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¿Quién es la mascara? 2026: Los dos eliminados este domingo

Dos personajes abandonaron la competencia tras los duelos triples de la noche

¿Quién es la Máscara?
Dos personajes abandonaron la competencia tras los duelos triples de la noche. (Captura de pantalla YouTube ¿Quién es la Máscara?)
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¿Quién es la Máscara? 2026 dejó dos eliminaciones en su segunda emisión, transmitida este domingo 18 de octubre. Dos personajes perdieron sus respectivos duelos triples frente al panel de investigadores y al voto del público, y sus identidades tomaron por sorpresa a todos los presentes.

El programa reunió seis personajes nuevos divididos en dos rondas de tres competidores cada una. Los investigadores de la temporada, integrados por Yuri, Anahí, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann, fallaron en sus pronósticos para ambos desenmascaramientos de la noche.

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El primer duelo triple presentó a Beto Batazo, Dr. Kaboom y Octavia Ventosa. Batazo cantó y bailó el tema “Este” de El Alfa y Nfasis, mientras Dr. Kaboom interpretó “Mi Mayor Anhelo” de Banda MS y Octavia Ventosa cerró con “Cada Qué” de Belanova.

Los cuatro investigadores coincidieron en salvar a Dr. Kaboom. El público decidió rescatar después a Octavia Ventosa, dejando a Beto Batazo en riesgo directo de eliminación.

Antes del desenmascaramiento, el panel lanzó sus últimas apuestas: Zurita mencionó a Aarón Mercury, Anahí insistió con Jaime Camil, Ochmann cambió su voto a Héctor Sandarti y Yuri se quedó con Arturo Carmona. Ninguno acertó: detrás de la máscara apareció Víctor Manuel Reséndez Nuncio, conocido en el medio artístico como Latin Lover, actor, bailarín y luchador profesional mexicano.

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¿Quién es la Máscara?
El luchador profesional y la actriz perdieron la máscara en la segunda emisión de la temporada, transmitida este domingo. (@eslamascara)

“Les dije ‘vivo por un cerro... les invito una carne asada’ y no la captaron. Que experiencia tan bonita, estar frente a ustedes, frente al público maravilloso y bueno, sufro un poquito de claustrofobia. Pero me apoyé en el personaje de Beto Batazo. Él me hizo sacar este personaje”, declaró Latin Lover.

La segunda ronda llevó al escenario a El Paisa, La Patrona y Rito Cangurito. El Paisa interpretó “Derecho de Antigüedad” de La Original Banda El Limón, La Patrona cantó “Loba” de Shakira y Rito Cangurito eligió “Perlas Negras” de Natanael Cano.

Los investigadores optaron por salvar a La Patrona. El público, por su parte, eligió mantener a El Paisa en competencia, lo que dejó a Rito Cangurito como el siguiente en quitarse la máscara.

Antes de la revelación, los pronósticos del panel volvieron a fallar: Yuri apostó por Yuridia, Ochmann por Lupita Villalobos, Anahí por Erika Buenfil y Zurita por Alana Flores. Detrás de Rito Cangurito se encontraba la actriz Verónica Montes.

Tras el desenmascaramiento, Montes compartió detalles del proceso de preparación para interpretar a Rito Cangurito.

“Cosas que no se habían visto, eso quise hacer. Cosas diferentes y la verdad que este personaje pesa más que yo, pero lo disfruté mucho. Y gracias a todos”, expresó Verónica.

¿Quién es la Máscara?
Yuri, Anahí, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann fallaron en sus pronósticos durante los dos desenmascaramientos de la noche. (@eslamascara)

“Me divertí muchísimo investigando cosas de los canguros, de lo que hacen y cómo se mueven, aunque al final no pude hacer mucho porque el traje es muy pesado”, confesó la actriz.

Todos los participantes que siguen en la competencia de ¿Quién es la Máscara? 2026

  • Alex Loro
  • Ana Conda
  • Atrapasueños
  • Caco Mixtle
  • Carmela Tarantela
  • Dr. Kaboom
  • El Paisa
  • Fifi Ñera
  • Gárgola
  • La Patrona
  • Licua Checo
  • Octavia Ventosa
  • Patito Feo
  • Roseta Palomares
  • Slash
  • Tiburcio

El panel de investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2026 mantiene a Anahí, Juanpa Zurita, Mauricio Ochmann y Yuri en sus posiciones desde temporadas anteriores. Los cuatro analizan cada presentación en busca de pistas que delaten la identidad real de los participantes disfrazados.

El formato conserva la misma dinámica de ediciones pasadas. Antes de cada apuesta, el programa transmite cápsulas con pistas visuales y narrativas que los investigadores deben descifrar junto con el desempeño vocal y escénico de cada personaje.

Semana tras semana cada uno de los investigadores defiende su hipótesis frente al resto del panel antes de que llegue el momento de la revelación.

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