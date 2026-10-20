Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 20 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,7 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una leve variación positiva del 0,02%. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,59%, a pesar de que su variación interanual muestra una caída del -2,1%.
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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, marcando dos días consecutivos de crecimiento. La volatilidad actual se sitúa en 5,77%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 5,98%, lo que sugiere un leve aumento en la estabilidad del tipo de cambio.
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