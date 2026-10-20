México

Avena con agua o con leche: cuál es la diferencia en sabor y nutrientes

Elegir agua o leche para cocinar la avena no es solo cuestión de gusto, ya que cada opción ofrece beneficios distintos para quienes buscan cuidar su peso, digestión o ingesta de proteína

Dos cuencos con avena y dos jarras de vidrio, una con leche y otra con agua, dispuestos sobre una mesa de madera clara.
La avena es uno de los cereales más completos para el desayuno, según especialistas en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La avena preparada con agua aporta cerca de 154 calorías y 5 a 6 gramos de proteína por taza, mientras que la misma porción cocinada con leche sube a casi 278 calorías y hasta 13 gramos de proteína, según datos del Sistema de Salud de Mayo Clinic y la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard.

La diferencia nace por completo del líquido usado para cocinar el cereal.

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El agua no suma calorías ni grasa ni azúcar, mientras que la leche aporta entre 120 y 150 calorías adicionales por taza, dependiendo de si es entera, semidescremada o light.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No existe una opción "mejor" entre agua y leche, todo depende del objetivo de cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor cambia de neutro a cremoso según el líquido

La avena con agua conserva un sabor neutro y ligeramente terroso, propio del grano, con una textura más líquida.

El líquido no aporta nada extra al cereal, por lo que el gusto de la avena y de los ingredientes que se le agreguen después destaca con mayor claridad.

Con leche de vaca, la avena adquiere una textura más espesa y cremosa. El sabor se vuelve más suave y dulce, resultado de la lactosa, el azúcar natural presente en los lácteos.

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Tazón de avena con arándanos, rodajas de pan integral, aguacate, frutas variadas, frutos secos y una taza de café sobre una mesa de madera.
La avena forma parte del grupo de cereales dentro del Plato del Bien Comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las leches vegetales, como la de almendra o avena, también producen una textura cremosa similar a la de la leche de vaca.

Conviene revisar que no tengan azúcar añadida, ya que algunas marcas incluyen endulzantes que alteran el sabor final del platillo.

La proteína casi se duplica al usar leche

Cocinada solo con agua, la avena aporta la proteína propia del grano: entre 5 y 6 gramos por taza. Al prepararse con leche, ese aporte sube a un rango de 9 a 13 gramos, gracias a las proteínas lácteas que se suman a las del cereal.

Este dato resulta relevante para quienes buscan un desayuno con mayor poder de saciedad o necesitan más proteína en la mañana, por ejemplo personas que hacen ejercicio con regularidad.

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La leche de vaca aporta dulzor natural gracias a la lactosa. (Imagen ilustrativa infobae)

La avena es el cereal con mayor contenido proteico, según la UNAM

De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la avena es el cereal con mayor contenido proteico y de aminoácidos esenciales, además de aportar fibra soluble e insoluble que fortalece la actividad intestinal y ayuda a reducir el nivel de colesterol.

Mariana Isabel Valdés Moreno, jefa de la Carrera de Nutriología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, señaló a UNAM Global que los cereales integrales, como la avena, ayudan a mantener niveles estables de glucosa en la sangre y aportan energía sostenida.

Un tazón con avena, frambuesas, arándanos, fresas y semillas se encuentra sobre una mesa de madera junto a una taza de café y una cuchara.
Una taza de avena con agua aporta entre 5 y 6 gramos de proteína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la avena se cocina con leche, su aporte mineral se incrementa con el calcio y el fósforo propios de los lácteos.

La leche contiene además lactosa, un azúcar natural que no está presente cuando la avena se cocina solo con agua, por lo que esa versión siempre tiene más azúcares que la preparada sin lácteos.

El beneficio principal de la avena no cambia con el líquido

Sin importar si se cocina con agua o con leche, la avena mantiene su contenido de beta-glucano, un tipo de fibra soluble que le da a este cereal su fama como alimento saludable.

El comunicado de la UNAM detalla que esta fibra fortalece la actividad intestinal y, según estudios nutricionales recientes citados en el mismo texto, ayuda a reducir el nivel de colesterol en la sangre.

Una cuchara de madera saca avena con trozos de manzana de un bol. Un vaso de agua con gotas de condensación está a un lado.
El beta-glucano es la fibra soluble responsable de los principales beneficios de la avena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué conviene según el objetivo de cada persona

Para quienes buscan reducir calorías o evitan los lácteos, la preparación con agua resulta más conveniente, ya que mantiene el valor calórico bajo y sin grasas añadidas.

Para quienes buscan aumentar su consumo de proteína y calcio en el desayuno, la leche —de preferencia sin azúcar añadida— ofrece un resultado más completo desde el punto de vista nutricional.

Para el control del azúcar en sangre, el agua reduce la carga glucémica total del platillo, al no sumar la lactosa de la leche.

Ilustración en acuarela de un cuenco de avena con arándanos, frambuesas y semillas, junto a un recipiente de yogur con cucharas de madera.
Remojar el grano entre seis y ocho horas mejora su digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valdés Moreno recomienda incorporar cereales integrales como la avena de forma preventiva en la dieta, no solo de manera reactiva, pues cuidar la alimentación desde antes puede disminuir molestias asociadas a distintas etapas de la vida, según explicó a UNAM Global.

Remojar la avena antes de cocinarla mejora la absorción de minerales

La avena contiene de forma natural ácido fítico, un compuesto que se une a minerales como el hierro, el calcio y el zinc, dificultando que el cuerpo los aproveche por completo.

Este efecto está documentado en investigaciones publicadas en Archivos Latinoamericanos de Nutrición, revista oficial de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición.

El remojo del grano, ya sea en agua o en leche, activa una enzima llamada fitasa, que degrada el ácido fítico y mejora la disponibilidad de esos minerales en el organismo.

La avena es una fuente accesible y económica de fibra y proteína vegetal. (YouTube/labifigras Laboratorio 8 FESC 4 UNAM)

De acuerdo con este cuerpo de investigación, el macerado de la avena incrementa de forma comprobada la absorción de hierro.

Dejar la avena en remojo entre seis y ocho horas, o incluso durante toda la noche en el refrigerador, es una práctica sencilla que no requiere más que un recipiente con tapa.

Esta técnica también suaviza el grano y facilita su digestión, en especial para personas con el estómago sensible.

El tipo de avena también influye en su valor nutricional

No toda la avena es igual. La menos procesada, conocida como avena cortada o en grano, conserva mayor cantidad de fibra y tarda más en cocinarse, de acuerdo con información del Sistema de Salud de Mayo Clinic.

Su digestión es más lenta, lo que ayuda a mantener estable el azúcar en la sangre por más tiempo.

La avena en hojuelas, la más común en los supermercados mexicanos, se cocina más rápido porque el grano ya fue aplanado, aunque conserva una cantidad de fibra similar a la anterior.

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La preparación con agua resulta ideal para dietas bajas en calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena instantánea, en cambio, es la más procesada y suele contener menos fibra.

Los sobres de avena instantánea con sabor representan el caso que requiere mayor atención, pues con frecuencia incluyen azúcares añadidos que no están presentes en la avena natural. Revisar la etiqueta nutricional antes de comprar ayuda a identificar estos productos.

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