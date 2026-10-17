México propondrá modificar las reglas del acuerdo comercial con Asia-Pacífico ante las nuevas barreras de Estados Unidos

México propondrá modificar las reglas del acuerdo comercial con Asia-Pacífico (Foto: Shutterstock)

Guardar

México propondrá en noviembre modificar las reglas de origen de los productos contemplados en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat), con el objetivo de adaptar el acuerdo a los cambios del comercio internacional y al endurecimiento de las medidas proteccionistas implementadas por Estados Unidos.

Esta iniciativa surgió con la necesidad de perfeccionar las disposiciones que determinan qué mercancías pueden acceder a los beneficios comerciales entre los países miembros.

PUBLICIDAD

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard informó sobre esta propuesta durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el pasado 16 de octubre. Durante su discurso, explicó que el planteamiento se presentará en las reuniones de la Comisión del Tipat, programadas del 23 al 27 de noviembre, en un contexto donde los aranceles y los requisitos sobre la procedencia de los bienes adquieren mayor relevancia en las relaciones económicas.

Asimismo, advirtió que el escenario internacional está cambiando y que competir mediante precios y calidad ya no será suficiente. Ahora, las empresas también deberán demostrar con mayor precisión dónde se fabrican los componentes de sus productos, ante las nuevas exigencias que acompañan las políticas comerciales estadounidenses.

PUBLICIDAD

Fotografía cedida por la Secretaría de Economía de México de su titular, Marcelo Ebrard (c), en una comparecencia ante diputados este viernes, en Ciudad de México (México). EFE/ Secretaría de Economía /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México plantea actualizar las reglas de origen del Tipat

Las reglas de origen establecen los criterios que permiten determinar si una mercancía puede recibir las ventajas arancelarias de un tratado, de acuerdo con el lugar donde se elaboran sus componentes o se fabrica el producto.

El titular de Economía señaló que el país propondrá perfeccionar estas disposiciones para que el pacto, vinculado a 12 economías de América, Asia, Oceanía y Europa, entre ellas Canadá, Japón, Australia, Chile y Reino Unido, responda a las nuevas condiciones del intercambio comercial.

Siguiendo con su discurso, explicó que Estados Unidos avanza hacia un modelo de comercio administrado, en el que intervienen cada vez más requisitos y disposiciones, además de los impuestos a las importaciones. Este panorama obliga a las naciones participantes a revisar sus mecanismos de negocios para mantener la competitividad de sus exportaciones.

PUBLICIDAD

Aumento en el contenido nacional de sus exportaciones

Otro de los temas relevantes durante su comparecencia fue el reto de incorporar más componentes nacionales a los productos que vende en el extranjero, destacando la necesidad de impulsar empresas mexicanas especializadas en electrónica y semiconductores.

Esta última industria resulta estratégica ante el crecimiento de la demanda de equipos destinados a la inteligencia artificial (IA). En junio, Ebrard estimó que México y EEUU dependen de Asia en aproximadamente 90% para su abastecimiento de esta tecnología, por lo que ambas naciones buscan disminuir esa concentración mediante el desarrollo de cadenas productivas en Norteamérica.

Autoridades mexicanas buscan incorporar más componentes nacionales a los productos que vende en el extranjero especialmente en el ámbito de semiconductores. REUTERS/Florence Lo/Ilustración

Guadalajara gana presencia en la industria vinculada con la IA

Como ejemplo del avance mexicano en este ámbito, Ebrard mencionó que en Guadalajara ya se ensamblan servidores destinados a centros de datos. Según explicó, el país comienza a tener una mayor participación en actividades relacionadas con la IA.

PUBLICIDAD

La propuesta de revisar las reglas del Tipat se suma así al desafío de fortalecer la producción nacional y desarrollar proveedores tecnológicos propios, en un entorno internacional marcado por mayores restricciones comerciales y una creciente importancia del origen de las mercancías.