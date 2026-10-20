México

Agua de frutas con “ojos” de lichi: la bebida para sorprender en Halloween

Aprende a preparar esta bebida de Halloween con lichis, arándanos y jugo rojo en solo 10 minutos

Dos vasos con líquido rojo, lichis y arándanos sobre una mesa con calabazas pequeñas, velas negras encendidas y hojas secas.
Agua de frutas con ojos de lichi: receta fácil para Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una bebida roja con ojos de lichi flotando puede convertir una reunión sencilla en una fiesta inolvidable. Esta receta para Halloween combina ingredientes fáciles de conseguir con una presentación llamativa que parece salida de una película de terror.

El efecto visual se logra con lichis y arándanos. El lichi, por su color claro y su forma redonda, funciona como la parte blanca del ojo. En el centro, un arándano crea la pupila. Al colocarlos dentro de una bebida roja, el resultado recuerda a unos ojos flotando en un vaso.

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Una bebida de Halloween fácil y sin alcohol

El agua de frutas con “ojos” de lichi es una opción práctica para celebrar Halloween sin complicarse con preparaciones largas. No necesita cocción, licuadora ni utensilios especiales. Solo hace falta preparar la bebida, formar los ojos y servirla muy fría.

La receta puede ofrecerse a niñas, niños y adultos, ya que no contiene alcohol. También funciona como una alternativa original para una fiesta infantil, una reunión familiar o una cena temática de Halloween.

El jugo rojo aporta el color principal. Puedes utilizar jugo de frutos rojos, granada o uva. También es posible elegir una bebida de color intenso, siempre que combine con el sabor dulce y delicado del lichi.

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Cuencos con lichis y arándanos, vaso con hielo, jarra con jugo rojo, cuchara, colador y calabaza pequeña sobre una superficie negra.
El efecto visual se logra con lichis y arándanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para preparar el agua de frutas

Para preparar 2 porciones, necesitas los siguientes ingredientes:

  • 6 lichis frescos o en almíbar, sin hueso.
  • 6 arándanos frescos.
  • 300 mililitros de jugo rojo, como jugo de frutos rojos, granada o uva.
  • 100 mililitros de agua fría.
  • Hielo al gusto.

Los lichis en almíbar son una opción práctica porque ya vienen pelados y sin hueso. Sin embargo, conviene enjuagarlos ligeramente antes de utilizarlos para retirar parte del jarabe y equilibrar el dulzor de la bebida.

Si utilizas lichis frescos, retira la cáscara y el hueso con cuidado. Procura conservar la fruta completa para que pueda contener el arándano en el centro.

Cómo hacer el agua de frutas con ojos de lichi paso a paso

1. Lava los arándanos con agua fría y escúrrelos bien.

2. Si utilizas lichis en almíbar, colócalos en un colador y enjuágalos ligeramente. Déjalos escurrir durante unos minutos.

3. Revisa el hueco que dejó el hueso en cada lichi.

4. Coloca 1 arándano dentro de cada lichi. Presiona con suavidad para evitar que la fruta se rompa.

5. Elige arándanos pequeños o medianos para que entren con facilidad y queden ajustados en el centro.

6. Vierte los 300 mililitros de jugo rojo en una jarra.

7. Añade los 100 mililitros de agua fría y mezcla hasta integrar.

8. Prueba la bebida. Si deseas un sabor más fresco, agrega unas gotas de jugo de limón.

9. Coloca hielo en 2 vasos transparentes.

10. Reparte la bebida entre los vasos.

11. Añade 3 ojos de lichi en cada vaso.

12. Sirve de inmediato para conservar el contraste entre el lichi y el arándano.

Vaso con líquido rojo, hielo, lichis y arándanos sobre una mesa de madera con calabaza iluminada, velas encendidas, hojas secas y telarañas.
La receta lleva jugo rojo, lichis y arándanos, y no requiere cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para formar los ojos de lichi

El tamaño del arándano es importante para lograr una buena presentación. Si es demasiado grande, puede romper el lichi. Si es muy pequeño, puede caerse al mover el vaso.

También puedes utilizar moras pequeñas, uvas sin semillas o bolitas de gelatina oscura. Estos ingredientes sustituyen al arándano y mantienen el contraste visual.

Para conseguir un efecto más intenso, elige un jugo de color rojo oscuro. El jugo de granada, frutos rojos o uva suele ofrecer mejores resultados que una bebida de tonalidad clara.

Cómo presentar la bebida para Halloween

Sirve el agua de frutas en vasos transparentes para que los ojos puedan verse con claridad. Los recipientes negros, morados o naranjas también ayudan a reforzar la temática de Halloween.

Puedes preparar una jarra grande y conservar los ojos de lichi en un recipiente aparte. De esta manera, cada invitado puede agregar la cantidad que prefiera a su vaso.

Otra opción consiste en colocar unas gotas de jarabe rojo en las paredes internas del vaso antes de añadir la bebida. El jarabe crea un efecto parecido al de gotas de sangre. Utiliza una cantidad pequeña para no modificar demasiado el sabor.

Tiempo de preparación y conservación

La receta requiere aproximadamente 10 minutos de preparación y no necesita cocción. Rinde 2 porciones de alrededor de 200 mililitros cada una, sin contar el hielo.

Conserva la bebida en una jarra tapada dentro del refrigerador durante un máximo de 24 horas. Guarda los ojos de lichi por separado y colócalos en los vasos justo antes de servir.

La bebida sabe mejor cuando está fría y recién preparada. Si permanece demasiado tiempo a temperatura ambiente, los lichis pueden ablandarse y perder su forma.

Dos manos sostienen vasos con líquido rojo, hielo y frutas frente a una mesa con calabazas talladas y velas encendidas.
Una preparación fría, rápida y perfecta para fiestas infantiles o reuniones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional aproximado

Cada porción contiene aproximadamente:

90 calorías.

22 gramos de carbohidratos.

20 gramos de azúcares.

1 gramo de proteínas.

0 gramos de grasas.

1 gramo de fibra.

5 miligramos de sodio.

Los valores pueden cambiar según el tipo de jugo utilizado, la cantidad de azúcar y si los lichis son frescos o vienen en almíbar.

Una receta sencilla para sorprender

El agua de frutas con “ojos” de lichi demuestra que una presentación original no requiere ingredientes complicados. Con lichis, arándanos y una bebida roja puedes preparar una opción temática para Halloween en pocos minutos.

La clave está en mantener la bebida fría, elegir un jugo de color intenso y añadir los ojos justo antes de servir. El resultado es una preparación sencilla, económica y fácil de adaptar a reuniones familiares, fiestas infantiles o cenas temáticas.

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