Cárteles mexicanos habrían enviado sicarios a Ucrania para aprender a usar drones, acusa Rusia

Drones FPV utilizados durante la guerra en Ucrania estarían detrás de la supuesta capacitación recibida por sicarios mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a Ucrania de haber entrenado a integrantes de cárteles mexicanos en el ensamblaje y manejo de drones bajo condiciones de combate, una práctica que, según el organismo ruso, habría despertado preocupación entre autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes por el servicio de espionaje ruso, grupos criminales mexicanos habrían enviado durante un periodo prolongado a sus sicarios a territorio ucraniano para recibir capacitación en el uso de estos dispositivos.

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El SVR afirmó que autoridades estadounidenses identificaron a al menos 80 personas que habrían recibido entrenamiento dentro de las filas del Ejército ucraniano.

La inteligencia rusa sostuvo que la capacitación habría incluido conocimientos para el ensamblaje y utilización de drones en escenarios de combate, mientras que el dinero utilizado para pagarla, según su versión, habría provenido de recursos obtenidos por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El organismo ruso también lanzó acusaciones de corrupción contra funcionarios cercanos al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al asegurar que los pagos por el supuesto entrenamiento habrían sido transferidos a personas vinculadas con su administración.

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La inteligencia rusa afirmó que Estados Unidos detectó el supuesto entrenamiento de integrantes de cárteles mexicanos en Ucrania. 8 de octubre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El supuesto vínculo con los drones FPV

El señalamiento adquiere relevancia debido a la expansión del uso de drones de primera persona (FPV) durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Estos aparatos pueden ser modificados para cumplir distintas funciones y permiten a sus operadores dirigirlos con precisión hacia objetivos específicos.

Según el SVR, la investigación estadounidense sobre la supuesta presencia de integrantes de cárteles mexicanos entrenados en Ucrania habría provocado preocupación dentro de las autoridades ucranianas.

El servicio de inteligencia ruso afirmó que en la oficina de Zelenski existiría inquietud ante la posibilidad de que operadores de drones FPV capacitados en territorio ucraniano terminaran utilizando esas habilidades dentro de organizaciones criminales mexicanas.

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La preocupación, según la versión rusa, estaría relacionada con los riesgos que esto podría representar para agentes estadounidenses que participan en operaciones contra el narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos.

El SVR incluso sostuvo que una eventual cooperación entre el gobierno de Zelenski y organizaciones criminales mexicanas podría convertirse en un nuevo elemento contra la continuidad política del mandatario ucraniano.

Geopolítica · Narcotráfico Rusia acusa a Ucrania de entrenar a sicarios mexicanos en el manejo de drones El Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) sostiene que integrantes de cárteles mexicanos habrían recibido entrenamiento militar en Ucrania. La versión no cuenta con confirmación independiente de Estados Unidos o México. Nota editorial: toda la información marcada como "versión del SVR" corresponde a un comunicado de inteligencia rusa, no a hechos confirmados. Úsalo como guía para distinguir entre acusación y dato documentado. 80 Presuntos sicarios entrenados, según el SVR Versión SVR 17 de 32 Estados con ataques con drones en México Documentado 5.5 años Periodo analizado por ACLED Documentado 3 Estados con mayor concentración de ataques Documentado Dos versiones de la misma historia Versión del SVR (sin confirmar) Lo documentado sobre drones en México Acusación de la inteligencia rusa. El SVR sostiene que grupos criminales mexicanos habrían enviado sicarios a Ucrania para recibir entrenamiento en ensamblaje y manejo de drones en condiciones de combate. Autoridades estadounidenses habrían identificado a 80 personas entrenadas dentro del Ejército ucraniano.

entrenadas dentro del Ejército ucraniano. El pago habría provenido de recursos del narcotráfico hacia Estados Unidos.

El SVR acusa de corrupción a funcionarios cercanos a Volodímir Zelenski por presuntamente recibir esos pagos.

por presuntamente recibir esos pagos. Ninguna autoridad estadounidense o mexicana ha confirmado de forma independiente esta versión. El SVR sostiene que grupos criminales mexicanos habrían enviado sicarios a Ucrania para recibir entrenamiento en ensamblaje y manejo de drones en condiciones de combate. Hallazgos de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Un informe publicado en septiembre documenta el uso real de drones por grupos criminales en México, sin vínculo comprobado con entrenamiento ucraniano. Grupos criminales usaron drones para ataques en 17 de los 32 estados del país en los últimos cinco años y medio.

del país en los últimos cinco años y medio. Los principales registros se concentran en Sinaloa, Guerrero y Michoacán .

. ACLED prevé que la tendencia continúe en 2027 por el bajo costo de los drones comerciales y su facilidad de modificación. Un informe publicado en septiembre documenta el uso real de drones por grupos criminales en México, sin vínculo comprobado con entrenamiento ucraniano. Estados con mayor actividad de drones criminales (dato documentado) Sinaloa Guerrero Michoacán Uno de los tres estados con mayor concentración de ataques con drones según ACLED. También es el lugar donde el Ejército aseguró en octubre decenas de drones con cable de fibra óptica. Cronología del señalamiento Documentado ACLED publica su informe sobre drones criminales en México ▾ El informe de septiembre documenta ataques con drones en 17 estados durante los últimos cinco años y medio, concentrados en Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Versión SVR El SVR difunde el comunicado sobre el entrenamiento en Ucrania ▾ El servicio de espionaje ruso acusa a Ucrania de haber capacitado a sicarios mexicanos, señalando que el pago habría salido de recursos del narcotráfico. Versión SVR Rusia vincula la acusación con críticas contra Zelenski ▾ El organismo ruso suma el señalamiento a otras acusaciones contra el presidente ucraniano: supuesta corrupción, diferencias con Washington y la falta de elecciones durante la guerra. Pendiente Sin confirmación independiente de Estados Unidos o México ▾ Los señalamientos sobre los 80 supuestos sicarios entrenados corresponden únicamente a la versión difundida por la inteligencia rusa.

El organismo ruso vinculó sus acusaciones con otras críticas contra Zelenski, entre ellas supuestos actos de corrupción, sus diferencias con Washington y su negativa a convocar elecciones en medio de la guerra.

Los drones ya son utilizados por grupos criminales en México

Más allá de las acusaciones del espionaje ruso, el uso de drones por organizaciones criminales mexicanas ya ha sido documentado durante los últimos años.

Un informe de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) publicado en septiembre señaló que grupos criminales utilizaron drones para realizar ataques en 17 de los 32 estados de México durante los últimos cinco años y medio.

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Los principales registros se concentraron en Sinaloa, Guerrero y Michoacán, entidades donde distintas organizaciones delictivas han recurrido a estos dispositivos como parte de sus enfrentamientos y operaciones.

ACLED advirtió que esta tendencia podría continuar durante 2027, debido a que los drones comerciales tienen un costo relativamente bajo y pueden ser modificados para adquirir capacidades distintas a las previstas originalmente por sus fabricantes.

El SVR aseguró que al menos 80 integrantes de grupos criminales mexicanos fueron entrenados en Ucrania para operar drones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación del SVR, sin embargo, atribuye una dimensión internacional a esta tendencia al señalar que presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas habrían viajado hasta Ucrania para adquirir conocimientos especializados en tecnología utilizada en el campo de batalla.

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Por ahora, los señalamientos sobre los 80 supuestos sicarios mexicanos entrenados por el Ejército ucraniano corresponden a la versión difundida por la inteligencia rusa y no se presentan en la información proporcionada como una confirmación independiente por parte de las autoridades estadounidenses o mexicanas.