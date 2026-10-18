México

Fede Vigevani en CDMX: fecha, lugar y precio de los boletos para su próximo show

El creador de contenido regresará a uno de los escenarios más emblemáticos de la capital con un espectáculo que forma parte de su recorrido por México

Hombre joven con camisa blanca y gorra blanca sentado en una mesa de madera en una terraza, con una baranda, árboles, montañas y cielo nublado.
El influencer es particiante de La Casa de los Famoso México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los seguidores de Fede Vigevani tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de El Mundo de Fede Vigevani en la Ciudad de México. El espectáculo regresará al Auditorio Nacional el 24 de enero de 2027, con una función programada para las 13:00 horas. El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales de la promotora, que confirmó el regreso al recinto con un mensaje dirigido a sus seguidores.

“El Mundo de @fedevigevani vuelve al Auditorio Nacional, donde todo comenzó Nuevo show, misma locura”, señala la publicación que anunció la presentación. La frase destaca el vínculo del espectáculo con el escenario capitalino y anticipa una nueva oportunidad para que el público se reúna con el creador uruguayo.

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Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster México. De acuerdo con la información proporcionada para esta presentación, los precios van de 434 a 3,720 pesos, con cargos incluidos, aunque el monto depende de la zona elegida. La fecha se integra al recorrido nacional que el influencer tiene previsto realizar entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

¿Cuánto cuestan los boletos para Fede Vigevani en el Auditorio Nacional?

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La presentación de El Mundo de Fede Vigevani está programada para el domingo 24 de enero de 2027, a las 13:00 horas, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de Ticketmaster México.

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Los precios van de 434 a 3,720 pesos, con cargos incluidos. El costo depende de la zona seleccionada y de la disponibilidad al momento de la compra, por lo que conviene revisar las localidades antes de completar la operación.

La fecha capitalina forma parte de la ruta anunciada para México. El recorrido contempla presentaciones en Torreón el 7 de noviembre; Monterrey, el día 8; Hermosillo, el 14; Tijuana, el 15; Ciudad Juárez, el 21, y Guadalajara, el 22. La función de enero en la capital cierra la lista de fechas compartida por el proyecto.

¿Quién es Fede Vigevani y cómo conquistó a millones de seguidores?

El creador uruguayo toma un rol de cómplice en el reality show
El creador uruguayo toma un rol de cómplice en el reality show (Instagram / fedevigevani)

Federico Vigevani es un creador de contenido, youtuber y músico originario de Montevideo, Uruguay, que ha desarrollado buena parte de su carrera con una audiencia de México y otros países de habla hispana. Sus primeros pasos destacados llegaron con Dosogas, un canal de bromas y cámaras ocultas que creó junto con otros integrantes y que le permitió ganar popularidad en internet.

Con el tiempo, su contenido evolucionó hacia retos, aventuras, historias de misterio, videos humorísticos y proyectos musicales. También construyó un universo de personajes y colaboradores que aparece en sus producciones y espectáculos en vivo. Esa combinación le permitió trasladar parte de la experiencia de sus videos a los escenarios, donde sus seguidores pueden encontrarse con él y con integrantes de su equipo.

El Mundo de Fede Vigevani lleva esa propuesta al formato presencial. El concepto busca acercar al público al estilo de entretenimiento que lo hizo popular en plataformas digitales.

De La Casa de los Famosos México a su marca de dulces

Dulces ‘Friks’ de Fede Vigevani están casi agotados en México: dónde conseguirlos ante alta escasez y desabasto temporal (Instagram: Fede Vigevani)
Dulces ‘Friks’ de Fede Vigevani están casi agotados en México: dónde conseguirlos ante alta escasez y desabasto temporal (Instagram: Fede Vigevani)

La presencia de Fede Vigevani en el entretenimiento mexicano también se extendió a La Casa de los Famosos México 2026. Su participación tuvo un formato especial: ingresó como infiltrado y cómplice del público, encargado de cumplir misiones elegidas por los espectadores, en lugar de competir como un habitante convencional por el premio final. Su estancia fue temporal y terminó en agosto.

Durante su paso por el reality, el creador también presentó su proyecto de golosinas FRIKS, una línea de dulces de perfil ácido. La propuesta contempla sabores frutales, entre ellos cereza y frambuesa, además de un relleno con un toque ácido. El lanzamiento en México se anunció para octubre de 2026 y la marca comenzó a promocionarse en tiendas Oxxo.

Estos proyectos muestran cómo Vigevani ha ampliado su presencia más allá de YouTube, con espectáculos, apariciones televisivas y productos dirigidos a su comunidad de seguidores. Ahora, su próxima presentación en el Auditorio Nacional ofrece otra oportunidad para reunir ese universo digital con el público en vivo.

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