Receta de nata casera para rellenar pan de muerto: cremosa, rápida y sin horno

El pan de muerto se sirve tradicionalmente solo, acompañado de chocolate caliente o café de olla.
Rellenarlo con nata es una variación que ha ganado popularidad en los últimos años, y basta un bocado para entender por qué.
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La combinación de la miga suave del pan con una capa cremosa y ligeramente dulce resulta en un maridaje perfecto con las bebidas calientes típicas del Día de Muertos.
Es sencilla de preparar y transforma por completo la experiencia de comer este pan de temporada.
Receta de nata casera para pan de muerto
La nata casera es una crema batida a punto firme, ligera y aireada, que se prepara montando crema para batir muy fría junto con azúcar glas.
La técnica principal es el batido controlado: debe alcanzar picos firmes sin pasarse, porque de lo contrario la grasa se separa y se convierte en mantequilla.
A diferencia de un relleno cocido, esta preparación no requiere fuego ni tiempos largos de enfriamiento, lo que la vuelve ideal para quien busca rapidez sin sacrificar sabor.
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Tiempo de preparación
El tiempo total es de 15 minutos, todo en frío y sin cocción.
- Preparación activa (batido): 10 minutos.
- Reposo en refrigeración antes de usar: 5 minutos (opcional, si la crema se entibió al manipularla).
Ingredientes
- 350 ml de crema para batir (mínimo 35% de materia grasa), muy fría
- 60 g de azúcar glas, cernida
- 1 cucharadita de extracto natural de vainilla
- Panes de muerto ya horneados, para rellenar
Cómo hacer nata casera para pan de muerto, paso a paso
- Coloca la crema para batir bien fría (idealmente a 4℃) dentro de un tazón también frío. Usar utensilios helados ayuda a que la crema monte más rápido y con mejor consistencia.
- Bate con batidora eléctrica a velocidad media hasta que la mezcla empiece a tomar cuerpo y forme picos blandos.
- Agrega el azúcar glas cernida y el extracto de vainilla sin dejar de batir.
- Aumenta la velocidad y continúa batiendo hasta obtener picos firmes. Vigila el punto constantemente: si te pasas, la grasa se corta y se separa en mantequilla.
- Pasa la nata montada a una manga pastelera con duya rizada.
- Corta cada pan de muerto por la mitad con un cuchillo de sierra, sin presionar demasiado la miga.
- Rellena la base de cada pan formando rosetones o tiras onduladas con la manga pastelera.
- Coloca la tapa del pan encima sin presionar, para no aplastar el relleno.
- Sirve de inmediato, acompañado de chocolate caliente o café de olla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de nata rinde para 6 a 8 panes de muerto medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Proteínas: 1.5 g
- Grasas totales: 15 g
- Carbohidratos: 10 g
- Azúcares: 9 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La nata montada se conserva en refrigeración hasta por 2 días en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que pierde su textura al descongelar.
¿Qué más se puede hacer con esta nata y qué bebidas la acompañan?
Esta nata casera no se limita al pan de muerto. Funciona para rellenar crepas, decorar gelatinas o acompañar fresas y duraznos en almíbar.
También es ideal sobre un trozo de pastel o como topping de un café helado fuera de temporada.
En cuanto a bebidas, el maridaje clásico es el chocolate caliente espumoso o el café de olla con canela.
El atole de vainilla es otra opción tradicional que combina bien con el dulzor suave de la nata.
Si buscas algo distinto, un té de manzanilla o canela equilibra la untuosidad del relleno sin opacar su sabor.
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