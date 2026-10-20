Noroña admite que la 4T “cometió un error” al llevar la austeridad al plano personal y defiende a Malú Mícher

Durante la defensa de Malú Mícher, el legislador sostuvo que las personas deciden cómo viven y comparó la exigencia privada con obligar a alguien a una huelga de hambre forzada. Crédito: Cuartoscuro

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El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña reconoció que su movimiento “ha cometido un error” al plantear que la austeridad, que definió como una política pública, llegue al ámbito personal. Lo dijo al defender a la senadora Malú Mícher, criticada por reclamar el acceso a los Salones Premier de Aeroméxico.

¿Qué fue lo que dijo Noroña?

Gerardo Fernández Noroña señala al movimiento y admite que se “ha cometido un error” al plantear que la austeridad, que definió como una política pública, llegue al ámbito personal

En un video, el legislador afirmó que a la senadora “la traen de la gamarra” porque reclamó que ya no puede entrar a un salón recién remodelado. Dijo que él tampoco acude al Salón Premier de Aeroméxico, porque no viaja en clase Premier ni acepta ascensos. Agregó que paga el acceso al de American Express.

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Sobre quienes critican a Mícher, afirmó que “se vuelven locos los de la derecha” porque son “racistas y clasistas”.

Su tesis central fue que nadie puede ser obligado a la austeridad en su vida privada. Comparó la exigencia con forzar a alguien a una huelga de hambre. Según el senador, la forma en que cada persona vive es “su derecho y su decisión”.

El origen: la queja de Mícher contra Aeroméxico

La masacre en Salamanca, que dejó once muertos y doce heridos, reaviva el debate sobre la seguridad en Guanajuato. | Crédito: Facebook/ Malú Mícher

La polémica empezó el 17 de octubre. La senadora publicó en X un mensaje en el que criticó las restricciones que Aeroméxico aplica desde el 1 de septiembre a los Salones Premier.

Mícher escribió que la clientela frecuente ya no podrá usar las salas en ningún aeropuerto, o solo en vuelos internacionales, o únicamente con tarjeta American Express o Inbursa/Aeroméxico. También dijo que la aerolínea no avisó por ninguna vía y anunció que pediría una reunión en el Senado para que la empresa explicara sus nuevas políticas.

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La aerolínea sostiene que sí notificó los cambios. Según el aviso publicado, desde el 1 de septiembre los vuelos nacionales en Clase Premier ya no incluyen acceso al Salón Premier, mientras que los internacionales lo conservan según las condiciones aplicables.

Las críticas dentro y fuera de Morena

El mensaje generó reacciones inmediatas:

La senadora Téllez García llamó “prepotente” a Mícher y le pidió dejar a un lado el discurso de la austeridad.

En redes, usuarios argumentaron que una legisladora de un movimiento que hizo de la austeridad un eje discursivo no debería llevar al ámbito legislativo el acceso a salas VIP de una empresa privada.

Otros perfiles calificaron como presión institucional la petición de reunión con una empresa privada desde el Senado por un descontento personal como pasajera.

Un artículo de opinión señaló que el reclamo no se centró en medicamentos ni en madres buscadoras, y que contrasta con el discurso de austeridad e igualdad del movimiento.

No es la primera vez que Noroña separa austeridad pública y personal

El presidente de la mesa directiva dio a conocer imágenes del interior de su vivienda ubicada en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos (YouTube/GFNorona Oficial)

La postura que repitió ahora tiene antecedentes. En septiembre de 2025, durante un encuentro con universitarios, defendió la compra de una casa valuada en 12 millones de pesos con crédito hipotecario. Dijo que se confunde la política pública de austeridad con la personal y que no tiene obligación de ser austero.

En abril de este año sostuvo que ningún integrante de la 4T está obligado a llevar una vida austera en lo personal, siempre que sus ingresos sean legales y transparentes, y que la austeridad corresponde al ejercicio del presupuesto público.

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El marco interno de Morena

El deslinde de Noroña contrasta con los llamados de la dirigencia del partido. La entonces dirigente nacional Luisa María Alcalde dijo en varias ocasiones que los integrantes del movimiento deben “predicar con el ejemplo” y mantener una conducta de “justa medianía”. El propio Noroña ha sido señalado antes por viajar en clase Premier, según medios que recogieron esas críticas.

Un debate que sigue abierto

Con su reconocimiento de un “error”, el senador lleva el debate más allá del caso de la sala VIP. Ahora la discusión es si la austeridad debe ser solo una regla para el gasto público o también un estándar de conducta para quienes representan al movimiento.

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Hasta el momento no hay una postura oficial de Morena sobre la afirmación de Noroña. Tampoco se ha informado si Aeroméxico accederá a la reunión solicitada por Mícher en el Senado.