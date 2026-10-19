México

Pablo Lemus reporta cinco detenidos tras ataques con bombas molotov en edificios públicos de Jalisco

El mandatario estatal señaló que cinco personas fueron detenidas en una camioneta con reporte de robo y gasolina, luego de que un grupo provocara destrozos al cierre de la manifestación por la calidad del agua

El gobernador Pablo Lemus afirmó que un grupo de alrededor de 300 personas provocó destrozos y lanzó bombas molotov contra el Congreso y el Poder Judicial, después de la manifestación ciudadana. @PabloLemusN
El gobernador Pablo Lemus afirmó que un grupo de alrededor de 300 personas provocó destrozos y lanzó bombas molotov contra el Congreso y el Poder Judicial, después de la manifestación ciudadana. @PabloLemusN
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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó sobre la detención de cinco personas que presuntamente participaron en los ataques con bombas molotov contra las sedes del Congreso estatal y del Poder Judicial, durante las protestas por la calidad del agua en Guadalajara.

De acuerdo con el mandatario, los detenidos viajaban en una camioneta con reporte de robo, en cuyo interior fueron localizados bidones de gasolina.

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Lemus señaló que, al término de la manifestación pacífica por el agua limpia, un grupo de aproximadamente 300 personas provocó destrozos, rompió vidrios y lanzó explosivos contra edificios públicos.

El gobernador sostuvo que estos hechos se produjeron después de que los participantes violentos se separaran del contingente ciudadano.

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