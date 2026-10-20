Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

Ismael El Mayo Zambada García denunció que fue traicionado por su ahijado Joaquín Guzmán López que lo secuestró y lo entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio. Foto: Infobae México

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó que posee registros sobre el arresto de Ismael Zambada García, “El Mayo”, pero se negó a entregarlos bajo el argumento de proteger la privacidad de terceros. Con ello, se mantiene cerrado el acceso a los documentos que explicarían cómo el cofundador del Cártel de Sinaloa terminó bajo custodia estadounidense.

El periodista Ioan Grillo publicó la carta de respuesta el 19 de octubre de 2026 en su cuenta de X. La solicitud, presentada por el investigador Joseph Hefferon al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), lleva el folio 1679203-001 y pedía todo registro relacionado con el arresto de Zambada y de Joaquín Guzmán López, ocurrido el 25 de julio de 2024.

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La respuesta a la solicitud aclaró que: “Si bien se reconoce la existencia de registros del FBI, los registros están exentos de divulgación, ya que procesar estos expedientes de terceros constituiría una invasión injustificada de la privacidad personal”.

(Captura de pantalla)

El texto oficial señaló que el investigador Joseph Hefferon “no demostró de forma suficiente que el interés público en la divulgación, vinculado con las operaciones y actividades del gobierno, prevalezca sobre los intereses de privacidad personal” de los involucrados.

La captura que ocasionó la guerra interna del Cártel de Sinaloa

El expediente que el FBI mantiene cerrado corresponde al episodio del 25 de julio de 2024, cuando un avión privado aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.

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A bordo viajaban Zambada y Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ambos quedaron detenidos por autoridades estadounidenses al descender de la aeronave.

Una fotografía del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, siendo detenido por agentes federales, se exhibe junto a un avión Beechcraft King Air, utilizado en julio de 2024 para transportar a Estados Unidos a Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del notorio narcotraficante "El Chapo" Guzmán, en el Museo del Aire War Eagles, donde el avión se encuentra cedido por el FBI, en Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, el 9 de julio de 2026. REUTERS/Paul Ratje

Ismael “El Mayo” Zambada sostuvo desde entonces que fue engañado y trasladado contra su voluntad. Esa versión se confirmó el 30 de noviembre de 2025, cuando el hijo de “El Chapo” se declaró culpable de narcotráfico y crimen organizado ante una corte de Chicago y admitió haber entregado al líder sinaloense a las autoridades estadounidenses.

La confesión profundizó la ruptura entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa (CDS): La Mayiza, integrada por los herederos de Zambada, y Los Chapitos, encabezados por los hijos de “El Chapo”. El enfrentamiento entre ambos grupos desató una ola de violencia en Sinaloa que continúa dos años después del operativo.

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El FBI entregó hace unos meses la aeronave utilizada en el operativo, un Beechcraft King Air 200, al War Eagles Air Museum. El avión quedó en exhibición pública mientras los registros oficiales sobre su uso permanecen reservados en ambos países.

México también reservó el expediente

El Jando, relacionado al operativo de traslado de El Mayo Zambada a EEUU. |Crédito: SSPC | @foro_militar

El hermetismo estadounidense tiene un espejo en México. La Fiscalía General de la República (FGR) ha reservado por cinco años, hasta 2031, el expediente relacionado con la identidad del presunto piloto de la aeronave, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”. El Comité de Transparencia de la institución avaló la reserva el 19 de agosto de 2026.

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Núñez Ojeda fue detenido por autoridades mexicanas el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Sinaloa, y entregado a Estados Unidos el 13 de agosto de ese año, dentro de un grupo de 26 presuntos delincuentes.

La FGR lo identificó después de haberlo entregado como el piloto del operativo, mediante un peritaje de voz sobre una grabación de SENEAM en la que solicitaba código transponder a la torre de control de Ciudad Juárez. En un principio, se había afirmado que “El Jando” no tenía nada que ver con el secuestro de Zambada.

La FGR ha negado también una solicitud separada que pedía fotografías, videos, registros de vuelo y comunicaciones con autoridades estadounidenses sobre el traslado. El solicitante pidió que, de existir información protegida, se entregaran al menos versiones públicas con los datos sensibles testados. La Fiscalía rechazó incluso esa alternativa, con el argumento de que la documentación forma parte de una investigación en trámite.

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Casi dos años en una prisión descrita como “el infierno en la tierra”

Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua.

La opacidad de ambos gobiernos no afecta el desenlace judicial de Zambada, ya resuelto en Estados Unidos. El 25 de agosto de 2025, el capo de 76 años se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, de liderar una organización criminal continua y de un cargo de asociación delictuosa bajo la ley RICO, luego de que el DOJ acordó no buscar la pena de muerte.

Desde el 14 de septiembre de 2024, Zambada estuvo registrado en el Buró Federal de Prisiones (BOP) con el número 27102-511, recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), instalación descrita en reportes periodísticos como “el infierno en la tierra” por hacinamiento y cortes de energía constantes.

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El 20 de julio de 2026, el juez federal Brian M. Cogan lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y ordenó un decomiso por 15,000 millones de dólares. Durante la audiencia, Cogan reveló que Zambada padece “enfermedades progresivas” y que su estado mental “va a la deriva hacia el deterioro cognitivo”, por lo que recomendó, sin que fuera vinculante, que cumpla la condena en un hospital-prisión federal.

Dibujo de la corte de la aparición de Ismael "El Mayo" Zambada en una corte federal de Brooklyn October 18, 2024 REUTERS/Jane Rosenberg

El abogado de Zambada, Frank Pérez, pidió explícitamente que su cliente no sea enviado a la ADX Florence en Colorado, donde está recluido “El Chapo” en aislamiento estricto, y propuso como alternativas el FMC Butner, el FMC Rochester o el MCFP Springfield.

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Zambada ha expresado además su deseo de regresar a México para cumplir la condena en su país, opción que no está contemplada en el acuerdo judicial estadounidense.

En medio del caso, Netflix estrenará el 29 de octubre de 2026 el documental La caída de El Mayo, dirigido por Darren Foster y Miguel Fernández Flores, con entrevistas al abogado Frank Pérez y una reconstrucción de las hipótesis sobre secuestro, traición u operación encubierta detrás de la captura de Zambada.