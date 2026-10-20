México

Diputados del PAN proponen castigar como traidores a la patria a los políticos ligados al crimen al organizado

La legisladora Kenia López Rabadán puso sobre la mesa esta iniciativa, que no es nueva en la bancada panista en San Lázaro

La diputada del PAN, Kenia López, propuso que los funcionarios coludidos con el crimen organizado sean castigados como traidores a la patria. Crédito: PAN
La diputada del PAN, Kenia López, propuso que los funcionarios coludidos con el crimen organizado sean castigados como traidores a la patria. Crédito: PAN
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Este martes, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para que los funcionarios y/o servidores públicos ligados al narcotráfico sean castigados por el delito de traición a la patria.

La expresidenta de San Lázaro propuso modificar el artículo 123 del Código Penal Federal, que aborda las sanciones sobre el delito en cuestión.

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Diputados del PAN proponen castigar como traidores a la patria a los “narcopolíticos”

Los propuesto por López Rabadán incluye proporcionales protección, información privilegiada o recursos públicos, con el fin de someter funciones de gobierno a las decisiones de los criminales.

Cabe señalar que el delito de traición a la patria contempla penas de cinco a 40 años de prisión, que es la sentencia que podría enfrentar el exfiscal de Chihuahua, Cesar Jáuregui, detenido la semana pasada.

Pide a la alianza oficialista respaldar su decisión

Kenia López también pidió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldar su propuesta. Algo que se ve muy complicado en la actual legislatura.

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Ante medios de comunicación, la diputada del blanquiazul aprovechó para cuestionar la falta de respuestas sobre los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos políticos militantes del partido oficial.

La diputada del PAN Kenia López Rabadán propuso que los funcionarios ligados al crimen organizado sean castigados como traidores a la patria. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

¿Quiénes son los verdaderos traidores a la patria para Kenia López Rabadán?

Para la legisladora de la oposición, los verdaderos traidores a la patria son los funcionarios que entregan la seguridad de los mexicanos al crimen organizado, a cambio de poder o dinero.

Siguiendo la ruta del proceso legislativo, la iniciativa panista tendrá que discutirse y aprobarse en el Congreso de la Unión para convertirse en ley.

¿Qué declaró la legisladora en la Cámara de Diputados?

En medio del escándalo por la detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua –entidad gobernada por la panista María Eugenia Campos–, por presuntamente ayudar a que agentes extranjeros operarán en territorio mexicano sin autorización federal y, por ello, acusado por el delito de traición a la patria, el PAN impulsa una legislación al respecto.

Desde el punto de vista de Kenia López, el delito de traición a la patria no siempre debe estár basado en injerencia extranjera, pues bastaría con que un funcionario o servidor público estuviera coludido con el crimen organizado para castigarlos por dicho ilícito.

“Una iniciativa para que se adicione la fracción 16 al artículo 123 del Código Penal Federal y se castigue a los servidores públicos que estén coludidos con el narcotráfico como traidores a la patria. Hoy pareciera que hay un discurso desde el gobierno y desde distintos medios de comunicación a propósito de quién es traidor a la patria y quién no es traidor a la patria”, dijo.

PAN pone en la mira el actuar de los funcionarios

Además, López Rabadán tachó de “politiquería”, las posturas del oficialismo respecto al delito de traición a la patria, pues quienes son cómplices de criminales también deben ser sancionados por este delito.

“Bueno, incluso ha habido algunos integrantes del régimen que dependiendo de la votación que se dé en alguna ley, consideran a los legisladores traidores a la patria o no traidores a la patria. Y eso es pura retórica, eso es puro discurso, eso es simple y sencillamente politiquería.

“La pregunta real es quiénes sí son traidores a la patria. Y desde mi perspectiva, los traidores a la patria son los que están entregando territorio mexicano, son los que están entregando la paz de las familias mexicanas a los cárteles, del narcotráfico”, agregó.

José Manuel Hinojosa Pérez propone castigos de hasta 140 años para funcionarios ligados al crimen.
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Los traidores a la patria son los servidores corruptos: diputada del PAN

Contrario a la narrativa del oficialismo, de que la traición a la patria solo ocurre cuando se detecta injerencia extranjera, López Rabadán consideró que el problema está más cerca, y son los servidores públicos corruptos.

“Por eso, el día de hoy he inscrito esta iniciativa para que el servidor público, esa persona, hombre o mujer, que cobra del erario, esto es, que cobra de los impuestos y que debería estar obligado a darle resultados positivos a los mexicanos, ese que en lugar de estar haciendo el bien hace el mal porque está coludido con el narcotráfico, porque están amafiados con el narco, esos servidores públicos deben ser sancionados.

“Y yo convoco a el partido de Morena, al Partido Verde Ecologista y al partido del PT a que acompañen esta iniciativa, a que de verdad les digamos traidores a la patria a los que sí son traidores a la patria. Y es a esos servidores públicos corruptos ligados con el crimen organizado y con el narco”, sentenció.

PAN ya propuso hasta 140 años de prisión para políticos ligados al crimen organizado

A inicios del pasado mes de septiembre, el PAN presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para aumentar las sanciones contra servidores públicos que tengan vínculos o colaboren con integrantes del crimen organizado.

La propuesta establecía penas de entre 80 y 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y la imprescriptibilidad de estos delitos.

El proyecto, denominado iniciativa en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, planteó modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La bancada panista buscó castigar a los funcionarios que aprovechan las estructuras del Estado para proteger, facilitar o beneficiar actividades criminales.

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Fue iniciativa prioritaria, pero la batearon

El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, señaló que la iniciativa sería una de las prioridades de su grupo parlamentario durante el actual periodo de sesiones. También relacionó la discusión con los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa.

Durante la presentación, Lixa sostuvo que la reforma pretendía impedir que los servidores públicos declarados responsables recuperen su libertad.

Sin embargo, días después, la alianza oficialista en San Lázaro frenó la propuesta panista y solo quedó en el discurso.

Vamos a ver qué ocurre con la propuesta de Kenia López Rabadán, quien impulsa una iniciativa para que los funcionarios ligados al narcotráfico sean castigados como traidores a la patria.

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