante del CJNG

En una segunda operación, agentes de la Fiscalía de Colima detuvieron en el municipio de Cuauhtémoc a Rosa Estela “N”, de 36 años de edad, identificada como presunta integrante del CJNG.

Durante su detención se aseguraron 400 bolsas con material con características de droga sintética conocida como ice, algunas de ellas con etiquetas alusivas a dicho grupo criminal, así como una motocicleta.

Detenida CJNG en Colima
Foto: Fiscalía de Colima

Las autoridades no precisaron el rol específico que habría desempeñado la detenida dentro de la estructura del cártel, aunque el hallazgo de etiquetas identificadas con el grupo apunta a una vinculación directa con la distribución de droga sintética en la zona.

Irrumpen punto de venta y empaquetado de drogas de Los Mezcales

La tercera acción se ejecutó en un inmueble del municipio de Villa de Álvarez, identificado como presunto punto de venta y centro de empaquetado de droga de Los Mezcales, también conocido como Cártel Independiente de Colima. Con autorización judicial, las autoridades realizaron un cateo que derivó en el aseguramiento de probable droga.

Las autoridades informaron que en el sitio se encontraron 2 mil 419 bolsas con material granulado con características de ice, que también tenían estampas de calaveras alusivas al grupo delictivo, además de un vehículo, una motocicleta, uniformes tácticos y cascos de motocicleta que, según las autoridades, podrían estar vinculados con hechos violentos.

Detenido Los Mezcales en Colima
Foto: Fiscalía de Colima

También se localizaron libretas con registros de nóminas y contabilidad presuntamente relacionada con actividades de narcomenudeo, así como documentos personales pertenecientes presuntamente a integrantes de la organización criminal.

El hallazgo más sensible del operativo fue un artefacto explosivo improvisado (AEI), que fue asegurado y retirado del inmueble por personal especializado conforme a los protocolos de seguridad correspondientes.

En conjunto, las tres acciones permitieron asegurar 2 mil 919 bolsas con sustancias con características de droga, además de armamento, un artefacto explosivo, vehículos, equipo táctico y documentación de interés para las investigaciones en curso.

Los Mezcales ya sufrieron otro golpe días antes: autoridades abatieron a dos de sus operadores tras un enfrentamiento

El pasado 18 de octubre, autoridades estatales y elementos de la Marina abatieron a dos presuntos operadores de Los Mezcales tras un tiroteo registrado en el tramo carretero que conecta Coquimatlán con Villa de Álvarez.

Tras un tiroteo, abaten a "Santos" y a "El Español", operadores de "Los Mezcales" en Colima. @SSPC_COLIMA
Tras un tiroteo, abaten a "Santos" y a "El Español", operadores de "Los Mezcales" en Colima. @SSPC_COLIMA

Los fallecidos fueron identificados como Sergio “N”, alias “El Español”, de 26 años, y Francisco “N”, conocido como “Santos”, de 27. Ambos abrieron fuego contra los elementos de seguridad durante un operativo, quienes respondieron a la agresión.

De acuerdo con las autoridades, “El Español” operaba como enlace logístico y financiero y encabezaba una célula de sicarios que le dio relevancia tras recientes detenciones de otros liderazgos del grupo.

Por su parte, “Santos”, originario de Villa de Álvarez, era señalado como operador de narcomenudeo y registraba detenciones previas por robo en 2020 y 2021, además de un arresto en julio de 2026 por posesión de droga del que salió libre por determinación judicial.

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