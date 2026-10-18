Triciclo Circus Band, Sonido Gallo Negro y Yucatán A Go Go darán conciertos gratuitos por Día de Muertos en el CENART

El Centro Nacional de las Artes recibirá más de 380 actividades gratuitas durante la Feria de las Calacas 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria de las Calacas 2026 regresará al Centro Nacional de las Artes con dos jornadas gratuitas dedicadas al Día de Muertos. El encuentro se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con propuestas de arte, juego, tradiciones y espectáculos para bebés, niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

La edición número 26 reunirá más de 380 actividades y contará con la participación de más de 140 artistas de México y otros países. La entrada será libre, aunque el acceso a cada espacio dependerá del cupo disponible.

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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México organiza la feria mediante el programa Alas y Raíces, en colaboración con Unicef México. La programación busca acercar a las familias a las expresiones culturales vinculadas con la memoria, los altares y las celebraciones mexicanas en torno a la muerte.

El encuentro ofrecerá talleres, teatro, pasacalles, narraciones orales, zonas gráficas, exposiciones, laboratorios lúdicos e instalaciones. Las propuestas estarán distribuidas en distintos espacios del Cenart y tendrán actividades complementarias en el Bosque de Chapultepec.

La agenda artística incorporará 18 presentaciones musicales gratuitas durante el fin de semana. Los conciertos se realizarán principalmente en las Áreas Verdes del recinto, mientras que el Teatro recibirá dos funciones de Ajayu Dúo.

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La programación incluye música, talleres, ofrendas y experiencias para todas las edades

La feria contempla una agenda pensada para públicos de distintas edades. Las familias podrán participar en actividades que combinan el juego con el acercamiento a las tradiciones de Día de Muertos.

Uno de los ejes será la memoria. El programa contará con 16 ofrendas y con propuestas que invitan a recordar a familiares, amistades y otras personas queridas.

Unicef México organizará una actividad para elaborar pequeños altares en memoria de seres queridos. La propuesta está dirigida a las infancias y plantea el uso de los recuerdos como una forma de conocer y preservar esta tradición.

La muestra fotográfica Desde que te ausentaste, de Mariana Yampolsky, también formará parte de la cartelera. La exposición estará integrada por 32 imágenes sobre rituales y expresiones comunitarias relacionadas con la muerte en diversas regiones del país.

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El programa incorporará Raíces de Arteaga: Sones que trascienden el tiempo, una actividad dedicada a las tradiciones de Michoacán. La presentación incluirá demostraciones de música y danza.

La propuesta estará a cargo de Danza Folklórica Metzonalli Bailadores “Luz de luna” y el Arpa “Melodías de nuestra herencia”. Ambas participaciones llevarán al encuentro repertorios y bailes asociados con las expresiones tradicionales de esa entidad.

También se presentará El viaje al Mictlán, un performance de Karloz Atl. La obra plantea una historia contada por una sombra, mientras una ofrenda se convierte en parte de la experiencia escénica.

La feria contempla una agenda pensada para públicos de distintas edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 18 presentaciones musicales de la Feria de las Calacas 2026

La Feria de las Calacas tendrá 18 conciertos gratuitos entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La mayoría se realizará en las Áreas Verdes del Cenart, mientras que Ajayu Dúo tendrá dos funciones en el Teatro.

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Sábado 31 de octubre

Los Amos del Recreo | Áreas Verdes | 12:30 a 13:30

Station Beatz | Áreas Verdes | 13:30 a 14:30

Las Galletas de Mr. Esqueleto | Áreas Verdes | 14:30 a 15:30

Marisa Navarro | Áreas Verdes | 15:00 a 16:00

Los Tripulantes del OVNI | Áreas Verdes | 15:30 a 16:30

Orquesta Basura | Áreas Verdes | 16:30 a 17:30

Ajayu Dúo | Teatro | 17:00 a 18:00

Mosaico Sonidero | Áreas Verdes | 18:00 a 19:00

Ajayu Dúo | Teatro | 19:00 a 20:00

Triciclo Circus Band | Áreas Verdes | 20:00 a 21:00

Domingo 1 de noviembre

Vibra Muchá | Áreas Verdes | 12:30 a 13:30

Pim Pau | Áreas Verdes | 13:30 a 14:30

Marisa Navarro | Áreas Verdes | 14:00 a 15:00

Jammy | Áreas Verdes | 14:30 a 15:30

Crazysaurios | Áreas Verdes | 15:30 a 16:30

Yucatán A Go Go | Áreas Verdes | 16:30 a 17:30

Tiembó Prieto | Áreas Verdes | 18:00 a 19:00

Sonido Gallo Negro | Áreas Verdes | 20:30 a 21:30

Chapultepec tendrá una jornada con música, narraciones y actividades para niñas y niños

El Pabellón de Cultura Comunitaria, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, se sumará a la Feria de las Calacas el sábado 31 de octubre.

La programación se desarrollará de 11:00 a 19:00 horas en avenida Constituyentes 270, colonia Ampliación Daniel Garza.

Las actividades anunciadas para Chapultepec son las siguientes:

11:00 | Orquesta Comunitaria de Pinos

11:30 | Arrullos del mar y otras ukucanciones para soñar , con Ichi Cuenta Historias

12:00 | Inauguración de la exposición de la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL

12:00 a 18:00 | Ofrenda-instalación

13:00 | Noche de calacas , de Mojiganga Arte Escénico

14:00 | Nahuales y otros animales , narración de Charly Vagamundos

15:00 | ¡Muertos de la risa!, espectáculo musical de ¡Qué payasos!, con Nacho Mostacho y Beto Batuca

La jornada cerrará con el espectáculo de ¡Qué payasos!, que reunirá a Nacho Mostacho y Beto Batuca. La propuesta combinará música y humor como parte de la programación familiar prevista en Chapultepec.

Unicef México organizará una actividad para elaborar pequeños altares en memoria de seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de asistir, conviene revisar los canales oficiales de el Cenart y el Bosque de Chapultepec para confirmar horarios, sedes y posibles cambios en la programación. Aunque las actividades son gratuitas, el ingreso estará sujeto a la capacidad de cada espacio.

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