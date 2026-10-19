Morena admite participación de sus militantes en marcha por el agua y defiende su asistencia: “Fuimos como ciudadanos”

- Morena explica por qué sus integrantes acudieron a la protesta en Guadalajara.

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La secretaria de Comunicación del partido, Joselyn Hernández Sánchez, sostuvo que los militantes también tienen derecho a manifestarse como ciudadanos afectados.

La dirigencia negó haber convocado institucionalmente a la movilización y pidió investigar los actos violentos registrados en Guadalajara.

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La secretaria de Comunicación de Morena en Jalisco, Joselyn Hernández Sánchez, reconoció que integrantes del partido participaron en la marcha por el agua realizada en Guadalajara el domingo 18 de octubre, aunque sostuvo que acudieron a título personal y no como representantes de la organización política.

Durante una conferencia de prensa, la representante estatal argumentó que pertenecer a Morena no limita los derechos ciudadanos de sus integrantes, incluido el de manifestarse ante problemas que afectan a la población, como la exigencia de contar con agua limpia y segura.

La declaración ocurre después de que la dirigencia estatal negara haber organizado o convocado institucionalmente la movilización, en medio de cuestionamientos sobre la presencia de militantes y la difusión de convocatorias en redes sociales.

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Partido pide evitar que la disputa política desplace las demandas ciudadanas. (Artículo 19 )

Morena Jalisco defiende la participación de sus militantes en la protesta

Hernández Sánchez explicó que quienes forman parte del movimiento también enfrentan las consecuencias de la problemática del agua, por lo que consideró que su asistencia a la marcha debe entenderse desde su condición de ciudadanos.

La secretaria de Comunicación pidió evitar que la discusión sobre la afiliación política de los asistentes desplace el motivo principal de la protesta: exigir soluciones a los problemas relacionados con el suministro de agua en la entidad.

De acuerdo con su explicación, existe una diferencia entre la participación individual de los integrantes del partido y una convocatoria emitida formalmente por Morena para organizar o respaldar una movilización.

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La funcionaria insistió en que los militantes que acudieron lo hicieron por su condición de personas afectadas y en ejercicio de su derecho a la libre manifestación.

Morena sostiene que sus militantes acudieron a la marcha como ciudadanos afectados.

El partido niega haber convocado institucionalmente a la marcha

Antes de la movilización del 18 de octubre, Morena Jalisco difundió una postura en la que rechazó haber convocado a la protesta denominada “Revocación de Lemus y Agua Limpia”.

El partido también señaló que en redes sociales circularon publicaciones con su imagen y logotipos cuyo uso, aseguró, no había sido autorizado.

Por ello, pidió a sus militantes y simpatizantes consultar los canales oficiales antes de compartir convocatorias atribuidas a la organización.

Sin embargo, la presencia de integrantes de Morena y de representantes de fuerzas políticas aliadas en la manifestación generó cuestionamientos sobre la relación del partido con la protesta.

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La dirigencia estatal se deslindó de la convocatoria y señaló que el uso de su imagen y logotipos en publicaciones difundidas en redes sociales no fue autorizado. (@_MorenaJalisco)

Ante ese escenario, la dirigencia estatal mantuvo su deslinde de una convocatoria institucional, mientras defendió la participación individual de quienes acudieron a expresar su inconformidad.

Morena pide investigar los actos violentos y las denuncias policiales

Además de fijar su postura sobre la asistencia de sus integrantes, la dirigencia estatal solicitó esclarecer los hechos ocurridos durante las dos movilizaciones recientes por el agua en Guadalajara, particularmente las denuncias sobre el uso de la fuerza pública y los destrozos registrados durante las protestas.

Entre los puntos que Morena pidió investigar se encuentran:

La actuación de los cuerpos de seguridad durante la marcha del 11 de octubre .

Las denuncias de agresiones y posibles abusos contra manifestantes.

La identidad de las personas que participaron en los destrozos durante la movilización del 18 de octubre.

La posible organización de los grupos involucrados en los actos violentos.

Las responsabilidades correspondientes por los hechos registrados en ambas jornadas.

La dirigencia estatal pidió esclarecer los hechos registrados durante las marchas del 11 y 18 de octubre en Guadalajara, así como identificar a las personas involucradas en los actos violentos. TPX IMAGES OF THE DAY

La vocera también manifestó su respaldo a las investigaciones para esclarecer quién dio las órdenes relacionadas con la actuación policial y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos.

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Morena acusa a Movimiento Ciudadano de desviar la atención de la crisis del agua

Hernández Sánchez cuestionó los señalamientos de Movimiento Ciudadano contra Morena y sostuvo que las diferencias entre partidos no deben desplazar las demandas de la población.

La representante estatal afirmó que su partido respaldará la exigencia de agua limpia, segura y suficiente, así como el derecho de las personas a manifestarse. También rechazó la propuesta del gobierno estatal relacionada con un acueducto, al considerar que tiene un carácter privatizador.

En ese contexto, Morena pidió a las autoridades de Jalisco atender las demandas ciudadanas y transparentar las decisiones relacionadas con el suministro de agua.