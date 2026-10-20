México

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La esposa de El Chapo exige una reparación económica a Penguin Random House por usar sin autorización su imagen en el libro “Emma y las otras señoras del narco”

Ilustración de una mujer con corona dorada, aretes y chaqueta negra frente a un fondo cubierto de billetes de cien dólares estadounidenses.
Una ilustración retrata a Emma Coronel Aispuro con una corona dorada y una chaqueta negra frente a un muro de billetes de cien dólares estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Emma Coronel presentó una demanda contra la editorial Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el uso no autorizado de su imagen en el libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, y exige una reparación económica.

El abogado de Coronel, Hugo Torres, confirmó la acción legal en entrevista con Telemundo: “Metimos una demanda por la explotación no autorizada de la propia imagen de la señora en contra de Penguin Random House ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”.

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Torres insistió en que el litigio de Coronel no busca cuestionar las afirmaciones que el libro hace sobre su vida, sino el uso de una fotografía que ella publicó en su cuenta de Instagram el 2 de julio de 2020, el día de su cumpleaños. “No estamos hablando del contenido. La acción se limita al uso de la propia imagen”, sostuvo el abogado.

Emma Coronel demanda a editorial que publicó libro "Las señoras del narco" de Anabel Hernández.(Instagram:@threalemmaecoronel/Cuartoscuro)
Emma Coronel demanda a editorial que publicó libro "Las señoras del narco" de Anabel Hernández.(Instagram:@threalemmaecoronel/Cuartoscuro)

La fotografía, ubicada entre las páginas 224 y 225 del libro, fue modificada también para usarse en la portada, según detalló Torres. “La modifican, la pasan a una especie, no sé si de caricaturización o para darle un efecto llamativo, por los colores que se usan”, explicó.

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Rechazó el argumento de libertad de expresión que esgrime la editorial: “Irónicamente, Penguin Random House dice que la libertad de expresión le permite hacer eso. Eso no se puede”.

Torres también precisó que ninguno de los usos dados a la fotografía contó con el consentimiento de su clienta. “Nunca autorizó ni que tomaran su foto, ni que la mutilaran, ni que la modificaran y mucho menos que la usaran en la portada del libro”, afirmó.

¿Qué se sabe de las supuestas ganancias del libro?

Anabel Hernández en conferencia de prensa
Fotos: J.M. Mariscal/Infobae

Torres reconoció que su equipo tiene acreditadas al menos 200,000 copias vendidas del libro, publicado en 2021, aunque evitó precisar una cifra económica exacta.

“Ellos son quienes tienen los números”, dijo, en referencia a que la editorial controla las cifras oficiales de distribución, y añadió que las ventas totales “podrían ser mayores” a esa cantidad.

El libro salió a la venta en noviembre de 2021. Según un comunicado de Penguin Random House, el costo de la publicación en ese entonces era de 299 pesos, incluidas tiendas digitales.

Con ese precio oficial y las 200,000 copias reconocidas por Torres, el cálculo de ventas brutas asciende a 59,800,000 pesos, más de 3 millones 246 mil dólares.

El precedente de Vizcarra marca el cálculo de una posible indemnización millonaria

La jugosa indemnización que podría cobrar la socialité Violeta Vizcarra y dejaría en aprietos a Anabel Hernández y su editorial (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La jugosa indemnización que podría cobrar la socialité Violeta Vizcarra y dejaría en aprietos a Anabel Hernández y su editorial (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El antecedente más citado para dimensionar el reclamo de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán es el de la socialité Violeta Vizcarra, quien ganó una demanda similar contra la misma editorial ante el IMPI el 21 de mayo de 2025, por el uso de su imagen en el libro Las señoras del narco: amar en el infierno, también escrito por Anabel Hernández.

En Las señoras del narco: amar en el infierno, Hernández presenta a Violeta Vizcarra como una figura con vínculos personales y logísticos con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. La fuente principal de ese capítulo es una mujer identificada como “Celeste”, quien se describe como expareja sentimental de Beltrán Leyva durante una década.

El expediente I.M.C. 2213/2023 (I-346) 27046 determinó que Penguin Random House usó sin autorización una fotografía de Vizcarra tomada de redes sociales, tanto en portada como en páginas interiores del libro.

La editorial recibió una multa superior a los 500,000 pesos, y Vizcarra quedó habilitada para reclamar hasta el 40% de las ventas netas del libro como compensación adicional por daños y perjuicios, de acuerdo con el comunicado del despacho Maceo, Torres y Asociados. La resolución señala que el argumento de libertad de expresión “no justifica el uso comercial de la imagen ni la afectación a su presunción de inocencia y dignidad”.

Anabel Hernández
Anabel Hernández lanzará su libro las señoras del narco aman el infierno (Amazon/Archivo)

Si se aplicara ese mismo porcentaje del 40% al cálculo bruto del caso de Coronel, el resultado teórico ascendería a 23,920,000 pesos, casi 1 millón 300 mil dólares.

Esa proyección, sin embargo, parte de ventas brutas y no netas, que es la base real que usó el IMPI para habilitar el reclamo de Vizcarra, por lo que cualquier monto neto resultaría menor al calculado aquí.

La diferencia entre ambos conceptos no es menor. Las ventas netas descuentan costos de producción, impresión, distribución y márgenes de la editorial y de las librerías, cifras que ninguna de las partes ha hecho públicas ni para el libro de Vizcarra ni para el de Coronel. Sin ese desglose, cualquier cálculo basado en ventas brutas, como el de 59.8 millones de pesos, sirve solo como referencia de magnitud, no como proyección real de la indemnización.

El precedente que sirve de referencia para proyectar la cifra de Coronel carece de un dato esencial: el monto final que Vizcarra recibió tras el fallo del IMPI.

Según La Lista, en junio de 2025 se esperaba que “en las próximas semanas se definan los montos exactos de la compensación económica a favor de Vizcarra”. Más de un año después, se desconoce la cifra final que habría cobrado la socialité.

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