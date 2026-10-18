México

Receta de nata casera para rellenar pan de muerto: cremosa, rápida y sin horno

La clave está en mantener la crema y los utensilios muy fríos durante el batido, así se logra una textura firme y aterciopelada que no se derrama al morder

Pan de muerto relleno de crema en plato de barro, taza con chocolate caliente, tarro pequeño con nata y cuchara sobre mantel textil en una cocina.
Esta técnica de batido es la misma que se usa en repostería francesa para crema chantilly. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pan de muerto se sirve tradicionalmente solo, acompañado de chocolate caliente o café de olla.

Rellenarlo con nata es una variación que ha ganado popularidad en los últimos años, y basta un bocado para entender por qué.

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La combinación de la miga suave del pan con una capa cremosa y ligeramente dulce resulta en un maridaje perfecto con las bebidas calientes típicas del Día de Muertos.

Es sencilla de preparar y transforma por completo la experiencia de comer este pan de temporada.

Un cuenco de vidrio transparente con crema batida, un batidor de alambre, un plato y un paño sobre una mesa de madera.
El tiempo de preparación de la nata es significativamente menor al de cualquier relleno cocido, como natillas o cremas pasteleras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de nata casera para pan de muerto

La nata casera es una crema batida a punto firme, ligera y aireada, que se prepara montando crema para batir muy fría junto con azúcar glas.

La técnica principal es el batido controlado: debe alcanzar picos firmes sin pasarse, porque de lo contrario la grasa se separa y se convierte en mantequilla.

A diferencia de un relleno cocido, esta preparación no requiere fuego ni tiempos largos de enfriamiento, lo que la vuelve ideal para quien busca rapidez sin sacrificar sabor.

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Pan dulce espolvoreado con azúcar y relleno de crema sobre un plato de barro, junto a una taza humeante y diversos utensilios de cocina.
No requerir cocción reduce el riesgo de quemar o cortar la mezcla por exceso de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 15 minutos, todo en frío y sin cocción.

  • Preparación activa (batido): 10 minutos.
  • Reposo en refrigeración antes de usar: 5 minutos (opcional, si la crema se entibió al manipularla).

Ingredientes

  1. 350 ml de crema para batir (mínimo 35% de materia grasa), muy fría
  2. 60 g de azúcar glas, cernida
  3. 1 cucharadita de extracto natural de vainilla
  4. Panes de muerto ya horneados, para rellenar
Mesa de madera con un frasco de crema, un cuenco con azúcar glas y una cuchara, un batidor manual, dos piezas de pan de muerto y un paño de lino.
El azúcar glas se puede sustituir por azúcar granulada licuada en casa si no se tiene a la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer nata casera para pan de muerto, paso a paso

  1. Coloca la crema para batir bien fría (idealmente a 4℃) dentro de un tazón también frío. Usar utensilios helados ayuda a que la crema monte más rápido y con mejor consistencia.
  2. Bate con batidora eléctrica a velocidad media hasta que la mezcla empiece a tomar cuerpo y forme picos blandos.
  3. Agrega el azúcar glas cernida y el extracto de vainilla sin dejar de batir.
  4. Aumenta la velocidad y continúa batiendo hasta obtener picos firmes. Vigila el punto constantemente: si te pasas, la grasa se corta y se separa en mantequilla.
  5. Pasa la nata montada a una manga pastelera con duya rizada.
  6. Corta cada pan de muerto por la mitad con un cuchillo de sierra, sin presionar demasiado la miga.
  7. Rellena la base de cada pan formando rosetones o tiras onduladas con la manga pastelera.
  8. Coloca la tapa del pan encima sin presionar, para no aplastar el relleno.
  9. Sirve de inmediato, acompañado de chocolate caliente o café de olla.
Ilustraciones de recipientes de cocina, batidora, manga pastelera y panes de muerto junto con instrucciones breves en texto.
Batir en exceso convierte la nata en mantequilla, separando el suero de la grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de nata rinde para 6 a 8 panes de muerto medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 1.5 g
  • Grasas totales: 15 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 9 g
Batidora eléctrica en un tazón de vidrio con crema blanca batida sobre una mesa de madera, junto a un paño doblado y una cuchara pequeña.
El punto de picos firmes se identifica cuando la nata forma una "cresta" que no se dobla al levantar el batidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La nata montada se conserva en refrigeración hasta por 2 días en un recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que pierde su textura al descongelar.

Un pan de muerto cortado y relleno de crema sobre un plato de barro con un cuchillo, junto a una taza de barro humeante sobre un mantel blanco.
Usar una manga pastelera facilita un relleno uniforme y con mejor presentación visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué más se puede hacer con esta nata y qué bebidas la acompañan?

Esta nata casera no se limita al pan de muerto. Funciona para rellenar crepas, decorar gelatinas o acompañar fresas y duraznos en almíbar.

También es ideal sobre un trozo de pastel o como topping de un café helado fuera de temporada.

En cuanto a bebidas, el maridaje clásico es el chocolate caliente espumoso o el café de olla con canela.

Primer plano de un manojo de vainas de vainilla oscuras y arrugadas, atadas con una cuerda de rafia beige, sobre una tabla de madera clara.
El atole de vainilla acompaña de manera ideal esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atole de vainilla es otra opción tradicional que combina bien con el dulzor suave de la nata.

Si buscas algo distinto, un té de manzanilla o canela equilibra la untuosidad del relleno sin opacar su sabor.

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