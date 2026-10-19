La segunda manifestación por agua limpia en Jalisco tuvo una etapa pacífica y otra violenta, explica Lemus

El gobernador de Jalisco informó que no hubo enfrentamientos de la policía con manifestantes, aunque grupos provocaron daños a inmuebles gubernamentales. Crédito: X/@PabloLemusN

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Pablo Lemus Navarro señaló que la manifestación del pasado 18 de octubre por el agua limpia en Jalisco tuvo una etapa pacífica y otra violenta, durante la cual grupos de provocadores causaron daños y buscaron enfrentar a la policía.

El gobernador de Jalisco afirmó este 19 de octubre que, después de que los contingentes pacíficos se retiraron, alrededor de 300 personas regresaron para generar disturbios.

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Según su declaración, los manifestantes quemaron tres puertas del Palacio de Gobierno, rompieron vidrios, lanzaron piedras, derribaron cámaras de seguridad y pintaron los muros del Palacio y la Catedral de Guadalajara; también arrojaron explosivos contra las puertas del Congreso del Estado y del Palacio de Justicia.

El mandatario estatal aseguró que no hubo enfrentamientos ni personas inocentes lesionadas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Lemus sostuvo que no hubo enfrentamientos ni manifestantes inocentes afectados, aunque sí daños al patrimonio histórico, saqueos a comercios y actos violentos que pusieron en riesgo a otras personas.

Añadió el gobernador que la ciudadanía expulsó a los grupos violentos del contingente y que el gobierno ajustó su estrategia para permitir la protesta pacífica. El gobernador afirmó que no permitirá que intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco mediante la violencia y aseguró que su administración trabaja para dotar a la población de agua limpia.

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Gobierno de Jalisco indaga si grupos violentos en Guadalajara habrían llegado de otros estados

La identificación de cinco bandas con tácticas coordinadas y el perfil de los detenidos llevaron al gobierno jalisciense a intercambiar información con otras entidades para confirmar el posible origen externo de los disturbios

El Gobierno de Jalisco mantiene una sospecha razonable de que algunos grupos que provocaron disturbios durante la marcha por la calidad del agua del pasado 18 de octubre en Guadalajara podrían provenir de otros estados, por lo que intercambia información con otras entidades para confirmar su posible origen y difundirá fotografías para pedir denuncias ciudadanas.

Las autoridades identificaron cinco grupos con acciones coordinadas en distintos puntos de la ciudad. La movilización reunió a unas 9 mil 500 personas, de las cuales la mayoría se manifestó de manera pacífica, según la estimación oficial.

Cinco grupos realizaron actos violentos en distintos puntos de Guadalajara

Autoridades identifican cinco grupos organizados que utilizaron artefactos explosivos y dañaron vallas de contención. REUTERS/Stringer

Uno de los grupos portaba playeras de Leones Negros, Chivas y América. Otro rodeó los edificios del Poder Judicial y el Legislativo, en Plaza Liberación, donde lanzó petardos y bombas molotov.

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También fueron detectados sujetos con el rostro cubierto y cizallas para cortar el alambrado de las vallas, además de arrojar petardos. Un cuarto grupo, integrado por niñas, niños y mujeres, realizó actos vandálicos hasta cerca de la medianoche y tuvo al menos tres relevos.

El quinto grupo estaba conformado por jóvenes vestidos de negro, señalados por realizar pintas y causar daños al Palacio de Gobierno y a cámaras del C5. El titular de Seguridad sostuvo que algunos participantes “pudieran estar relacionados con actividades en otros estados”, aunque no presentó pruebas ni identificó las entidades involucradas.

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Las autoridades señalaron que los grupos buscaban “provocar a la policía” para que los agentes salieran a enfrentarlos y se generara una afectación mayor. La instrucción del operativo fue evitar confrontaciones y proteger a la ciudadanía.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que participaron 948 elementos estatales y municipales, con acompañamiento de 37 visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y personal de la CNDH.

Diez personas fueron detenidas y 15 policías resultaron lesionados

La Fiscalía del Estado recibió a 10 personas puestas a disposición por agresiones y destrozos en sedes públicas. REUTERS/Stringer

El saldo de la jornada fue de 10 personas detenidas, puestas a disposición de la Fiscalía del Estado. Cinco fueron capturadas después de lanzar bombas molotov contra los accesos del Palacio Legislativo y del Palacio de Justicia.

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Dos personas fueron entregadas a la Policía de Guadalajara por los propios asistentes a la movilización. Otras tres fueron aseguradas dentro de Palacio de Gobierno: un menor de 16 años remitido al CIPINA, una mujer con crisis nerviosa y un hombre que agredió a un policía.

Hubo 15 policías lesionados, ninguno de gravedad, así como seis civiles atendidos; dos de ellos fueron trasladados. Los daños alcanzaron Palacio de Gobierno, la Catedral, el Poder Judicial, el Palacio Legislativo, el C5, Plaza de la Liberación y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

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Al menos seis establecimientos y varios vehículos del centro histórico también tuvieron afectaciones. El Gobierno de Jalisco anunció apoyo para los negocios dañados.

Los destrozos dejaron afectaciones materiales en el Palacio de Gobierno, edificios judiciales y al menos seis negocios locales. REUTERS/Stringer

Las autoridades difundirán fotografías de personas que aparecen sin el rostro cubierto para solicitar que la ciudadanía las identifique y denuncie. El gobierno estatal aseguró que habrá un mecanismo de protección para denuncias anónimas.

Zamora Zamora indicó que los trámites en Palacio de Gobierno continúan mediante la puerta de maestranza. El gobernador mantendrá el diálogo sobre las demandas relacionadas con la calidad del agua.

Igualmente, la CNDH pidió al Gobierno de Jalisco esclarecer la presencia y actuación de posibles infiltrados durante la segunda movilización por la calidad del agua, realizada el 18 de octubre en Guadalajara, y acusó falta de cooperación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la investigación de los hechos violentos ocurridos en la primera mega marcha.

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La protesta reunió a alrededor de 9 mil 500 personas, de acuerdo con el Gobierno de Jalisco. La mayoría participó de forma pacífica, aunque hubo daños en edificios públicos, comercios y vehículos.