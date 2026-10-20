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“Los vamos a extrañar”: Checo Pérez pide disfrutar la Fórmula 1 en México antes de que sea demasiado tarde

El piloto tapatío también habló sobre el final de su carrera en la máxima categoría del automovilismo

(REUTERS/Jakub Porzycki)
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Sergio ‘Checo’ Pérez se prepara para vivir una nueva edición del Gran Premio de México. Después de ausentarse de la Fórmula 1 durante un año, el piloto mexicano regresó a la parrilla este 2026 con Cadillac y está a pocos días de reencontrarse con su afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la antesala de la carrera en Austin, Texas, el tapatío habló sobre lo que representa volver a competir en casa y reconoció que su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo se encuentra en una etapa avanzada.

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El Gran Premio de México será muy especial para mí. Obviamente soy consciente que ya estamos mucho más cerca del final que del inicio, pero por eso quiero disfrutar muchísimo estos Grandes Premios que son un sueño”, expresó durante la presentación de una edición especial de la camioneta Cadillac Escalade, dedicada al piloto mexicano.

Pérez suma 298 participaciones en Grandes Premios de F1 y espera completar su carrera en Austin sin contratiempos para llegar a las 300 competencias en México. Alcanzar esa cifra frente a sus compatriotas convertiría la cita en el circuito capitalino en un momento significativo de su trayectoria.

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Checo quiere disfrutar su regreso al Gran Premio de México

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

La ausencia de la temporada pasada hizo que el regreso de Checo Pérez a la carrera de casa tuviera un significado distinto. El mexicano reconoció que volver a encontrarse con la afición es uno de los momentos que más ilusión le generan en esta nueva etapa con Cadillac.

Siento que empieza a llegar el Gran Premio cuando estoy en México, más cuando el año pasado no estuve en la Fórmula 1. Tengo mucha ilusión de regresar a casa y va a ser un Gran Premio muy especial porque cumplo justo, imagínate, cumplo 300 GP’s en mi país”, comentó.

El piloto también destacó que compartir ese momento con su familia y con quienes lo han acompañado durante su carrera es parte de lo que hace tan especial competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pérez aprovechó para recordar la importancia de no dar por sentado que México forme parte del calendario de la Fórmula 1. Para el tapatío, el Gran Premio representa una oportunidad para mostrar al mundo la pasión de los aficionados mexicanos y la imagen del país ante una audiencia internacional.

Ya vemos muy normal la Fórmula 1 en México. Ya esperamos el Gran Premio y lo vemos como un fin de semana normal en nuestro país, pero no hay que acostumbrarnos porque estoy seguro de que, en unos años los vamos a extrañar”, señaló.

Checo Pérez reconoce que los aficionados esperaban verlo pelear por podios

Sergio Pérez con traje deportivo de Red Bull sostiene un trofeo plateado con los brazos en alto junto a un integrante del equipo.

El cambio de Red Bull a Cadillac también ha modificado las expectativas alrededor del mexicano. Después de competir con una escudería que pelea por las primeras posiciones, Pérez ahora forma parte de un proyecto que inició su recorrido en la Fórmula 1 esta temporada.

El piloto reconoció que para algunos seguidores ha sido complicado acostumbrarse a verlo en una situación deportiva diferente, pues durante sus años anteriores estaban habituados a verlo luchar por podios y victorias.

Obviamente, es difícil de asimilar para los aficionados, porque quieren verme ganar y estar en la pelea. Están acostumbrados a eso”, explicó ante los medios de comunicación.

Sin embargo, el piloto tapatio aseguró que ha recibido respaldo para afrontar esta nueva etapa y que sus seguidores comprenden que el contexto de Cadillac es distinto al que vivió con Red Bull.

Ahora la situación es distinta, pero lo entienden perfectamente y apoyan totalmente este proyecto. Tengo mucha suerte de contar con ellos”, agregó.

Cadillac lanza una edición especial en honor a Checo Pérez

(Cadillac)
(Cadillac)

El regreso del mexicano también ha servido como parte de la estrategia de Cadillac para conectar con los aficionados. La marca presentó una versión especial de la camioneta Escalade dedicada a Pérez, con una producción limitada a 11 unidades, en referencia al número que utiliza el piloto en la Fórmula 1.

El vehículo tiene un precio superior a los cuatro millones de pesos y forma parte de las iniciativas vinculadas con la llegada de la escudería estadounidense a la máxima categoría en 2026.

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