Saúl Monreal acepta el candado antinepotismo de Morena, aplaza su aspiración por Zacatecas y va por la alcaldía de Fresnillo: “Esto apenas comienza” ahora?

Saúl Monreal confirmó que no participará en el proceso interno de Morena para la gubernatura de Zacatecas.

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El senador Saúl Monreal Ávila anunció su registro para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Fresnillo, Zacatecas, con lo que buscará participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027, en lugar de competir por la gubernatura del estado.

A través de un video difundido este domingo en sus redes sociales, el legislador explicó que su decisión responde a las reglas internas de Morena para evitar la sucesión inmediata entre familiares en cargos de gobierno, así como a la recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Saúl Monreal acata las reglas antinepotismo de Morena

El senador reconoció que las disposiciones de su partido le impiden participar en el proceso para elegir al próximo gobernador de Zacatecas en 2027, debido a que su hermano, David Monreal Ávila, ocupa actualmente ese cargo.

El senador buscará la alcaldía de Fresnillo en las elecciones de 2027. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

“Es conocida la decisión de la dirigencia nacional de Morena de establecer reglas internas para evitar la sucesión inmediata entre familiares en los cargos de gobierno. Y aunque esta disposición me impide participar en el proceso por la gubernatura de 2027 dentro de nuestro partido, he decidido respetarla”, expresó.

Monreal también señaló que tomó en cuenta la recomendación de Sheinbaum, con quien aseguró haber conversado personalmente sobre el tema.

El legislador afirmó que su registro para buscar la coordinación municipal de Fresnillo se realizó a petición expresa de Morena, luego de ajustar sus aspiraciones políticas a los lineamientos establecidos por la dirigencia nacional.

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El senador mantiene su intención de gobernar Zacatecas

Aunque decidió buscar una posición municipal para el próximo proceso electoral, Saúl Monreal sostuvo que no ha renunciado a su objetivo de convertirse en gobernador de Zacatecas en el futuro.

Saúl Monreal no ha abandonado su interés por gobernar Zacatecas, aunque decidió respetar las reglas internas de Morena. (INE)

El senador aseguró que su interés por encabezar el gobierno estatal es una aspiración que ha manifestado públicamente y por la que continuará trabajando, aunque por ahora se concentrará en el proceso interno de su partido en Fresnillo.

Su anuncio también puso fin a las especulaciones sobre el rumbo que tomaría su carrera política después de quedar fuera de la contienda interna por la gubernatura.

Entre los puntos principales de su mensaje destacan:

Se registró para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Fresnillo .

Aceptó que las reglas antinepotismo de Morena le impiden competir por la gubernatura de Zacatecas en 2027.

Señaló que escuchó la recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum .

Reiteró que mantiene su aspiración de gobernar Zacatecas en otro momento.

Saúl Monreal ajustó sus planes para 2027 ante las disposiciones de Morena, sin descartar su interés por gobernar el estado.(Crédito: X | @Saul_MonrealA)

Fresnillo, el municipio que Saúl Monreal ya gobernó

El senador cuenta con antecedentes al frente del ayuntamiento de Fresnillo, donde gobernó durante dos periodos consecutivos.

Llegó a la presidencia municipal en 2018, postulado por la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, y posteriormente obtuvo la reelección para el periodo 2021-2024.

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En octubre de 2023 solicitó licencia para separarse del cargo y participar en la contienda por el Senado de la República. En 2024 fue elegido senador por el principio de mayoría relativa.

En su mensaje, Monreal afirmó que conoce las condiciones del municipio y recordó los avances alcanzados durante sus administraciones, aunque reconoció que quedaron asuntos pendientes.

Fresnillo, el municipio que Saúl Monreal ya gobernó. (Foto: Senado de México)

También cuestionó la situación que, desde su perspectiva, enfrenta actualmente Fresnillo bajo el gobierno municipal encabezado por Javier Torres Rodríguez, del PRI.

Morena definirá el proceso rumbo a 2027

Con su registro, Saúl Monreal buscará avanzar en el procedimiento interno de Morena para obtener la candidatura a la presidencia municipal de Fresnillo, actualmente gobernado por el priista Javier Torres Rodríguez.

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El senador reiteró que su decisión no representa el abandono de sus objetivos políticos a largo plazo y adelantó que continuará trabajando en el municipio.

“Quiero decirles que esto apenas comienza”, expresó al referirse a la nueva etapa de su participación política.

La definición de la candidatura dependerá del proceso interno del partido, mientras que la gubernatura de Zacatecas seguirá siendo una de las aspiraciones que Monreal mantiene para el futuro.