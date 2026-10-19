Nuevo frente frío se aproxima a México: cuándo llega y qué estados continuarán con bajas temperaturas y lluvias

El nuevo frente frío se aproximará a México el miércoles 21 de octubre por el noroeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El nuevo frente frío se aproximará a México el miércoles 21 de octubre por el noroeste, mientras el frente número 2 se alejará hacia el Mar Caribe. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la interacción de ambos sistemas, canales de baja presión y humedad mantenga lluvias en amplias zonas del país, además de temperaturas bajas en regiones montañosas hasta la madrugada del sábado 24.

La aproximación del sistema ocurrirá tras varios días de precipitaciones intensas en el oriente y sureste. El SMN indicó que Veracruz continuará como una de las entidades con mayor riesgo de lluvias, con acumulados intensos previstos para el martes y el miércoles.

PUBLICIDAD

El panorama también incluye viento de componente norte en el golfo de Tehuantepec y en sectores de Veracruz, así como oleaje elevado en costas del Pacífico y del golfo de México.

El frente número 2 dejará lluvias torrenciales antes de salir del país

Durante este lunes 19 de octubre, el frente número 2 se ubicará sobre el este y sur del golfo de México con características de estacionario. Su presencia provocará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco.

El sistema también ocasionará precipitaciones intensas en el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas. En Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias muy fuertes, mientras que Campeche tendrá precipitaciones fuertes.

PUBLICIDAD

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá un descenso de las temperaturas en el país. Además, generará un evento de norte con rachas de 60 a 80 km/h en el centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca.

En Tabasco, las rachas alcanzarán entre 40 y 60 km/h. La intensidad del viento disminuirá durante la noche, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

El oleaje será de entre 2 y 3 metros en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, además del golfo de Tehuantepec. En Campeche, las olas tendrán una altura de entre uno y dos metros.

PUBLICIDAD

El sistema también ocasionará precipitaciones intensas en el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veracruz seguirá con lluvias intensas entre martes y miércoles

El martes 20 de octubre, el frente estacionario se extenderá sobre el norte de la península de Yucatán. La combinación con un canal de baja presión en el oriente mexicano dejará lluvias intensas en el norte y sur de Veracruz.

Tabasco, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias muy fuertes. También se prevén precipitaciones fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, junto con chubascos en estados del norte, occidente y centro del país.

El viento del norte continuará en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en Oaxaca. Las rachas serán de entre 50 y 70 km/h y disminuirán conforme avance el día.

PUBLICIDAD

Para el miércoles 21, el frente número 2 ya se extenderá sobre el Mar Caribe y dejará de afectar directamente a la República Mexicana. Pese a ello, su masa de aire polar conservará el viento del norte en la costa sur de Veracruz y el istmo de Tehuantepec.

Ese día, Veracruz tendrá nuevamente lluvias intensas en sus regiones centro y sur. Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas registrarán precipitaciones muy fuertes, mientras que otros estados del centro, occidente y sureste enfrentarán lluvias fuertes o chubascos.

El nuevo frente frío llegará al noroeste el miércoles

El SMN anticipó que el miércoles se aproximará un nuevo frente frío al noroeste del territorio nacional. El aviso no precisa todavía la intensidad del sistema ni su trayectoria posterior, pero sí prevé lluvias fuertes y rachas de viento en esa región durante los días siguientes.

PUBLICIDAD

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con las corrientes en chorro polar y subtropical, favorecerá chubascos y lluvias fuertes en el norte del país, incluida la península de Baja California.

Para el jueves 22, Chihuahua tendrá lluvias muy fuertes en el norte, centro y sur. Veracruz y el norte de Oaxaca también recibirán precipitaciones de esa intensidad.

Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo registrarán lluvias fuertes. En Baja California Norte, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y otras entidades habrá chubascos.

El viernes 23, las lluvias fuertes se concentrarán en el norte de Sonora y Sinaloa, gran parte de Chihuahua, el sur de Tamaulipas, el sureste de San Luis Potosí y el norte de Puebla. El resto del territorio mantendrá una distribución más amplia de chubascos.

PUBLICIDAD

Tabasco, Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias muy fuertes. Crédito: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Las madrugadas seguirán frías en zonas altas de 11 estados

Las temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C persistirán en zonas serranas y elevadas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El descenso térmico se extenderá desde la madrugada del martes y continuará hasta la madrugada del sábado. El fenómeno afectará sobre todo a estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y el sureste.

En contraste, Sonora y Sinaloa conservarán temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C en sectores del sur y norte de ambas entidades, respectivamente. Otras zonas del litoral del Pacífico, el noreste y la península de Yucatán alcanzarán máximas de entre 30 y 35 °C.

PUBLICIDAD

El contraste entre las mañanas frías en las sierras y el calor diurno en estados costeros se mantendrá durante el periodo del pronóstico extendido.

Las temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C persistirán en zonas serranas y elevadas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Crédito: Cuartioscuro.

El oleaje y los vientos mantendrán riesgos en las costas

El golfo de Tehuantepec conservará rachas de viento de entre 40 y 60 km/h entre el miércoles y el viernes. Las costas del centro y sur de Veracruz también tendrán viento del norte durante parte de ese periodo.

Las costas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca registrarán oleaje de entre 2 y 3 metros desde el miércoles. En Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán se esperan olas de entre uno y dos metros.

PUBLICIDAD

El ciclón tropical Trudy, que este lunes provoca lluvias fuertes y oleaje en Jalisco, además de chubascos en Baja California Sur, se debilitará de forma gradual frente a las costas de Jalisco y Nayarit. El sistema dejará de afectar al país el martes.

El organismo meteorológico advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento. Estas condiciones pueden elevar el nivel de ríos y arroyos, causar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.