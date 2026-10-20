Cempasúchil en maceta o por manojo ¿Cuál dura más y cuál sale más barato?

Una mujer evalúa la compra de flores de cempasúchil en maceta o en ramo dentro de un mercado de plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Con la llegada de la temporada de cempasúchil, surge una duda recurrente entre quienes preparan su ofrenda: ¿conviene más comprar la flor en maceta o en manojo? La respuesta combina precio, duración y el uso que se le dará en el altar, una decisión que forma parte de una tradición con raíces de miles de años en el territorio mexicano.

En general, la maceta resulta la opción más barata y de mayor duración, mientras que el manojo cortado ofrece flexibilidad para armar arreglos pero exige cuidados diarios y tiene una vida más corta.

PUBLICIDAD

Gobierno de México/Redes sociales

Diferencias de precio entre maceta y manojo

En distintos puntos de venta de la Ciudad de México, una maceta de cempasúchil puede costar entre 15 y 100 pesos, según su tamaño y el mercado. En el Mercado de Jamaica se han reportado macetas de 25, 35 y 40 pesos.

Los manojos o ramos, en cambio, se consiguen entre 60 y 180 pesos, según los precios relevados en distintos puntos de venta de la capital. En el Estado de México los precios son más elevados: el costo de la maceta llega hasta los 40 pesos y el manojo va de 80 a cien pesos. Se informó además que el precio de la flor podría incrementarse hasta un 30% respecto a la temporada anterior.

PUBLICIDAD

Esa diferencia convierte a la maceta en la opción más accesible para quienes buscan cuidar el presupuesto sin resignar la tradición.

Los manojos o ramos, en cambio, se consiguen entre 60 y 180 pesos, según los precios relevados en distintos puntos de venta de la capital. En el Estado de México los precios son más elevados: el costo de la maceta llega hasta los 40 pesos y el manojo va de 80 a cien pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál dura más tiempo

La planta en maceta dura notablemente más que la flor cortada. Puede conservarse hasta 10 días con buen riego, e incluso semanas si se le da continuidad después de la celebración.

El manojo cortado, en cambio, dura entre 4 y 10 días en agua limpia, dependiendo de los cuidados aplicados. El camino de pétalos, al tratarse de flor deshojada y expuesta al aire, es lo que menos resiste: apenas entre uno y dos días antes de verse seco y oscurecido.

PUBLICIDAD

La flor cortada en manojo o ramo dura menos que la planta en maceta porque ya no tiene raíz que la alimente, por lo que su vida útil depende enteramente del agua y los cuidados posteriores a la compra.

Una flor con miles de años de historia

El uso ritual del cempasúchil antecede a la llegada de los españoles. El Códice Florentino registra su cultivo entre los pueblos mesoamericanos, que distinguían variedades según el tamaño de sus pétalos: las flores grandes y dobles recibían el nombre de hembras cempoalxóchitl, mientras que las simples se llamaban macho cempoalxóchitl.

Los mexicas asociaban el color amarillo y naranja de la flor con el sol y con la diosa Mictecacíhuatl, señora del inframundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su nombre proviene del náhuatl cempohualxochitl, que significa “veinte flores” o “flor de los veinte pétalos”, en alusión a su abundante floración. La planta es nativa de México y crece de forma silvestre en buena parte del territorio, desde el centro hasta regiones como Chiapas, Yucatán y Sonora.

PUBLICIDAD

Los mexicas asociaban el color amarillo y naranja de la flor con el sol y con la diosa Mictecacíhuatl, señora del inframundo. Se creía que su intenso aroma y su color encendido tenían el poder de guiar a las almas de los difuntos de regreso a la tierra.

La leyenda de Xóchitl y Huitzilin

Cuando Huitzilin murió en la guerra, Xóchitl pidió a Tonatiuh reunirse con él. El dios la transformó en una flor dorada, cuyos pétalos abrieron al contacto de un colibrí en el que se había reencarnado su amado. Desde entonces, según la tradición popular, cada vez que un colibrí se posa sobre una flor de cempasúchil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los relatos que explican el origen simbólico de la flor destaca la leyenda de Xóchitl y Huitzilin, una pareja de jóvenes enamorados que subía cada día a una montaña dedicada al dios Tonatiuh para dejar ofrendas florales.

Cuando Huitzilin murió en la guerra, Xóchitl pidió a Tonatiuh reunirse con él. El dios la transformó en una flor dorada, cuyos pétalos abrieron al contacto de un colibrí en el que se había reencarnado su amado. Desde entonces, según la tradición popular, cada vez que un colibrí se posa sobre una flor de cempasúchil, los enamorados vuelven a encontrarse. El relato refuerza el simbolismo de la planta como puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

PUBLICIDAD

Patrimonio de la humanidad y sincretismo religioso

El Día de Muertos combina los rituales funerarios de los pueblos originarios con el calendario católico traído por los españoles en el siglo XVI. De esta fusión surgió la celebración actual, dividida entre el 1 de noviembre, dedicado a los niños difuntos, y el 2 de noviembre, jornada principal en honor a los adultos fallecidos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró en 2003 a esta festividad Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, y la incorporó después a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

En la cosmovisión indígena, la muerte no representa una ausencia sino una presencia viva que regresa de forma transitoria. Por eso se esparcen pétalos de cempasúchil formando senderos que van desde la entrada de las casas hasta el altar, con la intención de que las almas no se pierdan en su camino de regreso.

PUBLICIDAD

Recomendaciones de compra según la temporada 2026

Las macetas admiten mayor anticipación. Se recomienda esperar hasta el 25 de octubre para comprarlas si se busca que la flor llegue fresca a la ofrenda, aunque su mayor resistencia permite adquirirlas incluso antes. 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El momento de compra también influye en la frescura final de la flor. Para manojos cortados, lo ideal es adquirirlos entre el 26 y el 29 de octubre, de forma que lleguen en óptimas condiciones a los días centrales de la festividad.

Las macetas admiten mayor anticipación. Se recomienda esperar hasta el 25 de octubre para comprarlas si se busca que la flor llegue fresca a la ofrenda, aunque su mayor resistencia permite adquirirlas incluso antes.

Se informó que el adelanto en el inicio de ventas y el aumento de precios de este año responden a las intensas lluvias registradas en los campos de cultivo, lo que afectó la producción en zonas como Xochimilco. Para quienes arman una ofrenda básica, el gasto total que incluye una maceta de cempasúchil, veladoras, papel picado, pan de muerto, calaverita y un kilo de fruta se ubica entre 198 y 345 pesos en la Ciudad de México, según precios orientativos reportados en distintos mercados.

PUBLICIDAD