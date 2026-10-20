Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

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Cempasúchil, catrinas monumentales y cruces cubiertas de flores naranjas y rojas transformaron la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en una ornamentada escena de Día de Muertos. A ocho meses de la muerte del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el despliegue floral en el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, ha desatado a su vez críticas en redes sociales, donde usuarios han cuestionado que se siga homenajeando a uno de los capos más buscados y sanguinarios en la historia de México.

Esta es la primera conmemoración de Día de Muertos desde que Oseguera Cervantes fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa. La ornamentación también se extendió a la tumba de su operador Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, quien murió ese mismo día en El Grullo tras coordinar bloqueos e incendios en respuesta al despliegue militar.

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La decoración incluyó cruces elaboradas con flores rojas y naranjas, catrinas de gran formato y figuras de San Judas Tadeo. Entre los adornos también destacaron un perro y un gallo, éste último en alusión al apodo “El Señor de los Gallos”, con el que era conocido Oseguera Cervantes.

Alex’s Florerías presume su “arte floral”

(TikTok: ALEX’S FLORERÍAS)

La cuenta de TikTok Alex’s Florerías, con sede en Guadalajara, publicó videos e imágenes donde presenta la decoración como un trabajo de “arte floral” sin mencionar directamente a quién pertenecen las tumbas.

“No se trata solamente de poner flores, sino de transformar sentimientos en arte, honrar recuerdos y crear decoraciones que dejen a todos sin palabras”, escribió la cuenta en una de sus publicaciones, que acumuló 376 “me gusta” al momento de ser consultado por Infobae.

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En una segunda publicación, con la canción Amor Eterno de fondo, la floristería añadió: “Hay ausencias que duelen y recuerdos que abrazan el alma. Este Día de Muertos llenamos de flores el camino de quienes ya no están”.

(Capturas de pantalla)

Previamente, la florería Di Aroma también ha sido ubicada como una de las responsables de varios arreglos en la tumba de Oseguera Cervantes y Macías Ureña en fechas como el Día del Padre. En esa ocasión, una figura de 1.80 metros de alto que costaba 35,000 pesos, y coronas de hasta 5,000 rosas con precio de 75,000 pesos adornaron la tumba del capo.

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Ninguna de las dos florerías aparece señalada en las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde abril de 2015 ha sancionado a más de 250 individuos y entidades vinculadas al CJNG.

(TikTok: ALEX’S FLORERÍAS)

Internautas abren debate por adornos

Desde que fue instalada, la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes ha generado polémica por sus lujosos adornos y los homenajes que recibe en el panteón Jardín Recinto de la Paz.

La decoración de Día de Muertos reavivó el debate en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron los honores dedicados al exlíder del CJNG y recurrieron a la ironía para poner en duda que las cruces y los símbolos religiosos pudieran representar una forma de redención.

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Las reacciones oscilaron entre el reclamo directo al trato brindado al capo y las burlas hacia la ostentación floral, en un tono que distingue claramente entre homenaje y repudio. Varios usuarios recurrieron a referencias de la cultura pop y a comparaciones con la violencia atribuida al CJNG para cuestionar la pertinencia de la decoración.

El lugar está lleno de flores y arreglos ostentosos El lugar está lleno de flores y arreglos ostentosos. (X/@Alfie_Acosta)

Entre los comentarios destacan los siguientes:

“Jajajjajaja, pinches narcos, ojalá volviera a revivir el viejo ese para que se lo vuelvan a cargar”

“Es ver esto y entender por qué a Ernesto de la Cruz lo recordaron tantos años”

“Por mucho arreglito que le pongan ese cabrón ya estará ardiendo en el infierno (si realmente murió)”

“Ya está en el infierno ese mugroso”

“Pinches narcos ya pronto lo van hacer su santo los culeros”

“Bien católicos cuando ese culer* y toda la escoria como él se van a ir al infierno mismo”

“Piensan que con mil cruces en su tumba se va a ir a cielo”

“¿Es un pétalo por cada víctima?"

Un punto para hacer narcoturismo

El sepulcro de Oseguera Cervantes registró un incremento de visitantes desde mayo de 2026, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández. El funcionario señaló que varios de los visitantes “ni siquiera tienen familiares sepultados” en el cementerio y únicamente llegan para tomarse fotografías antes de retirarse.

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Supuesta imagen del epitafio de El Mencho. (X/@EnriqueEnVivo)

Hernández explicó que, según reportes de la propia administración del panteón, algunas personas incluso provienen de otros estados con el único fin de conocer el sitio donde fue sepultado el exlíder criminal. El funcionario reconoció además que la presencia constante de visitantes generó inquietud entre familiares de otros difuntos, debido a que algunos arreglos florales y coronas terminaron invadiendo espacios de tumbas cercanas.

El funcionario precisó que no existen reportes de personas armadas ni incidentes violentos vinculados a las visitas, y que la vigilancia en la zona se mantiene de forma aleatoria, coordinada con el personal de seguridad interno del propio cementerio. En abril, el coordinador estratégico de seguridad en Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, había descartado presencia de “halcones” u otras conductas delictivas en el lugar, tras versiones que circularon en redes sociales.

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La lápida de Oseguera Cervantes lleva un epitafio que lo describe como “el mejor padre, esposo, abuelo y hermano”, además de una frase atribuida a Emiliano Zapata: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”. La de Macías Ureña incluye el texto: “Hoy descansan dos hombres que dejaron huella y su lealtad fue hasta la muerte”.