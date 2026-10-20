México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 20 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,7 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una leve variación positiva del 0,02%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,59%, a pesar de que su variación interanual muestra una caída del -2,1%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, marcando dos días consecutivos de crecimiento. La volatilidad actual se sitúa en 5,77%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 5,98%, lo que sugiere un leve aumento en la estabilidad del tipo de cambio.

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