Muere Carlos Miguel Suárez Soto: el actor que dejó Televisa tras sufrir un secuestro y terminó vendido tacos (RS)

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Carlos Miguel Suárez Soto murió este martes 20 de octubre, informó su amigo y colega Roberto Tello, conocido como “El Coreano”.

El actor mexicano, recordado por dar vida a Poncho en Tú y yo, llevaba años fuera de las telenovelas y atendía un puesto de tacos en Ciudad de México tras enfrentar problemas económicos y las secuelas de un secuestro.

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Roberto Tello confirmó el fallecimiento durante la madrugada con una publicación en Instagram. “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió el actor al despedirse de Suárez Soto.

Carlos Miguel Suárez Soto formó parte de las producciones de Televisa durante las décadas de 1980 y 1990. Su trayectoria incluyó participaciones en telenovelas de distintos horarios y géneros, además de unitarios que permanecieron al aire durante varios años.

Roberto Tello confirmó la muerte de Carlos Miguel Suárez Soto

La noticia volvió a colocar en el centro la historia de un actor que dejó los foros de televisión luego de sufrir un secuestro. Carlos Miguel habló públicamente de ese episodio en 2017, cuando explicó que la agresión cambió su vida personal y profesional.

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En una entrevista con De Primera Mano hace 7 años atrás, el actor explicó que permaneció privado de la libertad durante cuatro días. Según su testimonio, el hecho comenzó como un secuestro exprés, pero se prolongó más de lo previsto.

“Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, declaró Carlos Miguel a De Primera Mano. El actor evitó abundar sobre las circunstancias en que fue retenido.

Suárez Soto dijo que sufrió lesiones durante el secuestro. Explicó que perdió algunos dientes y que sus agresores le lastimaron los tendones. Después recibió terapias para recuperarse.

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“Yo sí acaso perdí algunos dientes, me sacaron los tendones, pero ya estoy mucho mejor que antes”, dijo el intérprete al programa de Imagen Televisión.

El secuestro alejó al actor de los foros de Televisa

Carlos Miguel sostuvo que no dio seguimiento legal al caso por temor a que sus hijas fueran atacadas. De acuerdo con su relato, los secuestradores tenían fotografías de ellas.

“No hubo… ya no di seguimiento porque como tenían fotos de mis hijas, que me agarraron con fotos de mis hijas, yo ya no quise hacer nada”, señaló en la conversación con De Primera Mano.

El actor también vinculó sus dificultades económicas con los cambios en la industria televisiva. Explicó que la reducción de las telenovelas y el aumento de las series modificaron las oportunidades laborales para intérpretes que habían trabajado de forma constante en ese formato.

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“Sufrí un secuestro, luego también se juntaron las cosas. Lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series”, declaró Carlos Miguel en 2017.

El secuestro alejó al actor de los foros de Televisa

Suárez Soto afirmó que, después del secuestro, quedó sin condiciones para retomar de inmediato su actividad profesional. “Con lo del secuestro me dejaron ahí pelas, pelapapas”, expresó al describir las consecuencias que enfrentó.

Carlos Miguel vendió tacos en Ciudad de México

Lejos de las grabaciones, Carlos Miguel comenzó a vender comida para generar ingresos. Primero ofreció tacos de canasta y después amplió su negocio con tacos de guisado, tortas, burritos y otras preparaciones.

El puesto se convirtió en su principal ocupación durante los últimos años. El actor habló sin reservas sobre ese cambio y explicó que buscaba sostenerse tras la falta de trabajo en televisión.

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La venta de alimentos ocurrió luego de una carrera que incluyó participaciones en Dos mujeres, un camino, Volver a empezar, Soñadoras, Amigas y rivales, Muchachitas, Las vías del amor, La verdad oculta y Mujer de madera.

También apareció en episodios de Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe. Su presencia en esos programas lo mantuvo ligado a la pantalla chica aun después de que disminuyeron sus participaciones en telenovelas.

<i>Amores con trampa</i> marcó una de sus últimas telenovelas

Según los registros disponibles sobre su carrera, Carlos Miguel Suárez Soto participó en Amores con trampa en 2015. Esa producción figuró como una de sus últimas apariciones en una telenovela.

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Su último trabajo televisivo habría sido un capítulo de Como dice el dicho, transmitido en 2018. Después de ese proyecto, no se conocieron nuevos créditos actorales del intérprete.

La muerte de Carlos Miguel Suárez Soto ocurrió después de varios años alejado de los foros. Su trayectoria quedó ligada a Poncho, el personaje de Tú y yo, y a una generación de producciones que marcaron la programación de Televisa.