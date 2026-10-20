México elimina más de mil registros de proveedores asiáticos de acero: niega exportar metal extranjero a EEUU como propio

Aranceles al acero.

Guardar

México retiró más de mil registros de proveedores asiáticos de acero después de detectar que algunas plantas declaradas en los certificados de importación no existían. La medida forma parte de las acciones del Gobierno mexicano para verificar la procedencia de este metal y fortalecer los controles comerciales, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que la dependencia envió un equipo a Asia para comprobar la existencia de las instalaciones señaladas por los importadores como origen del material, tras las inspecciones, las autoridades eliminaron del listado a los vendedores que no pudieron acreditar que las productoras registradas fueran reales.

PUBLICIDAD

Asimismo, Ebrard también rechazó que el país utilice sus exportaciones para triangular acero hacia Estados Unidos, una práctica conocida como transhipment y señalada por el Gobierno de Donald Trump. En ese sentido, defendió los mecanismos de supervisión nacionales y cuestionó que esta acusación sirva para justificar los aranceles aplicados al metal mexicano.

Secretaría de Economía detecta plantas inexistentes en certificados de importación

El secretario detalló que las revisiones se enfocaron en comprobar la información incluida en los documentos que presentan los importadores para acreditar la procedencia del acero, estos certificados contienen los nombres y las direcciones de las plantas donde supuestamente se fabrica el material adquirido.

Sin embargo, durante las verificaciones, el equipo enviado por la Secretaría de Economía encontró que algunas de las instalaciones declaradas no existían, por lo que procedió a retirar más de mil registros de proveedores asiáticos.

PUBLICIDAD

“Retiramos todos los que vimos que no son reales, que no son veraces”, afirmó Ebrard al explicar los resultados de las inspecciones.

Agregó que algunos importadores habrían proporcionado certificados con datos importantes bajo la idea de que las autoridades mexicanas no viajarían hasta esos lugares para comprobar la información. Hasta el momento no se ha precisado en qué países se realizaron las visitas, ni las identidades de las compañías involucradas.

Acero. REUTERS/Karen Pulfer Focht

México rechaza arancel del 50% al acero y aluminio

Ebrard sostuvo que México ha entregado a Estados Unidos pruebas sobre los controles que aplica para garantizar el origen de sus exportaciones de acero, asegurando que actualmente no se han identificado operaciones de triangulación comercial en los envíos de este producto.

PUBLICIDAD

“Entonces, hoy en día no identificamos en nuestras exportaciones de acero ‘transhipment’”, señaló.

A partir de estos resultados, se consideró que las acusaciones sobre esta práctica no cuentan con fundamentos suficientes para respaldar los gravámenes estadounidenses, por lo que el Gobierno de México reiteró su rechazo al arancel del 50% que Washington aplica al acero y al aluminio mexicanos.

Como parte de las gestiones para modificar esta medida, se presentó información técnica y detalles de sus procesos de fabricación con el objetivo de obtener una respuesta favorable antes de que concluya el año.

Actualmente, México mantiene una postura crítica frente al gravamen, pues EEUU registra un superávit en el intercambio comercial de este material con el país.

Gobierno busca ampliar la certificación de origen nacional

Además de las inspecciones a proveedores extranjeros, la Secretaría de Economía pretende extender los mecanismos para certificar la procedencia de los productos mexicanos, con la finalidad de abarcar la mayor parte de las exportaciones y, posteriormente, incorporar también el consumo dentro del mercado nacional.

PUBLICIDAD

Ebrard indicó que ya existen verificaciones en el sector de la electromovilidad, como parte de estos esfuerzos por fortalecer la identificación del origen de los bienes.